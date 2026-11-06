Praça Nilo Peçanha (Ginda Bloch) é um dos pontos tradicionais de decoração natalina em TeresópolisJannaina Costa
Segundo a Prefeitura, além da ampliação da iluminação, a programação deste ano contará com novos pontos decorados e atrações culturais e musicais voltadas a moradores e visitantes. A proposta é ampliar a ambientação natalina pela cidade e oferecer mais opções de lazer para as famílias durante o período.
Uma das atrações que está confirmada é a Vila do Papai Noel, que voltará a funcionar no mesmo espaço utilizado no ano passado, no entorno da sede da Prefeitura, na Várzea. A estrutura foi um dos destaques da programação de 2025, reunindo famílias em torno da Casa do Papai Noel e de outras atividades voltadas ao público infantil. Na ocasião, o espaço também recebeu apresentações musicais, atrações teatrais, praça de alimentação e estandes de artesanato.
A expectativa agora é conhecer os detalhes sobre o funcionamento da vila e as atividades previstas para a edição de 2026.
Programação cultural
Outra atração será o espetáculo Um Natal Encantado, programado para o dia 15 de dezembro, às 14h, no Teatro da Casa de Cultura Adolpho Bloch.
A programação completa, com outras apresentações e atividades, ainda será divulgada pela Prefeitura. A expectativa é que novas atrações culturais e musicais sejam incorporadas ao calendário ao longo do mês.
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