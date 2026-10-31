Obra "O Idoso", de 2010, acrílica sobre tela - Picasa

Obra "O Idoso", de 2010, acrílica sobre telaPicasa

Publicado 31/10/2026 14:14





Com curadoria de André Sheik, a exposição apresenta obras que retratam figuras humanas em momentos de solitude, com destaque para as pinturas “O Idoso” e “O Mergulho”. O projeto foi contemplado pelo Edital de Cultura Sesc RJ Pulsar.



Nas telas, a sensação de isolamento aparece tanto nas figuras desacompanhadas quanto nas pinceladas que compõem pessoas e ambientes. A proposta é levar o público a questionar o que falta em cada cena e a refletir sobre suas próprias experiências.



“Minha pintura vem de dentro para fora. É como montar um quebra-cabeça próprio, costurando ideias e situações por meio das pinceladas. Busco criar pinturas que convidem o espectador a entrar na tela e construir sua própria interpretação”, explica Rothstein.



Segundo o curador André Sheik, as obras selecionadas abordam a solidão sem recorrer à melancolia, valorizando momentos de reflexão e identificação.



“Nessa exposição, Batalha, as obras selecionadas têm momentos de solidão, mas não são melancólicos. São momentos de reflexão mesmo, esse contato com as obras, com as pinturas dessas figuras, com esse momento de solitude”, afirma Sheik.



O Sesc Teresópolis recebe a exposição “Batalha”, do artista visual contemporâneo Benjamin Rothstein , que reúne cerca de 15 pinturas e propõe uma reflexão sobre a solidão, a incompletude e a relação do ser humano consigo mesmo. A mostra individual inédita foi aberta nesta sexta-feira (30) e permanece em cartaz até 31 de janeiro de 2027, com entrada franca.Com curadoria de André Sheik, a exposição apresenta obras que retratam figuras humanas em momentos de solitude, com destaque para as pinturas “O Idoso” e “O Mergulho”. O projeto foi contemplado pelo Edital de Cultura Sesc RJ Pulsar.Nas telas, a sensação de isolamento aparece tanto nas figuras desacompanhadas quanto nas pinceladas que compõem pessoas e ambientes. A proposta é levar o público a questionar o que falta em cada cena e a refletir sobre suas próprias experiências.“Minha pintura vem de dentro para fora. É como montar um quebra-cabeça próprio, costurando ideias e situações por meio das pinceladas. Busco criar pinturas que convidem o espectador a entrar na tela e construir sua própria interpretação”, explica Rothstein.Segundo o curador André Sheik, as obras selecionadas abordam a solidão sem recorrer à melancolia, valorizando momentos de reflexão e identificação.“Nessa exposição, Batalha, as obras selecionadas têm momentos de solidão, mas não são melancólicos. São momentos de reflexão mesmo, esse contato com as obras, com as pinturas dessas figuras, com esse momento de solitude”, afirma Sheik.

Trajetória do artista

Nascido no Rio de Janeiro, em 1953, Benjamin Rothstein é artista visual e arquiteto, formado pela Universidade Santa Úrsula. Iniciou o contato com o desenho e a pintura ainda na adolescência e estudou na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, onde teve aulas com artistas e pesquisadores como Anna Bella Geiger e Fernando Cocchiarale.



Com aproximadamente 15 anos de carreira, realizou exposições individuais na Galeria Thomas Cohn, em São Paulo, em 2010, e na Galeria Patricia Costa, no Rio de Janeiro, em 2015. Também participou de mostras coletivas em instituições como o Centro Cultural da Justiça Federal, no Rio, e o Centro Cultural dos Correios, em Niterói.



Suas obras integram coleções particulares e acervos públicos, entre eles os do Museu Judaico de São Paulo e da Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre. A produção do artista é marcada por questões relacionadas ao tempo, à memória e à maneira como as pessoas se relacionam com o mundo.





Acessibilidade e programação

Além da visitação, a exposição terá um workshop de pintura com o artista durante a finissage, evento que marca o encerramento da mostra. A atividade contará com interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras), enquanto a exposição oferecerá audiodescrição para ampliar o acesso de pessoas com deficiência visual.



A visitação ocorre de terça-feira a domingo, das 9h às 19h. A classificação indicativa é livre.



Serviço



Exposição Batalha – Benjamin Rothstein



Período: de 30 de outubro de 2026 a 31 de janeiro de 2027



Local: Sesc Teresópolis – Avenida Delfim Moreira, 749, Várzea



Visitação: terça-feira a domingo, das 9h às 19h



Entrada: gratuita



Classificação indicativa: livre



Acessibilidade: audiodescrição na exposição e interpretação em Libras durante o workshop de pintura na finissage.