Da esquerda para a direita, Igor Edelstein, Marcia Caetano, Ana Pampillón, Najla Ejje e Denise LahaundJannaina Costa
Entre as principais demandas estão os cuidados com a manutenção da via, a organização do espaço e a elaboração de um calendário anual de atividades que contribua para movimentar o comércio, atrair visitantes e valorizar o potencial turístico da Calçada da Fama.
“Existe uma unanimidade de que a Calçada da Fama precisa de cuidados especiais, desde a manutenção básica até a organização de um calendário anual de atividades que explore todo o potencial deste espaço. Estamos falando de uma rua de pedestres que merece ser valorizada à altura de uma cidade turística como Teresópolis. Acreditamos que a união dos lojistas, em parceria com as entidades representativas e o poder público, é fundamental para construir soluções e transformar esse importante corredor comercial em um ambiente cada vez mais atrativo para moradores e visitantes”, destacou Igor Edelstein, presidente do Sincomércio Teresópolis.
A reunião contou também com a participação da turismóloga Ana Claudia Pampillón, que ficará à frente da formatação da associação. Ela vai contribuir com sua experiência na construção e organização de iniciativas coletivas, como a Rota Cervejeira RJ e a Rota Queijeira da Serra do Rio, para ajudar a estruturar um modelo de associação voltado às necessidades do comércio local, valorizando a identidade da Calçada da Fama e seu potencial turístico e econômico.
A ideia é que a futura associação funcione como um canal permanente de interlocução entre os lojistas, a Prefeitura e as instituições ligadas ao desenvolvimento do comércio local.
A organização coletiva também poderá contribuir para a construção de propostas e iniciativas voltadas à valorização da região.
Diálogo com entidades comerciais
Uma nova reunião ficou pré-agendada para o dia 11 de janeiro de 2027, quando a proposta poderá avançar com a participação de outros representantes do comércio local.
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