Wellington já teria repreendido os investigados e sofreu emboscadaReprodução Redes Sociais

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Jannaina Costa
Um policial militar identificado como Wellington Andrade, lotado no 30º Batalhão de Polícia Militar, foi morto na tarde de quarta-feira (28), no bairro Corta Vento, em Teresópolis. O crime aconteceu enquanto o agente estava de folga, segundo informações da Secretaria de Estado de Polícia Militar. O soldado teria sido vítima de uma emboscada na porta de casa.

De acordo com a nota oficial da Polícia Militar, policiais do 30º BPM, sediado na cidade, foram acionados para atender à ocorrência de homicídio. Durante a ação, dois suspeitos foram conduzidos à 110ª Delegacia de Polícia (DP), e uma pistola foi apreendida. Após a diligência, a área foi isolada e preservada para a realização da perícia. O caso está sob investigação da Polícia Civil.
Antes de Teresópolis, Wellington Andrade atuou no Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de São José do Vale do Rio Preto e havia retornado ao 30º BPM recentemente. Após a morte do policial, a Secretaria de Segurança do município vizinho publicou uma nota de pesar, destacando sua dedicação ao trabalho e seu compromisso com a proteção da população.

Crime estaria relacionado ao tráfico

Informações preliminares apontam que o homicídio pode estar relacionado a uma tentativa de instalação de um ponto de venda de drogas na comunidade. Wellington Andrade teria repreendido indivíduos envolvidos na iniciativa, que posteriormente teriam armado uma emboscada contra o policial. Os suspeitos também teriam ligação com uma facção criminosa.


Comandante do 30º BPM lamenta morte

O comandante do 30º BPM, Tenente-coronel Moreira, manifestou tristeza e indignação pela morte do policial militar. Em mensagem direcionada aos integrantes do Conselho Comunitário, ele também agradeceu pelas manifestações de solidariedade à corporação.

“Como Comandante da Unidade, expresso, em nome da valorosa Tropa do 30º Batalhão, o nosso sentimento de extrema tristeza e indignação. E a nossa gratidão a todos vocês, membros do nosso Conselho Comunitário, pelas sinceras manifestações de condolências”, declarou.

Em outro trecho da mensagem, Moreira ressaltou que o crime aconteceu durante a folga do policial e destacou a atuação das forças de segurança.

“Certamente, não trará a vida do W. Andrade de volta, mas ao menos conforta seus familiares, ao saberem que a Justiça já começa a ser feita”, afirmou.

O comandante também prestou homenagem ao policial e manifestou solidariedade aos familiares neste momento de luto.

“Que Deus receba o nosso guerreiro com muito amor e possa consolar e confortar os familiares do W. Andrade nesse momento tão difícil”, concluiu.

Sepultamento

O sepultamento do policial militar Wellington Andrade será realizado nesta quinta-feira (29), às 9h30, no Cemitério Carlinda Berlim. 
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