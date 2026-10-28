Suspeito confessou o furto à loja de informáticaDivulgação 30ºBPM
Questionado pelos policiais, o suspeito confessou ter cometido o furto momentos antes. Ele foi conduzido à 110ª Delegacia de Polícia (Teresópolis), onde permaneceu preso após a apreciação da autoridade policial.
Suspeito tem extensa ficha criminal
Os documentos também apresentam processos com desfechos distintos, incluindo arquivamentos, extinção da punibilidade e absolvição. Por isso, as ocorrências precisam ser analisadas individualmente, sem que todos os registros sejam tratados como condenações.
O material consultado também indica movimentações no sistema penitenciário ao longo dos anos, com registros de ingresso, transferências e liberdade.
Relembre o caso da hamburgueria
Na ocasião, imagens de câmeras de segurança mostraram um homem chutando a porta de entrada do estabelecimento para conseguir entrar. No interior do local, ele abriu gavetas e procurou objetos de valor. Foram levados dinheiro do caixa e um aparelho celular.
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