A Feport tem entrada gratuita - Reprodução IG João Gomes

A Feport tem entrada gratuitaReprodução IG João Gomes

Publicado 24/09/2026 14:26

Teresópolis recebe, de sexta-feira (25) a domingo (27), a Festa do Produtor Rural (FEPORT) , no Parque de Exposições de Albuquerque. Com entrada gratuita, o evento reúne atrações musicais, atividades ligadas ao setor rural, exposição de animais, máquinas e equipamentos, gastronomia e opções de entretenimento.

Entre os destaques musicais estão João Gomes, na sexta-feira (25), Léo Foguete, no sábado (26), e Naiara Azevedo, no domingo (27). Os shows principais estão previstos para as 22h.

Transporte terá operação especial

Para facilitar o acesso ao Parque de Exposições, haverá uma operação especial de ônibus durante a FEPORT. A partir das 18h, uma linha fará a ligação entre a Rodoviária de Teresópolis e Albuquerque.

Na saída do evento, haverá transporte durante a madrugada, além de opções para localidades do interior, como Vila do Pião, Sebastiana, Mottas e Vieira.

No domingo, quem utilizar o transporte coletivo poderá aproveitar o Domingão Tarifa Zero, mantido pela Prefeitura de Teresópolis. A gratuidade aos domingos integra a política municipal de transporte em 2026.

Atenção ao trânsito

O Parque de Exposições fica na RJ-130, em Albuquerque. Com o aumento do movimento esperado durante a festa, especialmente nos horários dos shows, a circulação de veículos pode ficar mais intensa nas proximidades do local.

Até o momento, a Prefeitura não divulgou interdições específicas para o evento. Para quem optar pelo carro, a recomendação é considerar o possível aumento do fluxo e sair com antecedência.