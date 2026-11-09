Programa permite renegociar dívidas com o município, com opções de pagamento à vista ou parcelamento em até 24 vezesBruno Nepomuceno / PMT
Descontos e condições de pagamento
O valor mínimo de cada parcela é de R$ 120. Outra condição estabelecida pelo programa é que o atraso de três parcelas da renegociação, consecutivas ou alternadas, provoca o cancelamento do acordo e a perda dos benefícios concedidos. Nesse caso, os encargos originais são restabelecidos sobre o saldo devedor do contribuinte.
Como aderir ao programa
É necessário retirar uma senha e formalizar a adesão por meio da assinatura do termo correspondente. A orientação é levar documentos pessoais e aqueles relacionados aos débitos que serão negociados, como a documentação do imóvel, no caso de pendências de IPTU.
O programa foi instituído pela Lei Complementar Municipal nº 360/2026 e regulamentado pelo Decreto nº 6.814, publicado em setembro. Segundo a Prefeitura, a iniciativa busca facilitar a regularização fiscal dos contribuintes, ampliar a recuperação de créditos municipais e evitar que as dívidas avancem para cobrança judicial.
SERVIÇO
REFIS 2026 – Teresópolis
Prazo de adesão: até 10 de dezembro de 2026.
Local: Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, primeiro piso da Prefeitura.
Endereço: Avenida Feliciano Sodré, 675, Várzea.
Horário: de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.
Informações e serviços: www.teresopolis.rj.gov.br.
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