Policiais militares exibem armas, munições, celulares e materiais apreendidos durante ação no Matadouro30BPM
De acordo com a PM, o suspeito é apontado como autor de homicídios na cidade. A corporação também informou que, no domingo (1º), ele teria disparado contra uma equipe da P/2.
A ocorrência foi inicialmente registrada como confronto armado, prisão de criminosos e apreensão de armas de fogo. Até o momento, a PM não divulgou detalhes sobre eventuais outras pessoas presas, armas apreendidas ou o estado de saúde do homem baleado. A reportagem será atualizada conforme a divulgação de novas informações.
Troca de tiros também em ação no interior
Nas buscas realizadas na região, os policiais apreenderam drogas e encontraram duas motocicletas com placas parcialmente cobertas. O material foi recolhido e encaminhado para a delegacia.
A ocorrência foi apresentada na 110ª DP, em Teresópolis, onde o caso foi registrado. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a quantidade ou o tipo de entorpecentes apreendidos, nem sobre a identificação do homem abordado.
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