Suspeito preso em flagrante foi levado à 110ª DP onde permaneceu preso por furtoDivulgação / 30º BPM
A equipe de prevenção de perdas do mercado furtado conseguiu recuperar os chocolates, avaliados em pouco mais que R$ 50 reais, e conteve o homem até a chegada dos policiais miliates. O suspeito confessou o crime de furto e foi conduzido à 110ª Delegacia de Polícia (110ª DP/Teresópolis), onde permaneceu preso após o registro da ocorrência.
PATAMO apreende drogas no bairro São Pedro
Durante patrulhamento pela Rua Manoel Carreiro de Melo, os agentes avistaram um grupo de indivíduos que fugiu ao perceber a aproximação da viatura policial. Após buscas pela região, os policiais miliares encontraram drogas escondidas em diferentes pontos de uma servidão.
No total, foram apreendidos 420 gramas de maconha, 240 gramas de cocaína e 68 gramas de crack. Todo o material foi encaminhado à 110ª DP, onde a ocorrência foi registrada. Ninguém foi preso.
Motociclista tenta fugir da PM e cai no Parque do Imbuí
Outra ocorrência do fim de semana envolveu uma perseguição policial que terminou com a queda de um motociclista no Parque do Imbuí.
Segundo a PM, o condutor de uma motocicleta da marca Honda Fan 150 desobedeceu a uma ordem de parada de uma equipe do 30º BPM na Avenida Delfim Moreira, na Várzea, e fugiu em direção à Avenida Presidente Roosevelt, na Barra do Imbuí.
Durante o acompanhamento, policiais do moto patrulhamento relataram que o homem tentou atingir as motocicletas da guarnição com chutes. A fuga terminou quando a moto escorregou em um trecho com lama, provocando a queda do condutor.
Na abordagem ao motociclista, os agentes constataram que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que a documentação do veículo estava atrasada desde 2018. A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao depósito municipal, em Três Córregos. O homem foi levado à 110ª DP, autuado e liberado para responder em liberdade.
Homem é preso por furtar chocolates em supermercado de Teresópolis
Fim de semana também teve apreensão de drogas em São Pedro e perseguição policial que terminou com motociclista detido
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