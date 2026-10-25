Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é reeleito presidente da República - ODILEI MORAIS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é reeleito presidente da RepúblicaODILEI MORAIS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 25/10/2026 21:40 | Atualizado 25/10/2026 21:43





A votação em Teresópolis confirmou a preferência local pelo candidato do PL, que já havia liderado o primeiro turno no município. Na ocasião, Flávio recebeu 62,80% dos votos válidos, equivalentes a 61.584 votos, enquanto Lula obteve 28,67%, com 28.112 votos. A diferença foi de 34,13 pontos percentuais. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito presidente da República neste domingo (25) , ao vencer o segundo turno das eleições de 2026 contra o senador Flávio Bolsonaro (PL). No resultado nacional, Lula alcançou 51,74% dos votos válidos, contra 48,26% do adversário, segundo a totalização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com com 97,69% das urnas apuradas. Em Teresópolis, no entanto, o resultado foi diferente: Flávio Bolsonaro venceu a disputa, com 63,97% dos votos válidos, enquanto Lula obteve 36,03%.A votação em Teresópolis confirmou a preferência local pelo candidato do PL, que já havia liderado o primeiro turno no município. Na ocasião, Flávio recebeu 62,80% dos votos válidos, equivalentes a 61.584 votos, enquanto Lula obteve 28,67%, com 28.112 votos. A diferença foi de 34,13 pontos percentuais.

Mais de 28 mil eleitores não votaram na cidade

Teresópolis teve 133.424 eleitores aptos a votar no segundo turno. Ao fim da votação, 105.024 mil eleitores (78,56%) compareceram às urnas, enquanto mais de 28.600 não participaram do pleito (21,44%). Foram contabilizados pouco mais de 1,2% de votos brancos e 2,45% votos nulos, conforme os dados oficiais da Justiça Eleitoral.



No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, o município tinha 133.712 eleitores habilitados. Desse total, 103.299 compareceram às urnas, o equivalente a 77,25% do eleitorado. A abstenção foi de 30.413 pessoas, ou 22,75%.





Votação transcorreu sem intercorrências relevantes





No início da manhã, uma árvore caiu sobre a rede elétrica da Enel na Estrada da Prata dos Aredes, interrompendo temporariamente a circulação de ônibus no trecho entre a Igreja Batista e o sítio do Jorge Suíço. A Defesa Civil, com apoio da associação de moradores, retirou a árvore, e o transporte público voltou a circular normalmente.



O segundo turno foi marcado pela tranquilidade nos locais de votação de Teresópolis . Segundo informações do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), foram registradas apenas quedas pontuais de energia elétrica, sem outras ocorrências relevantes que comprometessem o andamento do pleito.No início da manhã, uma árvore caiu sobre a rede elétrica da Enel na Estrada da Prata dos Aredes, interrompendo temporariamente a circulação de ônibus no trecho entre a Igreja Batista e o sítio do Jorge Suíço. A Defesa Civil, com apoio da associação de moradores, retirou a árvore, e o transporte público voltou a circular normalmente.

PL acompanha apuração no Parque Regadas

Em Teresópolis, o PL convocou apoiadores para acompanhar a apuração dos votos a partir das 17h, no Parque Regadas. O encontro reuniu participantes interessados em acompanhar a divulgação dos resultados. Havia confiança entre os apoiadores no desempenho de Flávio Bolsonaro no município, onde o candidato havia conquistado ampla vantagem no primeiro turno.



A reportagem tentou contato com o diretório local do PT para saber onde seria acompanhada a apuração, mas não obteve resposta.