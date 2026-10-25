Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é reeleito presidente da RepúblicaODILEI MORAIS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO
A votação em Teresópolis confirmou a preferência local pelo candidato do PL, que já havia liderado o primeiro turno no município. Na ocasião, Flávio recebeu 62,80% dos votos válidos, equivalentes a 61.584 votos, enquanto Lula obteve 28,67%, com 28.112 votos. A diferença foi de 34,13 pontos percentuais.
Mais de 28 mil eleitores não votaram na cidade
No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, o município tinha 133.712 eleitores habilitados. Desse total, 103.299 compareceram às urnas, o equivalente a 77,25% do eleitorado. A abstenção foi de 30.413 pessoas, ou 22,75%.
Votação transcorreu sem intercorrências relevantes
No início da manhã, uma árvore caiu sobre a rede elétrica da Enel na Estrada da Prata dos Aredes, interrompendo temporariamente a circulação de ônibus no trecho entre a Igreja Batista e o sítio do Jorge Suíço. A Defesa Civil, com apoio da associação de moradores, retirou a árvore, e o transporte público voltou a circular normalmente.
PL acompanha apuração no Parque Regadas
Lula vence a eleição, mas Teresópolis dá quase 64% dos votos a Flávio
Presidente eleito Lula (PT) obteve 36,03% no segundo turno na cidade
Votação no segundo turno transcorre de forma tranquila em Teresópolis
TRE-RJ registra apenas quedas pontuais de energia durante o segundo turno; município não teve intercorrências relevantes
Comércio discute criação de associação de lojistas da Calçada da Fama
Liderada pelo Sincomércio, iniciativa busca fortalecer a representatividade dos comerciantes e articular melhorias para um dos principais corredores comerciais de Teresópolis
Parque Nacional inscreve até dia 30 para voluntariado em Teresópolis
Vagas disponíveis são para áreas de comunicação e apoio a eventos; confira como fazer a inscrição
Dois homens são presos por suspeita de tráfico de drogas em Teresópoli
No bairro da Posse, outro homem foi preso por lesão corporal, ameaça e dano ao patrimônio público após ferir uma vítima com arma branca
Sincomércio Teresópolis discute adequação à escala de trabalho 5x2
Entidade reúne comerciantes do município para esclarecer dúvidas e ouvir as demandas do setor
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.