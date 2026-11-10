Teresópolis aparece como um dos municípios com ligação à organização criminosa, que utilizava delivery para comercializar drogasDivulgação / Ascom - PCBA
No território fluminense, além de Teresópolis, as diligências ocorreram em São Pedro da Aldeia e Macaé. Segundo as informações divulgadas pelas forças de segurança, um dos principais chefes da organização criminosa baiana Bonde do Maluco (BDM) foi preso em São Pedro da Aldeia, juntamente com sua companheira. Em Macaé, outro investigado também foi capturado.
Em Teresópolis, os agentes da 110ª DP cumpriram mandados de busca e apreensão contra integrantes do grupo criminoso. Durante as diligências, foram recolhidos documentos e ordens de pagamento relacionados aos investigados.
A operação teve como objetivo cumprir 63 mandados judiciais. A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 26 milhões em valores vinculados à organização, investigada por tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro.
Investigações apontam ligação com Teresópolis por meio do TCP
As apurações apontaram ainda que o grupo movimentava milhões de reais por meio de contas de terceiros e empresas utilizadas para ocultar a origem dos recursos.
O homem apontado como uma das principais lideranças do BDM, conhecido pelos apelidos de Jau ou Parma, teria deixado a Bahia após sair do sistema prisional, passado pela Bolívia e posteriormente se estabelecido no Rio de Janeiro. Segundo as investigações, ele mantinha ligação com integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP), em Salvador.
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Segundo a 110ª DP, a captura foi resultado de um trabalho investigativo que envolveu cruzamento de dados e análise de informações do Setor de Inteligência. Os agentes também monitoraram possíveis rotas e endereços relacionados ao suspeito até localizá-lo.
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