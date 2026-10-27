O SIne Teresópolis funciona no térreo da Prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, exceto em feriados e pontos facultativos - Governo Federal

O SIne Teresópolis funciona no térreo da Prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, exceto em feriados e pontos facultativosGoverno Federal

Publicado 27/10/2026 10:00





Entre as oportunidades para quem já tem experiência estão as funções de servente de obras, com 12 vagas, e ajudante de reflorestamento, com dez. Também há sete postos para cozinheiros e outros sete para professor instrutor de militar. A lista inclui ainda quatro vagas para garçom, quatro para operador de laminação, cinco para costureiro e três para vendedor interno.



Outras funções disponíveis são analista de marketing, auxiliar administrativo, cabeleireiro, carpinteiro, farmacêutico, ladrilheiro, manicure e pedicure, sushiman, copeiro de restaurante, balconista de lanchonete e encarregado de estoque. A quantidade de vagas varia conforme o cargo.



Sine Teresópolis está com 168 vagas de emprego abertas até o dia 13 de novembro. As oportunidades contemplam mais de 40 funções em áreas como comércio, serviços ambientais, gastronomia, construção civil, saúde e beleza. Do total, 149 vagas são destinadas a profissionais com experiência, oito não exigem experiência e outras 11 são reservadas a pessoas com deficiência (PcD).Entre as oportunidades para quem já tem experiência estão as funções de servente de obras, com 12 vagas, e ajudante de reflorestamento, com dez. Também há sete postos para cozinheiros e outros sete para professor instrutor de militar. A lista inclui ainda quatro vagas para garçom, quatro para operador de laminação, cinco para costureiro e três para vendedor interno.Outras funções disponíveis são analista de marketing, auxiliar administrativo, cabeleireiro, carpinteiro, farmacêutico, ladrilheiro, manicure e pedicure, sushiman, copeiro de restaurante, balconista de lanchonete e encarregado de estoque. A quantidade de vagas varia conforme o cargo. Há oportunidades para quem não tem experiência





Para pessoas com deficiência, são oferecidas 11 vagas, distribuídas entre três funções: auxiliar administrativo, com duas oportunidades; faxineiro no serviço doméstico, com uma; e operador de lojas, com oito vagas.



Os interessados podem consultar a relação completa de cargos, os requisitos e as demais informações no Portal do Trabalhador da Prefeitura de Teresópolis, disponível em



Quem está em busca do primeiro emprego ou deseja ingressar em uma nova área também pode encontrar oportunidades. O Sine disponibiliza oito vagas para ajudante de carga e descarga que não exigem experiência profissional.Para pessoas com deficiência, são oferecidas 11 vagas, distribuídas entre três funções: auxiliar administrativo, com duas oportunidades; faxineiro no serviço doméstico, com uma; e operador de lojas, com oito vagas.Os interessados podem consultar a relação completa de cargos, os requisitos e as demais informações no Portal do Trabalhador da Prefeitura de Teresópolis, disponível em teresopolis.rj.gov.br/portal-do-trabalhador/vagas-de-emprego Como se candidatar O atendimento presencial é realizado na unidade do Sine, localizada no primeiro piso da Prefeitura de Teresópolis, na Avenida Feliciano Sodré, 675, no bairro da Várzea. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, exceto em feriados e pontos facultativos.



Para se candidatar, é necessário comparecer ao local com os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho, número do PIS, comprovante de residência com CEP e currículo atualizado.



Como as oportunidades são válidas até 13 de novembro, os candidatos devem consultar a lista de vagas e verificar os requisitos de cada função antes de procurar o atendimento. A disponibilidade pode variar conforme o preenchimento dos postos de trabalho.

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