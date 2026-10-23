O Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO) é o terceiro parque nacional mais antigo do BrasilReprodução parnaso.tur.br
Vagas para comunicação
Entre as atividades previstas estão a produção de conteúdo para redes sociais, elaboração de textos, registros fotográficos e audiovisuais, coleta de depoimentos, atualização de conteúdos do site e acompanhamento dos resultados das publicações. Os voluntários também poderão apoiar a comunicação durante reuniões e eventos promovidos pelo Mosaico.
A atuação será híbrida, com atividades remotas e participação presencial em reuniões e eventos. Embora o campo de duração da chamada indique cinco horas semanais, as orientações específicas mencionam dedicação média de dez horas por semana. A carga horária deverá ser confirmada com a coordenação.
As inscrições ficam abertas até 30 de outubro, e a seleção será feita em duas etapas: análise de currículo e carta de interesse, seguida de entrevista on-line para os candidatos pré-selecionados.
Apoio a eventos do Parnaso
Os voluntários ajudarão na organização e na logística dos eventos, no deslocamento de materiais e equipamentos, nos registros fotográficos e em vídeo e na orientação dos visitantes sobre a programação e os locais das atividades.
Estão previstos dois períodos de atuação: de 26 a 27 de novembro e de 4 a 6 de dezembro. A seleção é voltada a pessoas comunicativas, proativas, organizadas e com disposição para trabalhar em equipe.
As inscrições para essa oportunidade terminam em 28 de outubro. O resultado está previsto para 29 de outubro.
Como se inscrever
O programa de voluntariado do ICMBio busca aproximar a sociedade das unidades de conservação e incentivar a participação cidadã em ações de proteção da biodiversidade, educação ambiental e desenvolvimento sustentável.
Parque Nacional inscreve até dia 30 para voluntariado em Teresópolis
Vagas disponíveis são para áreas de comunicação e apoio a eventos; confira como fazer a inscrição
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