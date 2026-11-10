Teresópolis conta atualmente com três pontos de operação do SAMU, incluindo duas bases descentralizadas na área rural.Jannaina Costa
Em relação aos possíveis atrasos nos repasses, a administração municipal apontou que eventuais dificuldades no fluxo de recursos podem estar relacionadas a atrasos nos pagamentos estaduais, considerando o atual processo de readequação orçamentária promovido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro.
À imprensa, a organização IBDSocial confirmou que não recebeu os repasses devidos pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Serrana (CIMSERRA), referentes ao Contrato de Gestão nº 001/2024, e anunciou atraso no pagamento dos salários dos profissionais. Já o CIMSERRA reconheceu as dificuldades em nota oficial e informou que busca regularizar os repasses junto aos municípios consorciados.
Dificuldades não devem afetar serviço
Questionada sobre os possíveis impactos das dificuldades financeiras, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que, até o momento, não existem indicativos de que eventuais pendências estejam comprometendo a continuidade dos atendimentos do SAMU em Teresópolis.
A administração municipal também negou haver sinalização de paralisação ou interrupção do serviço em decorrência das questões financeiras mencionadas. Segundo a pasta, não há, neste momento, risco de paralisação e reafirmou o compromisso de acompanhar o funcionamento do serviço.
Serviço foi implantado em dezembro de 2021
O SAMU começou a funcionar em Teresópolis em dezembro de 2021, com a inauguração da sede, localizada na Rua Júlio Rosa, no bairro da Tijuca. Até então, o município não contava com uma estrutura própria do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.
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