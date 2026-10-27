Amanhecer na Pedra da Tartaruga, no Parque Natural Municipal - Jannaina Costa

Amanhecer na Pedra da Tartaruga, no Parque Natural MunicipalJannaina Costa

Publicado 27/10/2026 21:00 | Atualizado 27/10/2026 21:00





Com cerca de 770 quilômetros quadrados de extensão territorial (IBGE), Teresópolis tem no relevo montanhoso uma de suas principais marcas que a levou a ser reconhecida como Capital Nacional do Montanhismo; A cidade tem projeção internacional entre os praticantes da modalidade, graças às suas formações rochosas e à tradição na escalada. O Dedo de Deus, cartão-postal da região e símbolo do montanhismo brasileiro, representa uma vocação que ultrapassa a contemplação da paisagem: o município consolidou sua relação com o esporte e as atividades ao ar livre, atraindo visitantes do Brasil e do exterior em busca de aventura e contato com a natureza. Localizada a 90 Km da cidade do Rio de Janeiro e a 900 metros do nível do mar, Teresópolis reúne características que fazem do município um dos destinos turísticos de destaque da Região Serrana. Cercada pela Mata Atlântica e por formações rochosas que compõem algumas das paisagens mais emblemáticas da serra fluminense, a cidade transforma suas riquezas ambientais em ativos para o turismo, o comércio, a hotelaria e os serviços.Com cerca de 770 quilômetros quadrados de extensão territorial (IBGE), Teresópolis tem no relevo montanhoso uma de suas principais marcas que a levou a ser reconhecida como Capital Nacional do Montanhismo; A cidade tem projeção internacional entre os praticantes da modalidade, graças às suas formações rochosas e à tradição na escalada. O Dedo de Deus, cartão-postal da região e símbolo do montanhismo brasileiro, representa uma vocação que ultrapassa a contemplação da paisagem: o município consolidou sua relação com o esporte e as atividades ao ar livre, atraindo visitantes do Brasil e do exterior em busca de aventura e contato com a natureza.

Cercada por três parques naturais

Teresópolis é cercada por três importantes unidades de conservação que protegem a biodiversidade, as paisagens montanhosas e os remanescentes de Mata Atlântica: o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, o Parque Estadual dos Três Picos e o Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis. Juntos, esses espaços representam um patrimônio ambiental estratégico para o município, além de fortalecerem o potencial para o ecoturismo, o montanhismo e a educação ambiental.



Criado em 1939, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos é um dos mais tradicionais do país e abriga trilhas, cachoeiras, áreas de escalada e a famosa Travessia Petrópolis-Teresópolis, procurada por praticantes de trekking de diferentes regiões. A unidade também protege uma rica diversidade de espécies da fauna e da flora da Mata Atlântica.



Já o Parque Estadual dos Três Picos, criado em 2002, abrange municípios da Região Serrana, incluindo Teresópolis, e se destaca pela extensão de áreas preservadas, pelas formações rochosas e pela importância na proteção de nascentes e ecossistemas. O parque oferece oportunidades para atividades de contato com a natureza, respeitando as normas de conservação ambiental.



O terceiro destaque é o Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, criado em 2009. A unidade protege importantes remanescentes de vegetação nativa e abriga atrativos como a Pedra da Tartaruga, conhecida entre praticantes de caminhadas e escaladas. Além da conservação ambiental, o parque contribui para a pesquisa científica, a educação ambiental e a valorização do patrimônio natural do município.



A presença dessas três unidades de conservação reforça a posição de Teresópolis como destino de natureza e aventura. A proteção dessas áreas é fundamental para manter os atrativos que movimentam o turismo, geram oportunidades para empreendedores locais e contribuem para o desenvolvimento sustentável da cidade.

Artesanato, gastronomia e experiências rurais

O turismo de Teresópolis vai além das montanhas. A Feirarte, conhecida como Feirinha do Alto, é um dos espaços tradicionais de convivência e visitação, reunindo artesanato, produtos variados e opções gastronômicas. O local contribui para a valorização dos pequenos empreendedores e da produção artesanal, além de integrar o roteiro de quem visita a cidade nos fins de semana e feriados.



A gastronomia também representa um diferencial competitivo. Restaurantes, cervejarias artesanais, produtores rurais e estabelecimentos especializados em queijos e outros produtos regionais ajudam a diversificar a oferta turística. No interior do município, propriedades rurais e iniciativas ligadas à agricultura familiar permitem aproximar os visitantes dos processos de produção e dos sabores da serra.



O enoturismo, o turismo cervejeiro e as experiências ligadas à produção rural ampliam as oportunidades para a criação de roteiros integrados, nos quais o visitante pode combinar passeios, degustações, compras e contato com a cultura local. Essa articulação favorece a permanência dos turistas por mais tempo e distribui os benefícios da atividade econômica entre diferentes regiões do município.