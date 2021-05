Por O Dia

Publicado 20/05/2021 14:58

O prefeito de Teresópolis, Vinicius Claussen, visitou, nesta terça (18/05), o SPA 24H e a Unidade de Atenção Primária à Saúde, que funcionam na Estrada Teresópolis-Friburgo, quilômetro 28, em Bonsucesso, no 3º Distrito. O chefe do Executivo percorreu os setores das unidades para verificar o funcionamento dos serviços prestados e determinou algumas providências para a continuidade do bom atendimento aos pacientes.

Durante a visita, o prefeito conversou com a administradora Giovanna Almeida e com o coordenador da Enfermagem, enfermeiro Lúcio Railbot. A unidade começou a ser construída pelo Governo do Estado em 2011, mas sem continuidade a estrutura ficou abandonada. No último ano, a Prefeitura de Teresópolis ficou responsável pela construção e concluiu a obra, entregando-a para a população em novembro de 2020.

Publicidade

O SPA 24H e a UBS de Bonsucesso contam com 3 consultórios médicos, 1 odontológico e 1 de enfermagem, além das salas de imunização, curativo e estabilização, farmácia e estacionamento. Nas dependências da unidade também é feita a vacinação contra a Covid-19.