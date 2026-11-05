Destinada para alunos de escolas privadas e estaduais e estudantes de outros municípios, a inscrição será feita exclusivamente pelo siteReprodução PMT
A Secretaria Municipal de Educação orienta os responsáveis a não deixarem o procedimento para a última hora, a fim de evitar possíveis dificuldades no acesso ao sistema. O resultado será publicado na página da SME, em data a ser agendada e divulgada em breve.
Como fazer a pré-matrícula
O planejamento para o próximo ano letivo integra as ações da rede municipal para organizar o atendimento aos estudantes e a distribuição de vagas nas unidades de ensino.
Autodeclaração étnico-racial deve ser preenchida na pré-matrícula
O preenchimento deve ser realizado pelos responsáveis, conforme as orientações disponíveis no sistema de pré-matrícula.
Serviço
Pré-matrícula para novos alunos da Rede Municipal de Teresópolis
Prazo: até sexta-feira, 6 de novembro de 2026
Ano letivo: 2027
Etapas: Pré I, Pré II e 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental
Inscrições: teresopolis.rj.gov.br
Pré-matrícula para novos alunos da Rede Municipal termina nesta sexta
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