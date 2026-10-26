Melyssa tem como meta continuar evoluindo tecnicamente, adquirir experiência e buscar novos títulos - Acervo pessoal

Melyssa tem como meta continuar evoluindo tecnicamente, adquirir experiência e buscar novos títulosAcervo pessoal

Publicado 26/10/2026 15:22

A atleta de jiu-jítsu teresopolitana Melyssa Cardoso , de 12 anos, conquistou duas medalhas de ouro no Campeonato Rei do Rio, realizado neste domingo (25), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Representando a academia CT Cavalcante, a jovem competiu na categoria superpesado, faixa cinza, e garantiu o Double Gold, com vitórias nas modalidades com e sem kimono.

Na disputa No-Gi, realizada sem kimono, Melyssa venceu por finalização no braço. Já na modalidade com kimono, conquistou a vitória por pontos. Com o resultado, tornou-se bicampeã do Campeonato Rei do Rio na modalidade.

A conquista se soma a outro resultado importante na trajetória da atleta: o bicampeonato do Ranking FJJRIO de 2026. A entrega do troféu está prevista para janeiro.

Disciplina dentro e fora dos tatames

Melyssa pratica jiu-jítsu há aproximadamente um ano e oito meses e mantém uma rotina de preparação de segunda a sexta-feira. Às segundas, quartas e sextas, participa dos treinos de jiu-jítsu. Já às terças e quintas, realiza preparação física.

A rotina exige disciplina para conciliar o esporte com a escola e os estudos. Segundo a mãe, acompanhar a evolução da filha e ver os resultados do esforço dedicado aos treinos é motivo de orgulho para toda a família.

“Ver a Melyssa conquistar essas vitórias é ter a certeza de que todo o esforço e a dedicação dela estão valendo a pena. Sabemos o quanto ela treina, se empenha e leva a sério cada etapa da sua preparação”, afirma Monik Pereira.

A mãe também destaca a participação da família nas competições. “Eu e o pai dela estamos sempre acompanhando e apoiando em todos os campeonatos. Para nós, como pais, é um orgulho enorme ver que ela está no caminho certo e que todo o trabalho realizado nos treinos está dando frutos.”



Patrocínio ajuda atleta a competir



A participação em campeonatos envolve despesas com inscrições, viagens, transporte e alimentação, por isso é fundamental contar com apoio de empresas e instituições que valorizem o esporte. Esse é o caso da Gênesis Empreendimentos, que patrocina Melyssa para que ela continue participando das competições e buscando novos resultados.

A atleta também conta com o patrocínio do Centro de Ensino Serrano e o apoio da Tayara Trancista. A preparação esportiva é realizada no CT Cavalcante, academia que Melyssa representa nas disputas.

Para Rogério Branco, CEO da Gênesis Empreendimentos, apoiar jovens talentos é motivo de orgulho e uma forma de contribuir para o desenvolvimento por meio do esporte.

“Para a Gênesis Empreendimentos, é motivo de muito orgulho apoiar atletas como a Melyssa, que demonstram desde cedo dedicação, disciplina e determinação para alcançar seus objetivos. Acreditamos que incentivar o esporte é contribuir para a formação de cidadãos e abrir caminhos para novas oportunidades. Ficamos felizes em fazer parte dessa trajetória e esperamos que ela continue conquistando seus sonhos, levando seu talento cada vez mais longe”, comenta Rogério Branco.



Próximos desafios

Entre as próximas competições previstas no calendário de 2026 estão o Kids Internacional São Paulo e o Rolls Gracie 2026, ambos com disputas nas modalidades com e sem kimono.

A meta de Melyssa é continuar evoluindo tecnicamente, adquirir experiência e buscar novos títulos, representando sua equipe e sua cidade nas competições de jiu-jítsu.