Governo não apresentou comprovação de cumprimento de algumas da obrigações do TAC firmado em 4 de maio de 2026Bruno Nepomuceno / PMT
A decisão, de 4 de novembro, foi motivada por uma manifestação conjunta dos MPs, que avaliaram os documentos apresentados pela administração municipal e identificaram que algumas obrigações não tem comprovação de cumprimento.
Entre os pontos levantados está a ausência de comprovação da rescisão de contratos com profissionais autônomos que exerciam funções permanentes na administração pública, além da falta de documentos relativos à exoneração de servidores em situação de acúmulo ilegal de cargos.
O Ministério Público também apontou pendências relacionadas à apresentação de portarias de exoneração por nepotismo e à publicação integral de informações sobre contratos, remunerações e agentes vinculados à área da Saúde no Portal da Transparência.
Outro aspecto diz respeito à comprovação dos requisitos de escolaridade e qualificação técnica para ocupantes de funções de confiança, bem como à apresentação de orientações internas para evitar desvios de função e garantir que determinadas funções comissionadas sejam ocupadas por servidores efetivos.
A manifestação ministerial ainda identificou a necessidade de aperfeiçoamento das regras para contratações diretas e de comprovação da divulgação de orientações para fiscalização de verbas rescisórias em contratos terceirizados.
PRAZO E DETERMINAÇÕES
A decisão também exige a apresentação da totalidade das portarias de exoneração relacionadas à cláusula do acordo que trata da vedação ao nepotismo. Depois do prazo concedido à Prefeitura, o processo deverá retornar ao Ministério Público do Trabalho, ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público estadual para análise.
O processo tramita desde 1999 e está atualmente na fase de execução e acompanhamento do cumprimento do acordo firmado em 2026. O TAC foi celebrado pelo Município junto aos três órgãos ministeriais e homologado pela Justiça do Trabalho.
PREFEITURA DIZ QUE NÃO FOI INTIMADA
A administração municipal destacou que o TAC trata de problemas estruturais que se acumulam há mais de duas décadas e que são objeto de uma ação judicial iniciada em 1999. Segundo a Prefeitura, após a assinatura do acordo, foi criado um grupo de trabalho específico para acompanhar as obrigações, reunir informações e articular as providências necessárias entre os setores da administração.
O governo municipal também ressaltou que o próprio Ministério Público, em manifestação conjunta, teria esclarecido que a análise não representa desconfiança em relação às medidas informadas pela Prefeitura, mas reforça a necessidade de apresentação formal das respectivas comprovações no processo.
A Prefeitura informou ainda que não recebeu intimação formal da decisão. Após ser notificada, a Procuradoria-Geral do Município, em conjunto com os setores responsáveis, deverá preparar a documentação e prestar os esclarecimentos dentro do prazo judicial.
Ao final, o governo reafirmou o compromisso com a transparência, a legalidade e o cumprimento das obrigações assumidas.
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