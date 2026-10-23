Drogas apreendidas pela PATAMO na operação no bairro de São Pedro30ºBPM
Já à noite, no Sâo Pedro, policiais da equipe de Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) prenderam outro homem por suspeita de tráfico. Durante patrulhamento, os agentes avistaram o suspeito saindo de um beco acompanhado de outros dois indivíduos.
Nas buscas realizadas nas proximidades, os policiais localizaram uma sacola escondida atrás de uma pia, contendo drogas. Foram apreendidos 36 gramas de maconha, 63 gramas de crack e nove gramas de cocaína, além de um aparelho celular da marca Motorola.
De acordo com a PM, no telefone foram visualizadas mensagens que faziam referência à presença de policiais no local. O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à 110ª DP. Após apreciação da autoridade policial, ele permaneceu preso à disposição da Justiça.
Na Posse, homem foi preso por lesão corporal
Após buscas nas proximidades, os policiais localizaram o suspeito, identificado como João Gabriel dos Santos Mendes, de 23 anos. Segundo a corporação, ele estava bastante alterado e, durante o transporte para a delegacia, desferiu pontapés na parte interna da viatura, danificando a proteção do compartimento destinado ao transporte de presos.
Ainda conforme a PM, o homem também proferiu ameaças e ofensas contra os policiais militares. A ocorrência foi apresentada na 110ª DP, onde ele permaneceu preso à disposição da Justiça. A viatura passou por perícia em razão dos danos causados.
Dois homens são presos por suspeita de tráfico de drogas em Teresópoli
No bairro da Posse, outro homem foi preso por lesão corporal, ameaça e dano ao patrimônio público após ferir uma vítima com arma branca
Sincomércio Teresópolis discute adequação à escala de trabalho 5x2
Entidade reúne comerciantes do município para esclarecer dúvidas e ouvir as demandas do setor
Carreta de ultrassonografia passa a atender na UPA de Teresópolis
Unidade móvel funciona diariamente e oferece exames de diferentes especialidades; pacientes precisam de pedido médico e agendamento prévio
Moradores reclamam de buracos em ruas de Teresópolis após obras de concessionária
Queixas sobre a qualidade dos serviços da Águas da Imperatriz são recorrentes desde o início das intervenções da empresa nas vias públicas; Prefeitura cobra reparos
Guarda Municipal de Teresópolis ganha filhotes para reforçar equipe K9
Pastoras holandesas foram doadas ao canil da corporação e passarão por treinamento para atuar em operações de segurança e projetos de cinoterapia
Usuários Riocard Mais Passe Especial são convocados para recadastramento
Atendimento acontece até 27 de novembro no Ginásio Poliesportivo Pedro Jahara; confira os horários e documentos necessários
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.