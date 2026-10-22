A carreta tem capacidade para realizar cerca de 150 procedimentos por dia - Jorge Maravilha

A carreta tem capacidade para realizar cerca de 150 procedimentos por diaJorge Maravilha

Publicado 22/10/2026 19:23

A Carreta de Ultrassonografia do Governo do Estado, localizada em Teresópolis, mudou de endereço e agora funciona na área externa da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h, no bairro Bom Retiro. O serviço oferece exames de imagem diariamente, inclusive aos domingos, mediante pedido médico e agendamento prévio. A mudança ocorreu após um grande volume de atendimentos na Praça Olímpica Luís de Camões, no Centro, onde a unidade móvel funcionava anteriormente.



A iniciativa amplia a oferta de exames de ultrassonografia no município e busca facilitar o acesso dos pacientes que aguardam esse tipo de procedimento. O serviço funciona todos os dias da semana, inclusive aos domingos, em dois períodos: das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30. Para utilizar o atendimento, é necessário ter pedido médico e realizar agendamento prévio.





Unidade oferece exames de diferentes especialidades

Equipada para atender a diferentes demandas, a carreta realiza ultrassonografias de mamas, transvaginal com Doppler, abdômen total, articulações, bolsa escrotal com Doppler, próstata, tireoide com Doppler e vias urinárias.



Um dos diferenciais do serviço é a disponibilização das imagens e dos laudos logo após a realização do procedimento, na própria unidade móvel. A medida permite que o paciente tenha acesso ao resultado sem precisar aguardar a entrega posterior do documento, embora a interpretação clínica e a definição dos próximos passos devam ser feitas pelo profissional responsável pelo acompanhamento.



A oferta de exames em uma estrutura móvel também contribui para descentralizar parte dos atendimentos e ampliar as alternativas disponíveis aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa integra as ações voltadas à assistência diagnóstica no município, especialmente para pessoas que dependem da rede pública para dar continuidade às investigações médicas.





Como realizar o agendamento

Os moradores que possuem pedido médico devem procurar um dos pontos indicados pela Secretaria Municipal de Saúde para solicitar o agendamento. Entre os locais disponíveis estão a própria Secretaria, na Rua Júlio Rosa, nº 366, na Tijuca; o Centro Municipal de Saúde (Cemusa), em São Pedro; o Centro de Saúde Dr. Armando de Sá Couto, na Várzea; o Centro Materno Infantil, também na Várzea; ou a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da residência.



Para solicitar o atendimento, é necessário apresentar documento de identidade, CPF e telefone de contato. Cada pedido médico deve conter apenas um exame solicitado por vez.



Quem já possui exame marcado em outra instituição para uma data futura pode procurar a unidade de saúde onde recebe atendimento e solicitar a transferência do agendamento para a carreta, conforme a orientação divulgada pela Prefeitura.

Serviço:

Local: Área externa da UPA 24h, Rua Tenente Luiz Meirelles, Bom Retiro, Teresópolis.

Horários: Diariamente, inclusive aos domingos, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30.

Agendamento: Obrigatório, mediante pedido médico.

Documentos necessários: Identidade, CPF e telefone de contato.

Onde agendar: Secretaria Municipal de Saúde, Cemusa, Centro de Saúde Dr. Armando de Sá Couto, Centro Materno Infantil ou UBS mais próxima da residência.

