Por O Dia

Publicado 21/05/2021 19:38

O Comitê Pela Vida de Teresópolis iniciou, nesta quinta-feira (20/05), a coleta de alimentos não perecíveis para doar a famílias em situação de vulnerabilidade no município. Com o lema ‘Vacina salva vidas, e a solidariedade também’, a iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Teresópolis, que autorizou a colocação de cesto para recolhimento das doações no posto de vacinação contra a Covid-19.

Com isso, quem for se vacinar contra a Covid-19 no posto da Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Rua Júlio Rosa, 366, na Tijuca, e também seus acompanhantes, têm a oportunidade de colaborar com a campanha. Vale destacar que a doação não é requisito para receber a imunização.

Além da doação de 1 quilo de alimento não perecível pelas pessoas que forem se vacinar, o Comitê mantém outras duas iniciativas para que os mais afetados pela pandemia possam cuidar de sua sobrevivência: arrecadação de dinheiro para compra de cestas básicas (pelo PIX 21998216733) e a coleta de leite em pó e fraldas, na Rua Monte Líbano 57, na Várzea, de terça a sábado, das 14h às 18h.



Essa é a segunda ação de arrecadação do comitê, a primeira foi realizada em 8 de maio, quando 40 cestas básicas e produtos de higiene foram distribuídos a famílias do bairro Fischer. O compromisso é levar alimentos para cerca de 140 pessoas por pelo menos três meses.

Dose de Solidariedade

Também está em andamento a campanha de arrecadação da Prefeitura de Teresópolis “Dose de Solidariedade”, que tem como objetivo arrecadar latas de leite em pó especiais para doar a mães de bebês de até 12 meses que não podem amamentar por causas clínicas.

Recentemente, a Secretaria Municipal de Saúde chegou à marca de 450 latas de leite em pó especiais doadas. A meta é arrecadar 6.000 latas de leite. No dia 13 de maio, a ação ganhou o apoio dos agentes da 4ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, sediada em Teresópolis, que entregaram suas doações diretamente ao Secretário Municipal de Saúde, Antonio Henrique Vasconcellos.



A distribuição dos leites será realizada, de maneira integrada, por profissionais da área do serviço social, das secretarias municipais envolvidas, às crianças, preferencialmente, já atendidas por programas sociais e de saúde da Prefeitura de Teresópolis.