A carreta tem capacidade para realizar cerca de 150 procedimentos por diaJorge Maravilha
A iniciativa amplia a oferta de exames de ultrassonografia no município e busca facilitar o acesso dos pacientes que aguardam esse tipo de procedimento. O serviço funciona todos os dias da semana, inclusive aos domingos, em dois períodos: das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30. Para utilizar o atendimento, é necessário ter pedido médico e realizar agendamento prévio.
Unidade oferece exames de diferentes especialidades
Um dos diferenciais do serviço é a disponibilização das imagens e dos laudos logo após a realização do procedimento, na própria unidade móvel. A medida permite que o paciente tenha acesso ao resultado sem precisar aguardar a entrega posterior do documento, embora a interpretação clínica e a definição dos próximos passos devam ser feitas pelo profissional responsável pelo acompanhamento.
A oferta de exames em uma estrutura móvel também contribui para descentralizar parte dos atendimentos e ampliar as alternativas disponíveis aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa integra as ações voltadas à assistência diagnóstica no município, especialmente para pessoas que dependem da rede pública para dar continuidade às investigações médicas.
Como realizar o agendamento
Para solicitar o atendimento, é necessário apresentar documento de identidade, CPF e telefone de contato. Cada pedido médico deve conter apenas um exame solicitado por vez.
Quem já possui exame marcado em outra instituição para uma data futura pode procurar a unidade de saúde onde recebe atendimento e solicitar a transferência do agendamento para a carreta, conforme a orientação divulgada pela Prefeitura.
Local: Área externa da UPA 24h, Rua Tenente Luiz Meirelles, Bom Retiro, Teresópolis.
Horários: Diariamente, inclusive aos domingos, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30.
Agendamento: Obrigatório, mediante pedido médico.
Documentos necessários: Identidade, CPF e telefone de contato.
Onde agendar: Secretaria Municipal de Saúde, Cemusa, Centro de Saúde Dr. Armando de Sá Couto, Centro Materno Infantil ou UBS mais próxima da residência.
Carreta de ultrassonografia passa a atender na UPA de Teresópolis
Unidade móvel funciona diariamente e oferece exames de diferentes especialidades; pacientes precisam de pedido médico e agendamento prévio
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