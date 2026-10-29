Wellington já teria repreendido os investigados e sofreu emboscadaReprodução Redes Sociais
De acordo com a nota oficial da Polícia Militar, policiais do 30º BPM, sediado na cidade, foram acionados para atender à ocorrência de homicídio. Durante a ação, dois suspeitos foram conduzidos à 110ª Delegacia de Polícia (DP), e uma pistola foi apreendida. Após a diligência, a área foi isolada e preservada para a realização da perícia. O caso está sob investigação da Polícia Civil.
Crime estaria relacionado ao tráfico
Informações preliminares apontam que o homicídio pode estar relacionado a uma tentativa de instalação de um ponto de venda de drogas na comunidade. Wellington Andrade teria repreendido indivíduos envolvidos na iniciativa, que posteriormente teriam armado uma emboscada contra o policial. Os suspeitos também teriam ligação com uma facção criminosa.
Comandante do 30º BPM lamenta morte
O comandante do 30º BPM, Tenente-coronel Moreira, manifestou tristeza e indignação pela morte do policial militar. Em mensagem direcionada aos integrantes do Conselho Comunitário, ele também agradeceu pelas manifestações de solidariedade à corporação.
“Como Comandante da Unidade, expresso, em nome da valorosa Tropa do 30º Batalhão, o nosso sentimento de extrema tristeza e indignação. E a nossa gratidão a todos vocês, membros do nosso Conselho Comunitário, pelas sinceras manifestações de condolências”, declarou.
Em outro trecho da mensagem, Moreira ressaltou que o crime aconteceu durante a folga do policial e destacou a atuação das forças de segurança.
“Certamente, não trará a vida do W. Andrade de volta, mas ao menos conforta seus familiares, ao saberem que a Justiça já começa a ser feita”, afirmou.
O comandante também prestou homenagem ao policial e manifestou solidariedade aos familiares neste momento de luto.
“Que Deus receba o nosso guerreiro com muito amor e possa consolar e confortar os familiares do W. Andrade nesse momento tão difícil”, concluiu.
Sepultamento
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