Teresópolis conta atualmente com três pontos de operação do SAMU, incluindo duas bases descentralizadas na área rural. - Jannaina Costa

Teresópolis conta atualmente com três pontos de operação do SAMU, incluindo duas bases descentralizadas na área rural.Jannaina Costa

Publicado 10/11/2026 19:13

Teresópolis está entre os municípios da Região Serrana afetados por dificuldades financeiras envolvendo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Profissionais que atuam no serviço enfrentam problemas relacionados ao atraso no pagamento de salários, em meio à falta de repasses do consórcio responsável pela gestão e operacionalização do atendimento.

O município conta atualmente com três pontos de operação do SAMU, incluindo duas bases descentralizadas na área rural. Pelo modelo de gestão, o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Serrana (CIMSERRA) é responsável pela administração do serviço, enquanto a execução fica a cargo da Organização Social IBDSocial.

O contrato da Prefeitura de Teresópolis com o CIMSERRA para a prestação dos serviços do SAMU 192 no município foi renovado há menos de três meses. O terceiro termo aditivo ao Contrato nº 001/2024 estabeleceu o custo mensal de R$ 141.756,83, equivalente a R$ 1,7 milhão por ano. A prorrogação foi formalizada pelo Fundo Municipal de Saúde e publicada no Diário Oficial em 25 de agosto.

Procurada pela reportagem do O DIA para esclarecer as informações, a Secretaria Municipal de Saúde informou que não é responsável diretamente pelo pagamento dos salários dos profissionais que atuam no serviço. Segundo o município, essa atribuição cabe ao consórcio responsável pela gestão e operacionalização do SAMU, o CIMSERRA, incluindo a administração dos recursos humanos e o cumprimento das obrigações trabalhistas.



Em relação aos possíveis atrasos nos repasses, a administração municipal apontou que eventuais dificuldades no fluxo de recursos podem estar relacionadas a atrasos nos pagamentos estaduais, considerando o atual processo de readequação orçamentária promovido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro.



À imprensa, a organização IBDSocial confirmou que não recebeu os repasses devidos pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Serrana (CIMSERRA), referentes ao Contrato de Gestão nº 001/2024, e anunciou atraso no pagamento dos salários dos profissionais. Já o CIMSERRA reconheceu as dificuldades em nota oficial e informou que busca regularizar os repasses junto aos municípios consorciados.

A reportagem aguarda posicionamento da Secretaria de Estado de Saúde sobre os eventuais atrasos de repasses ao município apontados pela Prefeitura.

Dificuldades não devem afetar serviço

Questionada sobre os possíveis impactos das dificuldades financeiras, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que, até o momento, não existem indicativos de que eventuais pendências estejam comprometendo a continuidade dos atendimentos do SAMU em Teresópolis.



A administração municipal também negou haver sinalização de paralisação ou interrupção do serviço em decorrência das questões financeiras mencionadas. Segundo a pasta, não há, neste momento, risco de paralisação e reafirmou o compromisso de acompanhar o funcionamento do serviço.

Serviço foi implantado em dezembro de 2021

O SAMU começou a funcionar em Teresópolis em dezembro de 2021, com a inauguração da sede, localizada na Rua Júlio Rosa, no bairro da Tijuca. Até então, o município não contava com uma estrutura própria do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

A implantação foi resultado de um convênio firmado em 12 de agosto de 2021 entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Na época, a previsão era de custeio compartilhado entre os governos federal e estadual.