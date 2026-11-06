Natan Peixoto pediu mais conscientização e reforçou a importância das antenas de proteção nas motocicletasReprodução redes sociais
O comerciante Natan Peixoto estava sozinho na motocicleta quando percebeu que uma linha de pipa atravessava a via em uma altura baixa. Ao notar o risco, conseguiu frear e retirar o fio que havia atingido seu pescoço. Para se livrar do material, precisou deitar a motocicleta na pista.
Em relato sobre o ocorrido, Natan descreveu a rapidez com que precisou agir para evitar um ferimento ainda mais grave. “Na hora que eu vi, o fio estava vindo baixo. Ainda tive o reflexo de parar a moto e tirar. Acabei deitando a moto na estrada para conseguir me livrar e, com as mãos, tirar a linha do meu pescoço”, contou.
O motociclista também aproveitou para chamar a atenção para os riscos enfrentados por quem utiliza motos diariamente, especialmente trabalhadores que dependem do veículo para exercer suas atividades. Ele pediu mais conscientização sobre o uso desse tipo de material e reforçou a importância das antenas de proteção nas motocicletas.
“Graças a Deus, não aconteceu nada pior comigo. Mas fica o alerta para que as pessoas tenham consciência de que esse tipo de linha não é brincadeira”, afirmou. Natan também defendeu maior fiscalização para impedir a comercialização desses produtos.
Material é proibido por lei
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