Montagem reúne cinco palhaços que transformam seus sonhos em música e brincadeira. - Amanda Areias

Montagem reúne cinco palhaços que transformam seus sonhos em música e brincadeira.Amanda Areias

Publicado 11/11/2026 12:15

Sesc Teresópolis recebe neste sábado (14), às 16h, o espetáculo infantil “Canções Para Pequenos Ouvidos 2”, da Orquestra Modesta. A apresentação combina música e palhaçaria para abordar, de maneira lúdica e bem-humorada, temas como sonhos, desejos, convivência com as diferenças, meio ambiente e igualdade. A sessão é gratuita para crianças e adolescentes de até 16 anos.





Com duração de 60 minutos e classificação livre, a montagem reúne cinco palhaços que transformam seus sonhos em música e brincadeira. Entre os desejos dos personagens estão se tornar um grande ídolo da música, fazer com que o Carnaval dure o ano inteiro e até se transformar em borboleta para poder voar.



O espetáculo apresenta um repertório variado, com influências de samba, jazz manouche, frevo, blues, marchinha e rock, entre outros estilos. As canções são de autoria de Fernando Escrich, criador da Orquestra Modesta, e conduzem o público por situações que estimulam a imaginação e valorizam a diversidade. LEIA MAIS: Natal Sesc terá árvore de 33 metros e espetáculo gratuito em Petrópolis Com duração de 60 minutos e classificação livre, a montagem reúne cinco palhaços que transformam seus sonhos em música e brincadeira. Entre os desejos dos personagens estão se tornar um grande ídolo da música, fazer com que o Carnaval dure o ano inteiro e até se transformar em borboleta para poder voar.O espetáculo apresenta um repertório variado, com influências de samba, jazz manouche, frevo, blues, marchinha e rock, entre outros estilos. As canções são de autoria de Fernando Escrich, criador da Orquestra Modesta, e conduzem o público por situações que estimulam a imaginação e valorizam a diversidade.

Arte, diversidade e aprendizado

Além do entretenimento, o espetáculo incorpora questões sociais e ambientais à narrativa. A convivência com as diferenças, a valorização dos povos originários, a igualdade e a preservação do meio ambiente aparecem ao longo da apresentação, sem perder a leveza característica da linguagem da palhaçaria.



A proposta é utilizar a música e o humor como caminhos para despertar a curiosidade e estimular a imaginação das crianças. A combinação de diferentes ritmos, personagens e situações também amplia o contato do público infantil com manifestações culturais variadas, tornando a experiência artística uma oportunidade de aprendizado e troca.

Criada pelo músico e diretor teatral Fernando Escrich, em parceria com as produtoras Elisa Taemi e Milena Marques, a Orquestra Modesta completa 12 anos de trajetória em 2026. A companhia estreou em 2015 com “Carnaval Para Pequenos Foliões” e, em 2017, lançou seu primeiro espetáculo autoral, “Canções Para Pequenos Ouvidos”. O trabalho rendeu a Escrich o Prêmio APCA por sua contribuição ao teatro infantil.



Criado em 2021, durante a pandemia, “Canções Para Pequenos Ouvidos 2” estreou em 2022, no Sesc Pinheiros, em São Paulo. A montagem é o segundo espetáculo autoral da companhia, que completa 12 anos de trajetória em 2026 e desenvolve trabalhos voltados especialmente ao público infantil.



A primeira montagem da série, “Canções Para Pequenos Ouvidos”, já ultrapassou 150 apresentações. Os dois espetáculos também ganharam álbuns e videoclipes pelo Selo Sesc, somando mais de 1 milhão de reproduções nas plataformas digitais.



A apresentação em Teresópolis integra a programação do edital Cultura Sesc RJ Pulsar e contará com tradução em Libras.



Serviço



Espetáculo: Canções Para Pequenos Ouvidos 2 – Orquestra Modesta

Data: sábado, 14 de novembro

Horário: 16h

Local: Sesc Teresópolis

Duração: 60 minutos

Classificação: Livre

Ingressos: gratuitos para crianças e adolescentes até 16 anos e público PCG. Para os demais públicos, os valores variam de R$ 7,50 a R$ 15, conforme a categoria.