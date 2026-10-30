Cidade está sob forte neblina - Acervo pessoal

Cidade está sob forte neblinaAcervo pessoal

Publicado 30/10/2026 18:34 | Atualizado 30/10/2026 18:35

Teresópolis registrou 25 dias de chuva ao longo de outubro , com acumulados pluviométricos superiores a 350 milímetros em alguns bairros do município, segundo dados da Secretaria Municipal de Defesa Civil.

A previsão meteorológica indica que a instabilidade deve continuar nos próximos dias. A Defesa Civil emitiu o Aviso Meteorológico nº 031 para a ocorrência de chuvas intensas e acumulados elevados no município. O alerta teve início às 16h desta quinta-feira (29) e permanece válido até as 19h desta sexta-feira (30).



De acordo com o comunicado, a condição meteorológica está associada à atuação de áreas de instabilidade em médios níveis da atmosfera, em conjunto com a formação de um sistema de baixa pressão próximo à costa do estado do Rio de Janeiro.



A previsão indica chuva fraca a moderada e isolada durante a tarde de quinta-feira, com possibilidade de intensificação ao longo da noite e da madrugada, quando os volumes podem variar de moderados a fortes, inclusive em forma de pancadas. Para esta sexta-feira, a tendência é de redução dos acumulados, com permanência de chuva fraca a moderada e isolada.



Apesar da previsão de diminuição da intensidade das precipitações, a Defesa Civil destaca que as condições atmosféricas são favoráveis à ocorrência de acumulados elevados de chuva em períodos de uma hora ou ao longo de 24 horas durante a vigência do aviso.





Instabilidade em diferentes regiões do Brasil

O cenário de instabilidade não se restringe à Região Serrana. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para o período entre sexta-feira (30) e segunda-feira (2), feriado de Finados, aponta possibilidade de chuvas em diferentes regiões do país, especialmente no Sudeste e Centro-Oeste.



No Sudeste, a previsão indica chuva acompanhada de trovoadas em áreas dos quatro estados. A combinação de sistemas de baixa pressão e circulação de umidade favorece a formação de nuvens carregadas, com possibilidade de pancadas mais intensas em alguns pontos.





Orientações à população

Diante da previsão, a Defesa Civil de Teresópolis recomenda que moradores evitem atravessar ruas alagadas, caminhar próximo a rios e córregos ou permanecer em áreas sujeitas a deslizamentos. Também é importante não buscar abrigo debaixo de árvores durante tempestades com descargas elétricas e manter distância de estruturas metálicas.



Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelos telefones 0800 202 1066 e 3644-8048. O órgão também orienta os moradores a acompanhar os comunicados oficiais e permanecer atentos às mudanças nas condições meteorológicas.