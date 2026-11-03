A deputada federal Talíria Petrone vem sendo alvo de diversos episódios de violência política e ameaças de morte. Câmara dos Deputados
Segundo a PF, a investigação começou em agosto deste ano, após o envio de mensagens eletrônicas com ameaças de morte e ataques de cunho racista e misógino contra a parlamentar e pessoas de sua família. As mensagens também continham dados pessoais da deputada, divulgados sem autorização.
A corporação informou que identificou um suspeito de autoria das mensagens. Ele havia sido preso posteriormente em Teresópolis, por suspeita de envolvimento em outro crime. A operação busca reunir novos elementos para esclarecer as circunstâncias das ameaças e aprofundar as investigações. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a identidade do investigado ou sobre o material apreendido.
Deputada foi informada de operação pela imprensa
Histórico de ameaça
Em agosto deste ano, a deputada denunciou novas ameaças de morte e estupro recebidas por e-mail. A mensagem divulgava endereços e dados pessoais da parlamentar e de familiares, incluindo seus filhos, e ameaçava a segurança das crianças. O caso foi encaminhado à Polícia Federal e à Polícia Legislativa, além de comunicado ao Ministério Público Federal, ao Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos e ao Tribunal Superior Eleitoral.
Na ocasião, Talíria afirmou que aquela era a terceira vez, em poucos meses, que recebia ameaças contra sua integridade física. A parlamentar também relatou que as intimidações provocavam a adoção de protocolos de segurança para proteger a ela, seus filhos e familiares.
A deputada também já havia relatado ameaças relacionadas à milícia e planos de morte contra ela. Em nota pública divulgada após a Operação Mahin, Talíria cobrou a conclusão de todos os inquéritos e a responsabilização dos envolvidos. Para ela, a falta de respostas institucionais favorece a continuidade da violência política, do racismo e das tentativas de silenciamento de mulheres negras na política.
PF investiga ameaças contra deputada Talíria Petrone em Teresópolis
Ação investiga ameaças de morte, ataques racistas e violência política contra a parlamentar e familiares
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