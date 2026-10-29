Feira do Rolo reúne produtos usados e incentiva a troca e o reaproveitamento de objetos em Teresópolis. - Roberto Ferreira / PMT

Feira do Rolo reúne produtos usados e incentiva a troca e o reaproveitamento de objetos em Teresópolis.Roberto Ferreira / PMT

Publicado 29/10/2026 10:50





A iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura contempla diferentes públicos e combina a valorização dos artistas locais com o incentivo ao reaproveitamento de objetos e à música vocal.



Um dos destaques da manhã é o Cultura de Raiz, projeto que abre espaço para artistas populares de Teresópolis e convidados. Inspirado nos programas de auditório e com cenário rural, o encontro mensal reúne apresentações de moda de viola, sertanejo, forró, repente, poemas e trovas, incluindo composições autorais e obras conhecidas do repertório nacional.



O público está convidado a chegar às 9h15 para participar de um café da roça e recepcionar os artistas. As apresentações começam às 10h, no teatro da Casa de Cultura. A programação cultural de Teresópolis começa novembro com três atrações gratuitas neste domingo (1º). A agenda reúne música regional, comércio de produtos usados e apresentação de canto coral, com atividades na Casa de Cultura Adolpho Bloch , no bairro de Fátima, e na Igreja Matriz de Santa Teresa, no Centro.A iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura contempla diferentes públicos e combina a valorização dos artistas locais com o incentivo ao reaproveitamento de objetos e à música vocal.Um dos destaques da manhã é o Cultura de Raiz, projeto que abre espaço para artistas populares de Teresópolis e convidados. Inspirado nos programas de auditório e com cenário rural, o encontro mensal reúne apresentações de moda de viola, sertanejo, forró, repente, poemas e trovas, incluindo composições autorais e obras conhecidas do repertório nacional.O público está convidado a chegar às 9h15 para participar de um café da roça e recepcionar os artistas. As apresentações começam às 10h, no teatro da Casa de Cultura. Feira de troca em mais uma edição



Entre os itens que podem ser encontrados estão eletrônicos, videogames, roupas, calçados, livros, discos de vinil, brinquedos, colecionáveis e antiguidades. A participação também é aberta a quem deseja levar objetos próprios para comercializar ou trocar. A proposta estimula o reaproveitamento de produtos, o consumo consciente e a possibilidade de geração de renda. No mesmo espaço, o anfiteatro e o entorno da Casa de Cultura recebem a Feira do Rolo , das 9h às 14h. A atividade reúne vendedores e compradores interessados em negociar produtos usados, com possibilidade de compra, venda e troca.Entre os itens que podem ser encontrados estão eletrônicos, videogames, roupas, calçados, livros, discos de vinil, brinquedos, colecionáveis e antiguidades. A participação também é aberta a quem deseja levar objetos próprios para comercializar ou trocar. A proposta estimula o reaproveitamento de produtos, o consumo consciente e a possibilidade de geração de renda. Mais música na Igreja Matriz À tarde, a programação segue com o projeto Música na Matriz, que recebe o Coro Madrigal Cruz Lopes, a partir das 15h, na Igreja Matriz de Santa Teresa.



Com 24 anos de trajetória, o grupo tem repertório diversificado, que percorre a música clássica, renascentista, folclórica, sacra e popular contemporânea, além de spirituals, óperas e oratórios. A apresentação terá regência do maestro José Machado Neto, diretor artístico do coro, e acompanhamento ao piano de Luiz Eduardo Louro.



Entre as obras previstas estão Salmo 150, de Armando Prazeres; Cantate Domino, de Mark Hayes; o spiritual tradicional Joshua Fit The Battle Of Jericho; e Encontros e Despedidas, de Milton Nascimento.



Serviço



Cultura de Raiz



Domingo, 1º de novembro, a partir das 9h15; apresentações às 10h.



Casa de Cultura Adolpho Bloch — Praça Juscelino Kubitschek, bairro de Fátima.



Feira do Rolo



Domingo, das 9h às 14h.



Anfiteatro e entorno da Casa de Cultura Adolpho Bloch.



Música na Matriz — Coro Madrigal Cruz Lopes



Domingo, às 15h.



Igreja Matriz de Santa Teresa — Praça Baltasar da Silveira, Centro.



Todos os eventos têm entrada gratuita.

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