Natan Peixoto pediu mais conscientização e reforçou a importância das antenas de proteção nas motocicletas - Reprodução redes sociais

Natan Peixoto pediu mais conscientização e reforçou a importância das antenas de proteção nas motocicletasReprodução redes sociais

Publicado 06/11/2026 09:00

Um motociclista passou por momentos de tensão na manhã desta quinta-feira (5), em Teresópolis , depois de ter o pescoço atingido por uma linha chilena enquanto trafegava pelo bairro São Pedro, na altura do Morro do Tiro. O episódio poderia ter terminado em uma tragédia, mas o condutor conseguiu reagir a tempo e evitar consequências mais graves. LEIA MAIS: Motociclista morre após ser atingido por linha chilena em Cascadura



O comerciante Natan Peixoto estava sozinho na motocicleta quando percebeu que uma linha de pipa atravessava a via em uma altura baixa. Ao notar o risco, conseguiu frear e retirar o fio que havia atingido seu pescoço. Para se livrar do material, precisou deitar a motocicleta na pista.



Em relato sobre o ocorrido, Natan descreveu a rapidez com que precisou agir para evitar um ferimento ainda mais grave. “Na hora que eu vi, o fio estava vindo baixo. Ainda tive o reflexo de parar a moto e tirar. Acabei deitando a moto na estrada para conseguir me livrar e, com as mãos, tirar a linha do meu pescoço”, contou.



O motociclista também aproveitou para chamar a atenção para os riscos enfrentados por quem utiliza motos diariamente, especialmente trabalhadores que dependem do veículo para exercer suas atividades. Ele pediu mais conscientização sobre o uso desse tipo de material e reforçou a importância das antenas de proteção nas motocicletas.



“Graças a Deus, não aconteceu nada pior comigo. Mas fica o alerta para que as pessoas tenham consciência de que esse tipo de linha não é brincadeira”, afirmou. Natan também defendeu maior fiscalização para impedir a comercialização desses produtos.



LEIA MAIS: Morte por linha chilena reacende alerta: 'É uma preocupação intensa', pontua secretário de Saúde O comerciante Natan Peixoto estava sozinho na motocicleta quando percebeu que uma linha de pipa atravessava a via em uma altura baixa. Ao notar o risco, conseguiu frear e retirar o fio que havia atingido seu pescoço. Para se livrar do material, precisou deitar a motocicleta na pista.Em relato sobre o ocorrido, Natan descreveu a rapidez com que precisou agir para evitar um ferimento ainda mais grave. “Na hora que eu vi, o fio estava vindo baixo. Ainda tive o reflexo de parar a moto e tirar. Acabei deitando a moto na estrada para conseguir me livrar e, com as mãos, tirar a linha do meu pescoço”, contou.O motociclista também aproveitou para chamar a atenção para os riscos enfrentados por quem utiliza motos diariamente, especialmente trabalhadores que dependem do veículo para exercer suas atividades. Ele pediu mais conscientização sobre o uso desse tipo de material e reforçou a importância das antenas de proteção nas motocicletas.“Graças a Deus, não aconteceu nada pior comigo. Mas fica o alerta para que as pessoas tenham consciência de que esse tipo de linha não é brincadeira”, afirmou. Natan também defendeu maior fiscalização para impedir a comercialização desses produtos. Material é proibido por lei A utilização de cerol e linha chilena é proibida no Estado do Rio de Janeiro pela Lei Estadual nº 7.784/2017, alterada pela Lei nº 8.478/2019. A legislação proíbe a fabricação, comercialização, compra, porte, posse e uso desses materiais, inclusive para fins recreativos. Em situações de acidente ou denúncia, prevê a atuação dos agentes públicos, com encaminhamento dos infratores à delegacia, apreensão dos produtos e aplicação de multa administrativa. O uso de antenas corta-pipa é uma das medidas de proteção recomendadas para motociclistas, pois o equipamento ajuda a interceptar linhas que cruzam a trajetória do veículo e reduzir o risco de contato com o pescoço e o rosto. Ainda assim, a proteção não elimina o perigo, especialmente quando o fio está em altura baixa ou em locais de pouca visibilidade. LEIA MAIS: Influenciador de Teresópolis é condenado por dois crimes de trânsito

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