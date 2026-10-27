O SIne Teresópolis funciona no térreo da Prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, exceto em feriados e pontos facultativosGoverno Federal
Entre as oportunidades para quem já tem experiência estão as funções de servente de obras, com 12 vagas, e ajudante de reflorestamento, com dez. Também há sete postos para cozinheiros e outros sete para professor instrutor de militar. A lista inclui ainda quatro vagas para garçom, quatro para operador de laminação, cinco para costureiro e três para vendedor interno.
Outras funções disponíveis são analista de marketing, auxiliar administrativo, cabeleireiro, carpinteiro, farmacêutico, ladrilheiro, manicure e pedicure, sushiman, copeiro de restaurante, balconista de lanchonete e encarregado de estoque. A quantidade de vagas varia conforme o cargo.
Há oportunidades para quem não tem experiência
Para pessoas com deficiência, são oferecidas 11 vagas, distribuídas entre três funções: auxiliar administrativo, com duas oportunidades; faxineiro no serviço doméstico, com uma; e operador de lojas, com oito vagas.
Os interessados podem consultar a relação completa de cargos, os requisitos e as demais informações no Portal do Trabalhador da Prefeitura de Teresópolis, disponível em teresopolis.rj.gov.br/portal-do-trabalhador/vagas-de-emprego.
Como se candidatar
Para se candidatar, é necessário comparecer ao local com os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho, número do PIS, comprovante de residência com CEP e currículo atualizado.
Como as oportunidades são válidas até 13 de novembro, os candidatos devem consultar a lista de vagas e verificar os requisitos de cada função antes de procurar o atendimento. A disponibilidade pode variar conforme o preenchimento dos postos de trabalho.
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