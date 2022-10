Polícia investiga o assassinato de jovem de 25 anos que aconteceu no bairro dos Pinheiros, próximo ao Centro - Mídias sociais

Publicado 20/10/2022 20:37

O Setor de Homicídios da 110ª Delegacia de Polícia e o Setor de Inteligência do 30º BPM, a P2, investigam mais um assassinato em Teresópolis. A vítima de um ataque brutal foi o jovem Everton de Oliveira Nunes, de 25 anos, atacado na madrugada da última segunda-feira, 17/10, em local conhecido como “bananeira”, no bairro dos Pinheiros, próximo da região central do município. Segundo informações apuradas no local, ele foi baleado pelas costas diversas vezes. A Polícia Militar foi acionada por populares e fez rondas na região após o ataque criminoso. O local do ataque foi analisado por perito do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) e o corpo liberado para necropsia no Instituto Médico Legal (IML), que funciona no antigo prédio da 110ª DP. O sepultamento ocorreu no Cemitério Municipal Carlinda Berlim, o Caingá.

Informações que possam contribuir com as investigações podem ser passadas para os telefones 190 e 2742-7755. Não é necessário se identificar. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (ISP), entre janeiro e agosto deste ano foram registrados 14 assassinatos em Teresópolis, seis a mais do que no mesmo período do que em 2021.