Crateras que, segundo moradores, teria surgido após reparos da concessionária na via, no bairro do ErmitageReprodução Teresópolis ao vivo
Concessionária e Prefeitura se posicionam sobre as reclamações
Já sobre a reclamação do Ermitage, a empresa informou que está verificando as condições do pavimento para avaliar o problema e identificar suas possíveis causas.
A Águas da Imperatriz iniciou a operação plena em Teresópolis em 6 de janeiro de 2024, após um período de transição com a Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae), iniciado em dezembro de 2023. A concessão tem duração prevista de 25 anos e inclui os serviços de abastecimento de água e a implantação da coleta e do tratamento de esgoto no município. O contrato prevê investimentos próximos de R$ 1 bilhão em infraestrutura de saneamento.
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