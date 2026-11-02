Influencer Renan Rocha da Silva - Reprodução redes sociais

Influencer Renan Rocha da SilvaReprodução redes sociais

Publicado 02/11/2026 12:00





Segundo informações divulgadas pelo G1, o processo teve origem em uma denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), que apontou três acusações contra o influenciador: participação em demonstração de manobras perigosas em via pública, direção sem habilitação com perigo de dano e incitação ao crime por meio de publicações nas redes sociais.



A Justiça reconheceu a prescrição da acusação de incitação ao crime, que reunia 90 imputações. Com isso, Renan foi condenado pelos outros dois delitos, previstos nos artigos 308 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro.



O influenciador digital Renan Rocha da Silva , conhecido nas redes sociais como “Carioca Maluco” e “Renan do Grau”, foi condenado pela Justiça por dois crimes de trânsito em Teresópolis. A sentença estabeleceu pena de sete meses de detenção, em regime aberto, substituída pela prestação de serviços comunitários. A decisão também revogou a prisão preventiva que havia sido decretada anteriormente.Segundo informações divulgadas pelo G1, o processo teve origem em uma denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), que apontou três acusações contra o influenciador: participação em demonstração de manobras perigosas em via pública, direção sem habilitação com perigo de dano e incitação ao crime por meio de publicações nas redes sociais.A Justiça reconheceu a prescrição da acusação de incitação ao crime, que reunia 90 imputações. Com isso, Renan foi condenado pelos outros dois delitos, previstos nos artigos 308 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Condenação envolve episódio com caminhão

De acordo com a sentença, os dois crimes de trânsito estão relacionados a um único episódio envolvendo um caminhão na Rodovia Rio-Bahia (BR-116). A decisão afastou a interpretação de que as infrações teriam ocorrido em diferentes ocasiões.



Após a condenação, a defesa apresentou embargos de declaração, recurso que solicita esclarecimentos ou correções à própria decisão judicial. Os advogados pedem o reconhecimento da prescrição também em relação aos dois crimes de trânsito.



Como alternativa, a defesa solicita a aplicação da detração penal, mecanismo que permite descontar da pena determinados períodos de restrição de liberdade cumpridos durante o processo. O argumento é que o período em que Renan esteve submetido ao recolhimento domiciliar noturno poderia ser abatido da punição.



O recurso ainda aguarda análise judicial. Até que haja uma nova decisão, permanece válida a pena de prestação de serviços comunitários.





Caso do Porsche segue sem julgamento





Na ocasião, a vítima conduzia uma motocicleta quando foi atingida por um Porsche Boxster, na altura de Três Córregos. A Polícia Civil investigou a participação de Renan no acidente. Na época, a defesa negou que ele estivesse dirigindo o veículo e afirmou que o influenciador não teve envolvimento na colisão.



O processo referente à morte do lavrador ainda não teve julgamento. Portanto, a decisão que revogou a prisão preventiva e estabeleceu a pena de serviços comunitários diz respeito exclusivamente ao processo envolvendo os crimes de trânsito.



A condenação não está relacionada ao acidente ocorrido em 1º de agosto de 2024, na BR-116, em Teresópolis, que r esultou na morte do lavrador Adilson de Lima, de 47 anos Na ocasião, a vítima conduzia uma motocicleta quando foi atingida por um Porsche Boxster, na altura de Três Córregos. A Polícia Civil investigou a participação de Renan no acidente. Na época, a defesa negou que ele estivesse dirigindo o veículo e afirmou que o influenciador não teve envolvimento na colisão.O processo referente à morte do lavrador ainda não teve julgamento. Portanto, a decisão que revogou a prisão preventiva e estabeleceu a pena de serviços comunitários diz respeito exclusivamente ao processo envolvendo os crimes de trânsito.

Histórico de infrações

Renan Rocha da Silva, conhecido nas redes sociais como “Renan do Grau” e “Carioca Maluco”, ganhou notoriedade com vídeos de manobras radicais em motocicletas, especialmente empinando veículos, prática conhecida como “dar grau”.



O influenciador também publicava vídeos de humor, conteúdos com a esposa e gravações de manobras com motos aquáticas e triciclos. Ele também divulgava rifas on-line, com sorteios de carros de luxo, motocicletas, viagens e celulares. Algumas publicações mostravam supostas entregas dos prêmios aos ganhadores.



