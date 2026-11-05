O código de trânsito classifica a conduta como infração graveGCM

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Jannaina Costa
A Guarda Civil Municipal (GCM) de Teresópolis deu início a uma campanha de incentivo a denúncias de motos e carros com barulho excessivo em circulação na cidade. As informações podem ser enviadas pelo WhatsApp da GCM: (21) 97208-8235. A orientação da corporação é que o denunciante informe o local e o horário da ocorrência e, se possível, as características do veículo. Segundo a GCM, a identidade do denunciante será mantida em total sigilo.
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"Motos com escapamentos adulterados e carros barulhentos prejudicam o descanso e a qualidade de vida da população. Respeitar o sossego é um dever de todos!", defendeu a GCM em postagem sobre a campanha nas redes sociais.

A iniciativa ocorre após outras ações de fiscalização realizadas no município contra motocicletas com escapamentos irregulares. Em setembro de 2025, a chamada Operação Barulho Zero resultou na apreensão de três motos com escapamentos adulterados em Vargem Grande e Santa Rosa, no Terceiro Distrito. Os veículos foram encaminhados ao depósito municipal.

Em maio do mesmo ano, operações em oito bairros terminaram com 30 multas e a apreensão de oito motocicletas. Duas delas, com escapamentos abertos, foram encontradas em uma área de mata em Cruzeiro. As equipes também passaram por Alto, Santa Cecília, São Pedro, Meudon, Tijuca, Barra e Caleme.

O que diz a legislação

O Código de Trânsito Brasileiro prevê infração para veículos com descarga livre ou silenciador defeituoso, deficiente ou inoperante. O artigo 230, inciso XI, classifica a conduta como infração grave, sujeita a multa, cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação e retenção do veículo para regularização.

O enquadramento depende do que for constatado na fiscalização: barulho excessivo, isoladamente, não determina qual irregularidade foi cometida. O CTB também prevê infrações relacionadas a equipamentos de som e a dispositivos que produzam ruído perturbador do sossego público, mas essas regras não se aplicam automaticamente ao barulho do motor ou do escapamento.

A campanha busca ampliar os canais para que moradores comuniquem ocorrências. A GCM não informou, na divulgação consultada, se haverá um calendário específico de operações ou um balanço periódico das denúncias recebidas.
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