Amanhecer na Pedra da Tartaruga, no Parque Natural MunicipalJannaina Costa
Com cerca de 770 quilômetros quadrados de extensão territorial (IBGE), Teresópolis tem no relevo montanhoso uma de suas principais marcas que a levou a ser reconhecida como Capital Nacional do Montanhismo; A cidade tem projeção internacional entre os praticantes da modalidade, graças às suas formações rochosas e à tradição na escalada. O Dedo de Deus, cartão-postal da região e símbolo do montanhismo brasileiro, representa uma vocação que ultrapassa a contemplação da paisagem: o município consolidou sua relação com o esporte e as atividades ao ar livre, atraindo visitantes do Brasil e do exterior em busca de aventura e contato com a natureza.
Cercada por três parques naturais
Criado em 1939, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos é um dos mais tradicionais do país e abriga trilhas, cachoeiras, áreas de escalada e a famosa Travessia Petrópolis-Teresópolis, procurada por praticantes de trekking de diferentes regiões. A unidade também protege uma rica diversidade de espécies da fauna e da flora da Mata Atlântica.
Já o Parque Estadual dos Três Picos, criado em 2002, abrange municípios da Região Serrana, incluindo Teresópolis, e se destaca pela extensão de áreas preservadas, pelas formações rochosas e pela importância na proteção de nascentes e ecossistemas. O parque oferece oportunidades para atividades de contato com a natureza, respeitando as normas de conservação ambiental.
O terceiro destaque é o Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, criado em 2009. A unidade protege importantes remanescentes de vegetação nativa e abriga atrativos como a Pedra da Tartaruga, conhecida entre praticantes de caminhadas e escaladas. Além da conservação ambiental, o parque contribui para a pesquisa científica, a educação ambiental e a valorização do patrimônio natural do município.
A presença dessas três unidades de conservação reforça a posição de Teresópolis como destino de natureza e aventura. A proteção dessas áreas é fundamental para manter os atrativos que movimentam o turismo, geram oportunidades para empreendedores locais e contribuem para o desenvolvimento sustentável da cidade.
Artesanato, gastronomia e experiências rurais
A gastronomia também representa um diferencial competitivo. Restaurantes, cervejarias artesanais, produtores rurais e estabelecimentos especializados em queijos e outros produtos regionais ajudam a diversificar a oferta turística. No interior do município, propriedades rurais e iniciativas ligadas à agricultura familiar permitem aproximar os visitantes dos processos de produção e dos sabores da serra.
O enoturismo, o turismo cervejeiro e as experiências ligadas à produção rural ampliam as oportunidades para a criação de roteiros integrados, nos quais o visitante pode combinar passeios, degustações, compras e contato com a cultura local. Essa articulação favorece a permanência dos turistas por mais tempo e distribui os benefícios da atividade econômica entre diferentes regiões do município.
Natureza, aventura e gastronomia são ativos do turismo em Teresópolis
Com tilhas de montanha, feiras de artesanato, cervejarias e experiências rurais, município reúne atrativos que movimentam a economia
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