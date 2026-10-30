Linha será operada pela Viação Progresso - Divulgação VP

Linha será operada pela Viação ProgressoDivulgação VP

Publicado 30/10/2026 18:43

Teresópolis deve ganhar uma nova ligação rodoviária interestadual com Juiz de Fora, em Minas Gerais. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou a Viação Progresso e Turismo S/A a operar o serviço regular de transporte de passageiros entre os dois municípios. Atualmente, o teresopolitano que precisa viajar de ônibus para Juiz de Fora tem como principal alternativa fazer o trajeto com conexão em Petrópolis ou no Rio de Janeiro.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) no dia 21 de outubro e também contempla novas ligações entre a cidade mineira e outros dois municípios fluminenses: Três Rios e Comendador Levy Gasparian.



A autorização foi oficializada por meio da Decisão SUPAS nº 1.436, de 15 de outubro de 2026, assinada pelo superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT, Juliano de Barros Samôr. O documento concede à empresa o Termo de Autorização para a prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros.



A Viação Progresso estima iniciar as novas operações em um prazo de 25 a 30 dias. Entretanto, até o momento da publicação da reportagem, a empresa ainda não havia informado oficialmente à ANTT a data prevista para o início das viagens.



A decisão da agência estabelece que a transportadora deverá começar a prestar o serviço em até 30 dias, contados a partir do início da vigência do Termo de Autorização. O prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, desde que a empresa apresente justificativa. Caso não cumpra as condições estabelecidas, a autorização poderá ser revogada.





Outras cidades também serão atendidas

Além de Teresópolis, a decisão contempla os mercados de Juiz de Fora com Três Rios e Comendador Levy Gasparian. Com isso, a Viação Progresso passa a ter autorização para explorar três ligações entre a Zona da Mata mineira e municípios do estado do Rio de Janeiro.



A medida foi concedida após a contemplação dos respectivos mercados considerados desatendidos na Janela Extraordinária nº 01/2024 e o atendimento dos requisitos previstos na Resolução ANTT nº 6.033, de 21 de dezembro de 2023.



O procedimento faz parte do modelo de autorização utilizado pela agência reguladora para permitir a prestação de serviços regulares de transporte rodoviário interestadual de passageiros por empresas que atendam às exigências estabelecidas na regulamentação federal.





Nova opção de deslocamento para moradores da Região Serrana



A futura ligação poderá representar uma alternativa para moradores de Teresópolis que precisam se deslocar até Juiz de Fora. A cidade mineira é um importante polo regional, com concentração de serviços de saúde, instituições de ensino superior, comércio e atividades econômicas que atraem pessoas de diferentes municípios da Zona da Mata e de regiões próximas.



A conexão também pode beneficiar estudantes, trabalhadores e passageiros que mantêm relações familiares ou profissionais entre as duas cidades. Para Teresópolis, a ampliação das opções de transporte interestadual representa mais uma possibilidade de integração com Minas Gerais.





