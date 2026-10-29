Feira do Rolo reúne produtos usados e incentiva a troca e o reaproveitamento de objetos em Teresópolis.Roberto Ferreira / PMT
A iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura contempla diferentes públicos e combina a valorização dos artistas locais com o incentivo ao reaproveitamento de objetos e à música vocal.
Um dos destaques da manhã é o Cultura de Raiz, projeto que abre espaço para artistas populares de Teresópolis e convidados. Inspirado nos programas de auditório e com cenário rural, o encontro mensal reúne apresentações de moda de viola, sertanejo, forró, repente, poemas e trovas, incluindo composições autorais e obras conhecidas do repertório nacional.
O público está convidado a chegar às 9h15 para participar de um café da roça e recepcionar os artistas. As apresentações começam às 10h, no teatro da Casa de Cultura.
Feira de troca em mais uma edição
Entre os itens que podem ser encontrados estão eletrônicos, videogames, roupas, calçados, livros, discos de vinil, brinquedos, colecionáveis e antiguidades. A participação também é aberta a quem deseja levar objetos próprios para comercializar ou trocar. A proposta estimula o reaproveitamento de produtos, o consumo consciente e a possibilidade de geração de renda.
Mais música na Igreja Matriz
Com 24 anos de trajetória, o grupo tem repertório diversificado, que percorre a música clássica, renascentista, folclórica, sacra e popular contemporânea, além de spirituals, óperas e oratórios. A apresentação terá regência do maestro José Machado Neto, diretor artístico do coro, e acompanhamento ao piano de Luiz Eduardo Louro.
Entre as obras previstas estão Salmo 150, de Armando Prazeres; Cantate Domino, de Mark Hayes; o spiritual tradicional Joshua Fit The Battle Of Jericho; e Encontros e Despedidas, de Milton Nascimento.
Serviço
Cultura de Raiz
Domingo, 1º de novembro, a partir das 9h15; apresentações às 10h.
Casa de Cultura Adolpho Bloch — Praça Juscelino Kubitschek, bairro de Fátima.
Domingo, das 9h às 14h.
Anfiteatro e entorno da Casa de Cultura Adolpho Bloch.
Domingo, às 15h.
Igreja Matriz de Santa Teresa — Praça Baltasar da Silveira, Centro.
Todos os eventos têm entrada gratuita.
Domingo terá música, feira de trocas e apresentações em Teresópolis
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