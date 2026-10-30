Linha será operada pela Viação ProgressoDivulgação VP
A autorização foi oficializada por meio da Decisão SUPAS nº 1.436, de 15 de outubro de 2026, assinada pelo superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT, Juliano de Barros Samôr. O documento concede à empresa o Termo de Autorização para a prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros.
A Viação Progresso estima iniciar as novas operações em um prazo de 25 a 30 dias. Entretanto, até o momento da publicação da reportagem, a empresa ainda não havia informado oficialmente à ANTT a data prevista para o início das viagens.
A decisão da agência estabelece que a transportadora deverá começar a prestar o serviço em até 30 dias, contados a partir do início da vigência do Termo de Autorização. O prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, desde que a empresa apresente justificativa. Caso não cumpra as condições estabelecidas, a autorização poderá ser revogada.
Outras cidades também serão atendidas
A medida foi concedida após a contemplação dos respectivos mercados considerados desatendidos na Janela Extraordinária nº 01/2024 e o atendimento dos requisitos previstos na Resolução ANTT nº 6.033, de 21 de dezembro de 2023.
O procedimento faz parte do modelo de autorização utilizado pela agência reguladora para permitir a prestação de serviços regulares de transporte rodoviário interestadual de passageiros por empresas que atendam às exigências estabelecidas na regulamentação federal.
Nova opção de deslocamento para moradores da Região Serrana
A conexão também pode beneficiar estudantes, trabalhadores e passageiros que mantêm relações familiares ou profissionais entre as duas cidades. Para Teresópolis, a ampliação das opções de transporte interestadual representa mais uma possibilidade de integração com Minas Gerais.
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