Feira do Rolo reúne produtos usados e incentiva a troca e o reaproveitamento de objetos em Teresópolis.Roberto Ferreira / PMT

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Jannaina Costa
A programação cultural de Teresópolis começa novembro com três atrações gratuitas neste domingo (1º). A agenda reúne música regional, comércio de produtos usados e apresentação de canto coral, com atividades na Casa de Cultura Adolpho Bloch, no bairro de Fátima, e na Igreja Matriz de Santa Teresa, no Centro.

A iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura contempla diferentes públicos e combina a valorização dos artistas locais com o incentivo ao reaproveitamento de objetos e à música vocal.

Um dos destaques da manhã é o Cultura de Raiz, projeto que abre espaço para artistas populares de Teresópolis e convidados. Inspirado nos programas de auditório e com cenário rural, o encontro mensal reúne apresentações de moda de viola, sertanejo, forró, repente, poemas e trovas, incluindo composições autorais e obras conhecidas do repertório nacional.

O público está convidado a chegar às 9h15 para participar de um café da roça e recepcionar os artistas. As apresentações começam às 10h, no teatro da Casa de Cultura.

Feira de troca em mais uma edição

No mesmo espaço, o anfiteatro e o entorno da Casa de Cultura recebem a Feira do Rolo, das 9h às 14h. A atividade reúne vendedores e compradores interessados em negociar produtos usados, com possibilidade de compra, venda e troca.

Entre os itens que podem ser encontrados estão eletrônicos, videogames, roupas, calçados, livros, discos de vinil, brinquedos, colecionáveis e antiguidades. A participação também é aberta a quem deseja levar objetos próprios para comercializar ou trocar. A proposta estimula o reaproveitamento de produtos, o consumo consciente e a possibilidade de geração de renda.

Mais música na Igreja Matriz

À tarde, a programação segue com o projeto Música na Matriz, que recebe o Coro Madrigal Cruz Lopes, a partir das 15h, na Igreja Matriz de Santa Teresa.

Com 24 anos de trajetória, o grupo tem repertório diversificado, que percorre a música clássica, renascentista, folclórica, sacra e popular contemporânea, além de spirituals, óperas e oratórios. A apresentação terá regência do maestro José Machado Neto, diretor artístico do coro, e acompanhamento ao piano de Luiz Eduardo Louro.

Entre as obras previstas estão Salmo 150, de Armando Prazeres; Cantate Domino, de Mark Hayes; o spiritual tradicional Joshua Fit The Battle Of Jericho; e Encontros e Despedidas, de Milton Nascimento.

Serviço

Cultura de Raiz

Domingo, 1º de novembro, a partir das 9h15; apresentações às 10h.

Casa de Cultura Adolpho Bloch — Praça Juscelino Kubitschek, bairro de Fátima.

Feira do Rolo

Domingo, das 9h às 14h.

Anfiteatro e entorno da Casa de Cultura Adolpho Bloch.

Música na Matriz — Coro Madrigal Cruz Lopes

Domingo, às 15h.

Igreja Matriz de Santa Teresa — Praça Baltasar da Silveira, Centro.

Todos os eventos têm entrada gratuita.
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