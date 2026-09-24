A Feport tem entrada gratuitaReprodução IG João Gomes

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Jannaina Costa
Teresópolis recebe, de sexta-feira (25) a domingo (27), a Festa do Produtor Rural (FEPORT), no Parque de Exposições de Albuquerque. Com entrada gratuita, o evento reúne atrações musicais, atividades ligadas ao setor rural, exposição de animais, máquinas e equipamentos, gastronomia e opções de entretenimento.
Entre os destaques musicais estão João Gomes, na sexta-feira (25), Léo Foguete, no sábado (26), e Naiara Azevedo, no domingo (27). Os shows principais estão previstos para as 22h.
Transporte terá operação especial
Para facilitar o acesso ao Parque de Exposições, haverá uma operação especial de ônibus durante a FEPORT. A partir das 18h, uma linha fará a ligação entre a Rodoviária de Teresópolis e Albuquerque.
Na saída do evento, haverá transporte durante a madrugada, além de opções para localidades do interior, como Vila do Pião, Sebastiana, Mottas e Vieira.
No domingo, quem utilizar o transporte coletivo poderá aproveitar o Domingão Tarifa Zero, mantido pela Prefeitura de Teresópolis. A gratuidade aos domingos integra a política municipal de transporte em 2026.
Atenção ao trânsito
O Parque de Exposições fica na RJ-130, em Albuquerque. Com o aumento do movimento esperado durante a festa, especialmente nos horários dos shows, a circulação de veículos pode ficar mais intensa nas proximidades do local.
Até o momento, a Prefeitura não divulgou interdições específicas para o evento. Para quem optar pelo carro, a recomendação é considerar o possível aumento do fluxo e sair com antecedência.
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