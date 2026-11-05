Destinada para alunos de escolas privadas e estaduais e estudantes de outros municípios, a inscrição será feita exclusivamente pelo site - Reprodução PMT

Destinada para alunos de escolas privadas e estaduais e estudantes de outros municípios, a inscrição será feita exclusivamente pelo siteReprodução PMT

Publicado 05/11/2026 11:12

Termina nesta sexta-feira (6) o prazo para a pré-matrícula online de novos alunos na Rede Municipal de Ensino de Teresópolis para o ano letivo de 2027. O procedimento é destinado a estudantes que ainda não estão matriculados na rede e desejam ingressar nas unidades municipais nas séries Pré-escolar (Pré-I e Pré-II) e do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental para 2027. O cadastro deve ser realizado pela internet, por meio do site oficial da Prefeitura de Teresópolis, no endereço teresopolis.rj.gov.br





A Secretaria Municipal de Educação orienta os responsáveis a não deixarem o procedimento para a última hora, a fim de evitar possíveis dificuldades no acesso ao sistema. O resultado será publicado na LEIA MAIS: Governo do Rio abre renovação de matrículas em escolas estaduais A Secretaria Municipal de Educação orienta os responsáveis a não deixarem o procedimento para a última hora, a fim de evitar possíveis dificuldades no acesso ao sistema. O resultado será publicado na página da SME , em data a ser agendada e divulgada em breve.

Como fazer a pré-matrícula

Para participar, os responsáveis devem acessar o portal da Prefeitura e preencher os dados solicitados no sistema de pré-matrícula. É importante conferir as informações antes de concluir o cadastro.

Para preencher o formulário de cadastro, é preciso ter em mãos o número do RG e CPF do responsável ou do representante legal, comprovante de residência em nome do responsável, nome completo do estudante e qual ano escolar irá cursar em 2027. A SME frisa que para concluir a pré-matrícula não será necessário anexar os documentos, apenas preencher os dados solicitados.

Pais e responsáveis de alunos moradores na área rural deverão comparecer à unidade de ensino municipal mais próxima de sua residência para realizar a pré-matrícula presencialmente. É necessário apresentar os seguintes documentos: certidão de nascimento, comprovante de residência, RG e CPF do responsável e declaração escolar do aluno (se tiver).

Alunos já matriculados na Rede Municipal de Ensino não precisam fazer esta inscrição. O período para pré-matrícula para Berçário, Maternal e Jardim nas creches municipais e Centros de Educação Infantil (CMEIs) será agendado e divulgado.



O planejamento para o próximo ano letivo integra as ações da rede municipal para organizar o atendimento aos estudantes e a distribuição de vagas nas unidades de ensino.

Autodeclaração étnico-racial deve ser preenchida na pré-matrícula