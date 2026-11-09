Programa permite renegociar dívidas com o município, com opções de pagamento à vista ou parcelamento em até 24 vezes - Bruno Nepomuceno / PMT

Programa permite renegociar dívidas com o município, com opções de pagamento à vista ou parcelamento em até 24 vezesBruno Nepomuceno / PMT

Publicado 09/11/2026 11:51

Os contribuintes de Teresópolis que possuem dívidas com a Prefeitura têm até o dia 10 de dezembro para aderir ao Programa de Recuperação Fiscal (REFIS 2026) . A iniciativa do governo oferece condições especiais para a regularização de débitos municipais, com descontos de até 100% sobre multas e juros de mora, além da possibilidade de parcelamento em até 24 vezes. LEIA MAIS: Teresópolis define prazos e condições para negociar dívidas LEIA MAIS: Teresópolis abre credenciamento de bancos para arrecadação de multas O programa contempla pessoas físicas e jurídicas com pendências relacionadas ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), multas por infração e outras taxas municipais vencidas até 2025. Também podem ser negociados débitos já inscritos em dívida ativa.



Descontos e condições de pagamento As condições para pagamento variam de acordo com a modalidade escolhida pelo contribuinte. Para quem optar pela quitação de débitos à vista, o desconto aplicado será de 100% sobre multas e juros de mora. Já o pagamento parcelado em até 12 vezes garante redução de 50% desses encargos. Para quem precisar de um prazo maior, é possível dividir o débito em até 24 parcelas, desta vez com desconto de 30%.



O valor mínimo de cada parcela é de R$ 120. Outra condição estabelecida pelo programa é que o atraso de três parcelas da renegociação, consecutivas ou alternadas, provoca o cancelamento do acordo e a perda dos benefícios concedidos. Nesse caso, os encargos originais são restabelecidos sobre o saldo devedor do contribuinte.

Como aderir ao programa



É necessário retirar uma senha e formalizar a adesão por meio da assinatura do termo correspondente. A orientação é levar documentos pessoais e aqueles relacionados aos débitos que serão negociados, como a documentação do imóvel, no caso de pendências de IPTU.



O programa foi instituído pela Lei Complementar Municipal nº 360/2026 e regulamentado pelo Decreto nº 6.814, publicado em setembro. Segundo a Prefeitura, a iniciativa busca facilitar a regularização fiscal dos contribuintes, ampliar a recuperação de créditos municipais e evitar que as dívidas avancem para cobrança judicial.



SERVIÇO



REFIS 2026 – Teresópolis

Prazo de adesão: até 10 de dezembro de 2026.

Local: Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, primeiro piso da Prefeitura.

Endereço: Avenida Feliciano Sodré, 675, Várzea.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.

Informações e serviços: Para participar do REFIS 2026, os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, no primeiro piso da Prefeitura, localizada na Avenida Feliciano Sodré, 675, na Várzea. O atendimento específico para o programa funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.É necessário retirar uma senha e formalizar a adesão por meio da assinatura do termo correspondente. A orientação é levar documentos pessoais e aqueles relacionados aos débitos que serão negociados, como a documentação do imóvel, no caso de pendências de IPTU.O programa foi instituído pela Lei Complementar Municipal nº 360/2026 e regulamentado pelo Decreto nº 6.814, publicado em setembro. Segundo a Prefeitura, a iniciativa busca facilitar a regularização fiscal dos contribuintes, ampliar a recuperação de créditos municipais e evitar que as dívidas avancem para cobrança judicial.REFIS 2026 – TeresópolisPrazo de adesão: até 10 de dezembro de 2026.Local: Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, primeiro piso da Prefeitura.Endereço: Avenida Feliciano Sodré, 675, Várzea.Horário: de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.Informações e serviços: www.teresopolis.rj.gov.br

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