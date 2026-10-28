Suspeito confessou o furto à loja de informática - Divulgação 30ºBPM

Suspeito confessou o furto à loja de informáticaDivulgação 30ºBPM

Publicado 28/10/2026 09:55

Um homem de 35 anos, identificado José Carlos Barbosa Ferreira Junior, foi preso na madrugada desta quarta-feira (28) suspeito de furtar um estabelecimento comercial do ramo de máquinas e equipamentos, identificado como TEREMAQ, no bairro da Várzea, em Teresópolis. O preso foi identificado pela PM como suspeito de outro crime recente, o arrombamento seguido de furto a uma hamburgueria , no mesmo bairro, no dia 11 de outubro.

A abordagem ocorreu durante patrulhamento policial, depois que o homem demonstrou aparente nervosismo ao perceber a aproximação da viatura. Após a revista, os agentes realizaram buscas nas imediações e localizaram o estabelecimento com sinais de arrombamento. Segundo informações do 30º BPM, os policiais encontraram com ele R$ 704,50 em espécie, um notebook e um aparelho celular.



Questionado pelos policiais, o suspeito confessou ter cometido o furto momentos antes. Ele foi conduzido à 110ª Delegacia de Polícia (Teresópolis), onde permaneceu preso após a apreciação da autoridade policial.





Suspeito tem extensa ficha criminal

Documentos de consulta aos sistemas policiais e judiciais aos quais O DIA teve acesso apontam que o homem possui registros anteriores relacionados a ocorrências criminais. Entre eles, consta uma condenação, em fevereiro de 2020, por roubo majorado, com pena de seis anos de reclusão e multa, em regime inicialmente fechado.



Os documentos também apresentam processos com desfechos distintos, incluindo arquivamentos, extinção da punibilidade e absolvição. Por isso, as ocorrências precisam ser analisadas individualmente, sem que todos os registros sejam tratados como condenações.



O material consultado também indica movimentações no sistema penitenciário ao longo dos anos, com registros de ingresso, transferências e liberdade.





Relembre o caso da hamburgueria

O homem preso nesta quarta-feira é o mesmo citado na ocorrência de furto a uma hamburgueria na Rua Emile Ducumunn, também na Várzea, no dia 11 de outubro, noticiada pelo O Dia.



Na ocasião, imagens de câmeras de segurança mostraram um homem chutando a porta de entrada do estabelecimento para conseguir entrar. No interior do local, ele abriu gavetas e procurou objetos de valor. Foram levados dinheiro do caixa e um aparelho celular.