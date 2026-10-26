Ator comparou a experiência ao clima acolhedor dos filmes da Sessão da Tarde e destacou a importância de estar cercado por pessoas queridas. - @fabianacarvalho.fotografa

Ator comparou a experiência ao clima acolhedor dos filmes da Sessão da Tarde e destacou a importância de estar cercado por pessoas queridas. @fabianacarvalho.fotografa

Publicado 26/10/2026 15:03

O ator e cantor Maurício Mattar, de 62 anos, celebrou o casamento com a jornalista Shay Dufau , de 37, em uma cerimônia intimista para cerca de 50 pessoas, realizada no domingo (25), em Teresópolis. Juntos há dez anos, os dois reuniram familiares e amigos próximos para marcar a ocasião. O casal já havia oficializado a união no civil, mas ainda não tinha realizado uma cerimônia festiva para celebrar a relação. A celebração ocorreu na romântica Fazenda Gèneve , no interior da cidade. Localizada em Venda Nova, às margens da RJ-130, a propriedade tem arquitetura inspirada nos Alpes suíços e uma trajetória ligada à gastronomia. O local abriga o tradicional restaurante francês Cremerie e a Queijaria Genève , conhecida pela produção artesanal de queijos de cabra. Com jardins e paisagem serrana, o espaço também recebe eventos e celebrações, reunindo referências da cultura europeia em um dos cenários rurais da Região Serrana fluminense. O momento ganhou repercussão nas redes sociais após a filha do artista, Petra Mattar, compartilhar registros da cerimônia. Em uma das publicações, ela apareceu ao lado do pai e escreveu: “Dia de casar o papai”. Petra também mostrou detalhes da decoração preparada para receber os convidados. Declaração de amor Nesta segunda-feira (26), Maurício Mattar também compartilhou imagens da celebração e falou sobre a emoção de viver o momento ao lado de pessoas próximas. O ator comparou a experiência ao clima acolhedor dos filmes da Sessão da Tarde e destacou a importância de estar cercado por pessoas queridas. A cerimônia marcou uma nova etapa na história do casal, que comemorou dez anos de relacionamento em fevereiro deste ano. Maurício e Shay são pais de Ilha, filha caçula do artista. Além dela, o ator é pai de Luã Yvys, de seu relacionamento anterior com a cantora Elba Ramalho; Rayra Gracie, de sua relação com Flávia Gracie; e Petra Mattar. Conhecido por trabalhos em novelas como A Viagem, Rainha da Sucata e Pedra sobre Pedra, Maurício Mattar voltou recentemente à televisão na novela Por Você, da TV Globo.

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