Melyssa tem como meta continuar evoluindo tecnicamente, adquirir experiência e buscar novos títulosAcervo pessoal

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Jannaina Costa
A atleta de jiu-jítsu teresopolitana Melyssa Cardoso, de 12 anos, conquistou duas medalhas de ouro no Campeonato Rei do Rio, realizado neste domingo (25), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Representando a academia CT Cavalcante, a jovem competiu na categoria superpesado, faixa cinza, e garantiu o Double Gold, com vitórias nas modalidades com e sem kimono.
Na disputa No-Gi, realizada sem kimono, Melyssa venceu por finalização no braço. Já na modalidade com kimono, conquistou a vitória por pontos. Com o resultado, tornou-se bicampeã do Campeonato Rei do Rio na modalidade.
A conquista se soma a outro resultado importante na trajetória da atleta: o bicampeonato do Ranking FJJRIO de 2026. A entrega do troféu está prevista para janeiro.

Disciplina dentro e fora dos tatames

Melyssa pratica jiu-jítsu há aproximadamente um ano e oito meses e mantém uma rotina de preparação de segunda a sexta-feira. Às segundas, quartas e sextas, participa dos treinos de jiu-jítsu. Já às terças e quintas, realiza preparação física.
A rotina exige disciplina para conciliar o esporte com a escola e os estudos. Segundo a mãe, acompanhar a evolução da filha e ver os resultados do esforço dedicado aos treinos é motivo de orgulho para toda a família.
“Ver a Melyssa conquistar essas vitórias é ter a certeza de que todo o esforço e a dedicação dela estão valendo a pena. Sabemos o quanto ela treina, se empenha e leva a sério cada etapa da sua preparação”, afirma Monik Pereira.
A mãe também destaca a participação da família nas competições. “Eu e o pai dela estamos sempre acompanhando e apoiando em todos os campeonatos. Para nós, como pais, é um orgulho enorme ver que ela está no caminho certo e que todo o trabalho realizado nos treinos está dando frutos.”


Patrocínio ajuda atleta a competir

A participação em campeonatos envolve despesas com inscrições, viagens, transporte e alimentação, por isso é fundamental contar com apoio de empresas e instituições que valorizem o esporte. Esse é o caso da Gênesis Empreendimentos, que patrocina Melyssa para que ela continue participando das competições e buscando novos resultados.
A atleta também conta com o patrocínio do Centro de Ensino Serrano e o apoio da Tayara Trancista. A preparação esportiva é realizada no CT Cavalcante, academia que Melyssa representa nas disputas.
Para Rogério Branco, CEO da Gênesis Empreendimentos, apoiar jovens talentos é motivo de orgulho e uma forma de contribuir para o desenvolvimento por meio do esporte.
“Para a Gênesis Empreendimentos, é motivo de muito orgulho apoiar atletas como a Melyssa, que demonstram desde cedo dedicação, disciplina e determinação para alcançar seus objetivos. Acreditamos que incentivar o esporte é contribuir para a formação de cidadãos e abrir caminhos para novas oportunidades. Ficamos felizes em fazer parte dessa trajetória e esperamos que ela continue conquistando seus sonhos, levando seu talento cada vez mais longe”, comenta Rogério Branco.


Próximos desafios

Entre as próximas competições previstas no calendário de 2026 estão o Kids Internacional São Paulo e o Rolls Gracie 2026, ambos com disputas nas modalidades com e sem kimono.
A meta de Melyssa é continuar evoluindo tecnicamente, adquirir experiência e buscar novos títulos, representando sua equipe e sua cidade nas competições de jiu-jítsu.
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