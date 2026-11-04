Policiais militares exibem armas, munições, celulares e materiais apreendidos durante ação no Matadouro30BPM

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Jannaina Costa
Um homem, identificado preliminarmente como Luka, foi baleado durante um confronto com policiais militares do 30º Batalhão de Polícia Militar na localidade do Matadouro (Fischer), em Teresópolis, na manhã desta quarta-feira (4). Segundo informações preliminares da polícia, o suspeito teria atirado contra as equipes, que revidaram. O homem foi atingido e socorrido ao hospital.
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A operação começou por volta das 6h15 e mobiliza equipes de busca da P/2, PATAMO, supervisões de oficial e de graduado, além do Setor Eco, operacional. A ocorrência segue em andamento.

De acordo com a PM, o suspeito é apontado como autor de homicídios na cidade. A corporação também informou que, no domingo (1º), ele teria disparado contra uma equipe da P/2. 

A ocorrência foi inicialmente registrada como confronto armado, prisão de criminosos e apreensão de armas de fogo. Até o momento, a PM não divulgou detalhes sobre eventuais outras pessoas presas, armas apreendidas ou o estado de saúde do homem baleado. A reportagem será atualizada conforme a divulgação de novas informações.

Troca de tiros também em ação no interior

Nesta terça-feira (3), policiais do 30º BPM trocaram tiros com um homem suspeito de envolvimento em homicídios durante uma ação na localidade de Cruzeiro, no Segundo Distrito de Teresópolis.
A equipe foi ao local após receber uma denúncia. Durante a abordagem, o suspeito fugiu em direção a uma área de mata, onde, de acordo com a polícia, havia outros homens. Um deles foi localizado e abordado pelos agentes. Não houve registro de feridos na ocorrência.

Nas buscas realizadas na região, os policiais apreenderam drogas e encontraram duas motocicletas com placas parcialmente cobertas. O material foi recolhido e encaminhado para a delegacia.

A ocorrência foi apresentada na 110ª DP, em Teresópolis, onde o caso foi registrado. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a quantidade ou o tipo de entorpecentes apreendidos, nem sobre a identificação do homem abordado.


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