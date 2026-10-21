Crateras que, segundo moradores, teria surgido após reparos da concessionária na via, no bairro do Ermitage - Reprodução Teresópolis ao vivo

Crateras que, segundo moradores, teria surgido após reparos da concessionária na via, no bairro do ErmitageReprodução Teresópolis ao vivo

Publicado 21/10/2026 18:50 | Atualizado 21/10/2026 19:50

Moradores de Teresópolis reclamam de problemas no pavimento de duas ruas após intervenções relacionadas a manutenção nas redes de água e esgoto, sob a gestão da concessionária Águas da Imperatriz. Uma visita ao site Reclame Aqui permite observar inúmeros relatos de clientes descontente com a empresa. As reclamações mais recentes que ganharam as redes sociais envolvem um buraco de grandes proporções na Rua Antônio de Oliveira Salazar, no bairro Golfe, e o surgimento de novas crateras na Rua William Christian Kremer, na Ermitage.

Na Rua Antônio de Oliveira Salazar, no bairro do Golfe, em frente ao imóvel de número 55, uma moradora relata que o buraco está no local desde o dia 1º de outubro. A abertura no pavimento de paralelepípedos provocou o afundamento e o deslocamento de pedras, comprometendo a circulação de veículos e pedestres.

A segunda reclamação é referente à Rua William Christian Kremer, no bairro Ermitage, nas proximidades do clube da AABB. Segundo moradores, um trecho do asfalto que recebeu reparo após uma intervenção da concessionária voltou a apresentar problemas, com o surgimento de novas crateras.

As reclamações se somam aos questionamentos sobre a qualidade da recomposição do pavimento após obras de infraestrutura realizadas nas ruas do município. Moradores cobram que, além da execução dos serviços nas redes subterrâneas, os trechos afetados sejam devidamente recuperados, evitando buracos, desníveis e novos danos que possam comprometer a circulação de veículos e pedestres.



Concessionária e Prefeitura se posicionam sobre as reclamações

Em resposta à reportagem, sobre a obra no Golfe a Águas da Imperatriz informou que suas equipes realizaram o reparo de uma rede de água que se rompeu durante a execução de serviços de drenagem na via, realizados pela Prefeitura. A concessionária ressaltou, porém, que não fez intervenções no pavimento em frente ao imóvel citado.



Já sobre a reclamação do Ermitage, a empresa informou que está verificando as condições do pavimento para avaliar o problema e identificar suas possíveis causas.

Questionada sobre a fiscalização dos serviços, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos afirmou que a concessionária é notificada quando situações desse tipo são identificadas. Segundo a pasta, a empresa recebeu prazo de 48 horas para solucionar os problemas nos dois endereços.



A Águas da Imperatriz iniciou a operação plena em Teresópolis em 6 de janeiro de 2024, após um período de transição com a Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae), iniciado em dezembro de 2023. A concessão tem duração prevista de 25 anos e inclui os serviços de abastecimento de água e a implantação da coleta e do tratamento de esgoto no município. O contrato prevê investimentos próximos de R$ 1 bilhão em infraestrutura de saneamento.