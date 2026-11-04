Policiais militares exibem armas, munições, celulares e materiais apreendidos durante ação no Matadouro - 30BPM

Policiais militares exibem armas, munições, celulares e materiais apreendidos durante ação no Matadouro30BPM

Publicado 04/11/2026 12:45

Um homem, identificado preliminarmente como Luka, foi baleado durante um confronto com policiais militares do 30º Batalhão de Polícia Militar na localidade do Matadouro (Fischer), em Teresópolis, na manhã desta quarta-feira (4). Segundo informações preliminares da polícia, o suspeito teria atirado contra as equipes, que revidaram. O homem foi atingido e socorrido ao hospital.

A operação começou por volta das 6h15 e mobiliza equipes de busca da P/2, PATAMO, supervisões de oficial e de graduado, além do Setor Eco, operacional. A ocorrência segue em andamento.



De acordo com a PM, o suspeito é apontado como autor de homicídios na cidade. A corporação também informou que, no domingo (1º), ele teria disparado contra uma equipe da P/2.



A ocorrência foi inicialmente registrada como confronto armado, prisão de criminosos e apreensão de armas de fogo. Até o momento, a PM não divulgou detalhes sobre eventuais outras pessoas presas, armas apreendidas ou o estado de saúde do homem baleado. A reportagem será atualizada conforme a divulgação de novas informações.

Troca de tiros também em ação no interior

Nesta terça-feira (3), policiais do 30º BPM trocaram tiros com um homem suspeito de envolvimento em homicídios durante uma ação na localidade de Cruzeiro, no Segundo Distrito de Teresópolis.

A equipe foi ao local após receber uma denúncia. Durante a abordagem, o suspeito fugiu em direção a uma área de mata, onde, de acordo com a polícia, havia outros homens. Um deles foi localizado e abordado pelos agentes. Não houve registro de feridos na ocorrência.



Nas buscas realizadas na região, os policiais apreenderam drogas e encontraram duas motocicletas com placas parcialmente cobertas. O material foi recolhido e encaminhado para a delegacia.



A ocorrência foi apresentada na 110ª DP, em Teresópolis, onde o caso foi registrado. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a quantidade ou o tipo de entorpecentes apreendidos, nem sobre a identificação do homem abordado.





