Drogas apreendidas pela PATAMO na operação no bairro de São Pedro - 30ºBPM

Drogas apreendidas pela PATAMO na operação no bairro de São Pedro30ºBPM

Publicado 23/10/2026 09:48

Duas operações realizadas pelo 30º Batalhão de Polícia Militar (30º BPM), nesta quinta-feira (22), resultaram na prisão de dois homens por suspeita de tráfico de drogas em Teresópolis. As ações ocorreram nos bairros de Pimenteiras e São Pedro.

Em Pimenteiras, segundo a PM, a equipe recebeu informações sobre três indivíduos em atitude suspeita, possivelmente envolvidos na comercialização de entorpecentes. Durante a abordagem a dois homens que trafegavam de bicicleta, um deles tentou se desfazer de uma sacola plástica.

No local, os policiais encontraram porções de maconha e, em seguida, realizaram diligências em uma residência indicada nas informações iniciais, onde localizaram mais material entorpecente. Ao todo, foram apreendidos 16 sacolés de maconha, com aproximadamente 160 gramas, além de um aparelho celular e R$ 6,75 em dinheiro. Os envolvidos e o material foram encaminhados à 110ª Delegacia de Polícia (DP). Um dos suspeitos permaneceu preso, enquanto os outros dois foram ouvidos e liberados.



Já à noite, no Sâo Pedro, policiais da equipe de Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) prenderam outro homem por suspeita de tráfico. Durante patrulhamento, os agentes avistaram o suspeito saindo de um beco acompanhado de outros dois indivíduos.



Nas buscas realizadas nas proximidades, os policiais localizaram uma sacola escondida atrás de uma pia, contendo drogas. Foram apreendidos 36 gramas de maconha, 63 gramas de crack e nove gramas de cocaína, além de um aparelho celular da marca Motorola.



De acordo com a PM, no telefone foram visualizadas mensagens que faziam referência à presença de policiais no local. O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à 110ª DP. Após apreciação da autoridade policial, ele permaneceu preso à disposição da Justiça.





Na Posse, homem foi preso por lesão corporal



Também nesta quinta-feira (22), policiais militares foram acionados para verificar uma ocorrência de lesão corporal no bairro da Posse. No local, a equipe constatou que uma vítima apresentava ferimentos provocados por arma branca. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o ferido ao Hospital das Clínicas de Teresópolis Costantino Ottaviano (HCTCO).



Após buscas nas proximidades, os policiais localizaram o suspeito, identificado como João Gabriel dos Santos Mendes, de 23 anos. Segundo a corporação, ele estava bastante alterado e, durante o transporte para a delegacia, desferiu pontapés na parte interna da viatura, danificando a proteção do compartimento destinado ao transporte de presos.



Ainda conforme a PM, o homem também proferiu ameaças e ofensas contra os policiais militares. A ocorrência foi apresentada na 110ª DP, onde ele permaneceu preso à disposição da Justiça. A viatura passou por perícia em razão dos danos causados.