O Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO) é o terceiro parque nacional mais antigo do Brasil - Reprodução parnaso.tur.br

O Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO) é o terceiro parque nacional mais antigo do BrasilReprodução parnaso.tur.br

Publicado 23/10/2026 11:00

Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Parnaso) , em Teresópolis, está com 22 vagas abertas para voluntários em duas áreas de atuação: apoio a eventos e comunicação socioambiental. As inscrições para as 20 vagas destinadas ao suporte a eventos terminam em 28 de outubro, enquanto as duas oportunidades para atividades de comunicação do Mosaico Mata Atlântica Central Fluminense recebem candidaturas até o dia 30.

Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) , gestor do Parnaso, o programa de voluntariado é uma oportunidade para quem deseja exercer a cidadania e contribuir para um meio ambiente mais equilibrado e para a melhoria da qualidade de vida local. A iniciativa busca envolver a sociedade na gestão socioambiental, fortalecendo a relação das pessoas com a natureza e com o Instituto, além de incentivar a preservação do patrimônio ambiental.

Vagas para comunicação

As duas vagas destinadas ao Mosaico Central Fluminense são voltadas a pessoas com interesse em comunicação, marketing digital, fotografia, audiovisual ou áreas correlatas. Os candidatos devem ter pelo menos 18 anos e estar cursando ensino técnico ou graduação, ou ter concluído recentemente uma formação técnica ou superior.



Entre as atividades previstas estão a produção de conteúdo para redes sociais, elaboração de textos, registros fotográficos e audiovisuais, coleta de depoimentos, atualização de conteúdos do site e acompanhamento dos resultados das publicações. Os voluntários também poderão apoiar a comunicação durante reuniões e eventos promovidos pelo Mosaico.



A atuação será híbrida, com atividades remotas e participação presencial em reuniões e eventos. Embora o campo de duração da chamada indique cinco horas semanais, as orientações específicas mencionam dedicação média de dez horas por semana. A carga horária deverá ser confirmada com a coordenação.



As inscrições ficam abertas até 30 de outubro, e a seleção será feita em duas etapas: análise de currículo e carta de interesse, seguida de entrevista on-line para os candidatos pré-selecionados.





Apoio a eventos do Parnaso

A segunda chamada oferece 20 vagas para apoio presencial ao Encontro de Pesquisa, ao Encontro de Educação Ambiental e às comemorações do aniversário do Parnaso em 2026.



Os voluntários ajudarão na organização e na logística dos eventos, no deslocamento de materiais e equipamentos, nos registros fotográficos e em vídeo e na orientação dos visitantes sobre a programação e os locais das atividades.



Estão previstos dois períodos de atuação: de 26 a 27 de novembro e de 4 a 6 de dezembro. A seleção é voltada a pessoas comunicativas, proativas, organizadas e com disposição para trabalhar em equipe.



As inscrições para essa oportunidade terminam em 28 de outubro. O resultado está previsto para 29 de outubro.





Como se inscrever

Os interessados devem acessar a plataforma oficial do Programa de Voluntariado do ICMBio e consultar as condições de cada chamada. Para dúvidas sobre a seleção de comunicação, o contato informado é secexecmosaicocentral@gmail.com. Para a chamada de apoio aos eventos, o atendimento do Parnaso pode ser feito pelo e-mail sac.parnaso@icmbio.gov.br ou pelo telefone (21) 97896-2463.



O programa de voluntariado do ICMBio busca aproximar a sociedade das unidades de conservação e incentivar a participação cidadã em ações de proteção da biodiversidade, educação ambiental e desenvolvimento sustentável.