Praça Nilo Peçanha (Ginda Bloch) é um dos pontos tradicionais de decoração natalina em Teresópolis - Jannaina Costa

Praça Nilo Peçanha (Ginda Bloch) é um dos pontos tradicionais de decoração natalina em TeresópolisJannaina Costa

Publicado 06/11/2026 09:22

Teresópolis terá uma decoração natalina 40% maior em 2026, em comparação com a edição anterior . A montagem já começou em diferentes pontos do município e continuará ao longo de novembro. A previsão da Prefeitura é que a cidade esteja preparada para as celebrações de fim de ano até o acendimento oficial das luzes, marcado para o dia 6 de dezembro.





Segundo a Prefeitura, além da ampliação da iluminação, a programação deste ano contará com novos pontos decorados e atrações culturais e musicais voltadas a moradores e visitantes. A proposta é ampliar a ambientação natalina pela cidade e oferecer mais opções de lazer para as famílias durante o período.



Uma das atrações que está confirmada é a Vila do Papai Noel, que voltará a funcionar no mesmo espaço utilizado no ano passado, no entorno da sede da Prefeitura, na Várzea. A estrutura foi um dos destaques da programação de 2025, reunindo famílias em torno da Casa do Papai Noel e de outras atividades voltadas ao público infantil. Na ocasião, o espaço também recebeu apresentações musicais, atrações teatrais, praça de alimentação e estandes de artesanato.



A expectativa agora é conhecer os detalhes sobre o funcionamento da vila e as atividades previstas para a edição de 2026.



LEIA MAIS: Natal de Nova Friburgo chega à 6ª edição e deve passar de R$ 10 milhões Segundo a Prefeitura, além da ampliação da iluminação, a programação deste ano contará com novos pontos decorados e atrações culturais e musicais voltadas a moradores e visitantes. A proposta é ampliar a ambientação natalina pela cidade e oferecer mais opções de lazer para as famílias durante o período.Uma das atrações que está confirmada é a Vila do Papai Noel, que voltará a funcionar no mesmo espaço utilizado no ano passado, no entorno da sede da Prefeitura, na Várzea. A estrutura foi um dos destaques da programação de 2025, reunindo famílias em torno da Casa do Papai Noel e de outras atividades voltadas ao público infantil. Na ocasião, o espaço também recebeu apresentações musicais, atrações teatrais, praça de alimentação e estandes de artesanato.A expectativa agora é conhecer os detalhes sobre o funcionamento da vila e as atividades previstas para a edição de 2026.

Programação cultural

A Secretaria Municipal de Cultura também confirmou duas atividades para dezembro. No dia 6, às 15h, o projeto Música na Matriz terá uma apresentação especial de Natal na Igreja de Santa Teresa. O Coral Riviera Dei Fiori participará do encontro sob a regência do maestro José Machado Neto, com acompanhamento ao piano de Luis Eduardo Louro.



Outra atração será o espetáculo Um Natal Encantado, programado para o dia 15 de dezembro, às 14h, no Teatro da Casa de Cultura Adolpho Bloch.

A programação de Natal também terá a passagem da Caravana de Natal da Coca-Cola, prevista para o dia 30 de novembro, a partir das 19h. Neste ano, o desfile será realizado à noite e contará com caminhões iluminados, cenários temáticos, efeitos audiovisuais e personagens natalinos, como Papai Noel e Mamãe Noel. O percurso terá início no Dom Atacadista, na Avenida Lúcio Meira, e seguirá por diferentes ruas e bairros, com encerramento previsto em frente à Pro Arte, no Alto. A atração é gratuita e deve reunir famílias para acompanhar a passagem dos veículos decorados



A programação completa, com outras apresentações e atividades, ainda será divulgada pela Prefeitura. A expectativa é que novas atrações culturais e musicais sejam incorporadas ao calendário ao longo do mês.





Sorteio de apartamento

Outra iniciativa que deve movimentar o período de fim de ano é a campanha Nota Legal. O planejamento para uma nova edição, que prevê o sorteio de um apartamento, já está estruturado, segundo a Prefeitura. A administração municipal informou que o edital completo e as demais orientações serão apresentados em breve pelos canais oficiais.





