Teresópolis aparece como um dos municípios com ligação à organização criminosa, que utilizava delivery para comercializar drogas - Divulgação / Ascom - PCBA

Teresópolis aparece como um dos municípios com ligação à organização criminosa, que utilizava delivery para comercializar drogasDivulgação / Ascom - PCBA

Publicado 10/11/2026 19:38

Policiais civis da 110ª Delegacia de Polícia (Teresópolis) participaram, nesta terça-feira (10), de uma operação interestadual para desarticular uma organização criminosa com origem na Bahia e atuação em diferentes estados. Batizada de Operação Sandstorm , a ação foi coordenada pela Polícia Civil baiana e também mobilizou equipes do Rio de Janeiro e de São Paulo.





No território fluminense, além de Teresópolis, as diligências ocorreram em São Pedro da Aldeia e Macaé. Segundo as informações divulgadas pelas forças de segurança, um dos principais chefes da organização criminosa baiana Bonde do Maluco (BDM) foi preso em São Pedro da Aldeia, juntamente com sua companheira. Em Macaé, outro investigado também foi capturado.



Em Teresópolis, os agentes da 110ª DP cumpriram mandados de busca e apreensão contra integrantes do grupo criminoso. Durante as diligências, foram recolhidos documentos e ordens de pagamento relacionados aos investigados.



A operação teve como objetivo cumprir 63 mandados judiciais. A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 26 milhões em valores vinculados à organização, investigada por tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro. LEIA MAIS: Polícia Civil prende quatro suspeitos por tráfico no Complexo da Alma No território fluminense, além de Teresópolis, as diligências ocorreram em São Pedro da Aldeia e Macaé. Segundo as informações divulgadas pelas forças de segurança, um dos principais chefes da organização criminosa baiana Bonde do Maluco (BDM) foi preso em São Pedro da Aldeia, juntamente com sua companheira. Em Macaé, outro investigado também foi capturado.Em Teresópolis, os agentes da 110ª DP cumpriram mandados de busca e apreensão contra integrantes do grupo criminoso. Durante as diligências, foram recolhidos documentos e ordens de pagamento relacionados aos investigados.A operação teve como objetivo cumprir 63 mandados judiciais. A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 26 milhões em valores vinculados à organização, investigada por tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro.

Investigações apontam ligação com Teresópolis por meio do TCP



De acordo com a Polícia Civil da Bahia, a investigação começou após a apreensão de um aparelho celular durante a prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas. A análise do dispositivo permitiu identificar uma estrutura organizada, com divisão de tarefas e atuação no comércio de entorpecentes na modalidade delivery.



As apurações apontaram ainda que o grupo movimentava milhões de reais por meio de contas de terceiros e empresas utilizadas para ocultar a origem dos recursos.



O homem apontado como uma das principais lideranças do BDM, conhecido pelos apelidos de Jau ou Parma, teria deixado a Bahia após sair do sistema prisional, passado pela Bolívia e posteriormente se estabelecido no Rio de Janeiro. Segundo as investigações, ele mantinha ligação com integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP), em Salvador.



Polícia Civil prende homem por roubo no Corta Vento

Em outra ação, a Polícia Civil de Teresópolis também prendeu um homem no bairro Corta Vento, nesta segunda-feira (9). Contra o suspeito havia um mandado de prisão preventiva em aberto, pelo crime de roubo.



Segundo a 110ª DP, a captura foi resultado de um trabalho investigativo que envolveu cruzamento de dados e análise de informações do Setor de Inteligência. Os agentes também monitoraram possíveis rotas e endereços relacionados ao suspeito até localizá-lo.

Após a prisão, ele permaneceu na delegacia e posteriormente foi transferido para uma unidade prisional da Polinter, na Zona Norte do Rio de Janeiro.