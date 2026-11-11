Montagem reúne cinco palhaços que transformam seus sonhos em música e brincadeira.Amanda Areias
Com duração de 60 minutos e classificação livre, a montagem reúne cinco palhaços que transformam seus sonhos em música e brincadeira. Entre os desejos dos personagens estão se tornar um grande ídolo da música, fazer com que o Carnaval dure o ano inteiro e até se transformar em borboleta para poder voar.
O espetáculo apresenta um repertório variado, com influências de samba, jazz manouche, frevo, blues, marchinha e rock, entre outros estilos. As canções são de autoria de Fernando Escrich, criador da Orquestra Modesta, e conduzem o público por situações que estimulam a imaginação e valorizam a diversidade.
Arte, diversidade e aprendizado
A proposta é utilizar a música e o humor como caminhos para despertar a curiosidade e estimular a imaginação das crianças. A combinação de diferentes ritmos, personagens e situações também amplia o contato do público infantil com manifestações culturais variadas, tornando a experiência artística uma oportunidade de aprendizado e troca.
Criado em 2021, durante a pandemia, “Canções Para Pequenos Ouvidos 2” estreou em 2022, no Sesc Pinheiros, em São Paulo. A montagem é o segundo espetáculo autoral da companhia, que completa 12 anos de trajetória em 2026 e desenvolve trabalhos voltados especialmente ao público infantil.
A primeira montagem da série, “Canções Para Pequenos Ouvidos”, já ultrapassou 150 apresentações. Os dois espetáculos também ganharam álbuns e videoclipes pelo Selo Sesc, somando mais de 1 milhão de reproduções nas plataformas digitais.
A apresentação em Teresópolis integra a programação do edital Cultura Sesc RJ Pulsar e contará com tradução em Libras.
Serviço
Espetáculo: Canções Para Pequenos Ouvidos 2 – Orquestra Modesta
Data: sábado, 14 de novembro
Horário: 16h
Local: Sesc Teresópolis
Duração: 60 minutos
Classificação: Livre
Ingressos: gratuitos para crianças e adolescentes até 16 anos e público PCG. Para os demais públicos, os valores variam de R$ 7,50 a R$ 15, conforme a categoria.
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