Ator comparou a experiência ao clima acolhedor dos filmes da Sessão da Tarde e destacou a importância de estar cercado por pessoas queridas. @fabianacarvalho.fotografa
Declaração de amor
Maurício Mattar escolhe fazenda em Teresópolis para casamento intimista
Ator e cantor oficializou a união com Shay Dufau após dez anos de relacionamento; celebração reuniu familiares e amigos na Região Serrana
Prefeitura de Teresópolis divulga nota de compromisso com a democracia
Em nota após o encerramento da votação, governo municipal agradeceu aos servidores mobilizados e defendeu o respeito às diferenças políticas e às instituições democráticas
Lula vence a eleição, mas Teresópolis dá quase 64% dos votos a Flávio
Presidente eleito Lula (PT) obteve 36,03% no segundo turno na cidade
Votação no segundo turno transcorre de forma tranquila em Teresópolis
TRE-RJ registra apenas quedas pontuais de energia durante o segundo turno; município não teve intercorrências relevantes
Comércio discute criação de associação de lojistas da Calçada da Fama
Liderada pelo Sincomércio, iniciativa busca fortalecer a representatividade dos comerciantes e articular melhorias para um dos principais corredores comerciais de Teresópolis
Parque Nacional inscreve até dia 30 para voluntariado em Teresópolis
Vagas disponíveis são para áreas de comunicação e apoio a eventos; confira como fazer a inscrição
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