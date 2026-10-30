Cidade está sob forte neblinaAcervo pessoal
De acordo com o comunicado, a condição meteorológica está associada à atuação de áreas de instabilidade em médios níveis da atmosfera, em conjunto com a formação de um sistema de baixa pressão próximo à costa do estado do Rio de Janeiro.
A previsão indica chuva fraca a moderada e isolada durante a tarde de quinta-feira, com possibilidade de intensificação ao longo da noite e da madrugada, quando os volumes podem variar de moderados a fortes, inclusive em forma de pancadas. Para esta sexta-feira, a tendência é de redução dos acumulados, com permanência de chuva fraca a moderada e isolada.
Apesar da previsão de diminuição da intensidade das precipitações, a Defesa Civil destaca que as condições atmosféricas são favoráveis à ocorrência de acumulados elevados de chuva em períodos de uma hora ou ao longo de 24 horas durante a vigência do aviso.
Instabilidade em diferentes regiões do Brasil
No Sudeste, a previsão indica chuva acompanhada de trovoadas em áreas dos quatro estados. A combinação de sistemas de baixa pressão e circulação de umidade favorece a formação de nuvens carregadas, com possibilidade de pancadas mais intensas em alguns pontos.
Orientações à população
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelos telefones 0800 202 1066 e 3644-8048. O órgão também orienta os moradores a acompanhar os comunicados oficiais e permanecer atentos às mudanças nas condições meteorológicas.
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