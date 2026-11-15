A utilização de motos no patrulhamento em Teresópolis faz parte da política institucional de segurança pública - Foto: Reprodução/Instagram 30º BPM

A utilização de motos no patrulhamento em Teresópolis faz parte da política institucional de segurança pública Foto: Reprodução/Instagram 30º BPM

Publicado 15/11/2026 12:52

As estratégias de segurança pública em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro , estão sendo ampliadas com o reforço do policiamento nas áreas urbanas e a proteção das comunidades rurais. As medidas envolvem a capacitação de policiais militares, a ampliação da presença ostensiva e a aproximação das forças de segurança com moradores e produtores rurais.

Trata-se de um cenário que ganha dimensão diante dos dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (ISP-RJ), que contabilizou 743 prisões no município nos primeiros nove meses de 2026. Desse total, foram 574 autos de prisão em flagrante e 169 cumprimentos de mandados judiciais.



Os números (registrados entre janeiro e setembro) são produzidos pelo ISP a partir dos registros das delegacias de polícia e abrangem ocorrências relacionadas à atuação das forças de segurança, incluindo o 30º Batalhão de Polícia Militar (30º BPM), a Polícia Civil e operações integradas com outros órgãos.



Com foco principal na estratégia de prevenção e combate à criminalidade no campo, policiais militares dos quatro batalhões subordinados ao 7º Comando de Policiamento de Área (CPA) participaram, na quarta-feira (11), de uma capacitação do programa Patrulha Rural - Protetores do Campo.



O treinamento aconteceu na Escola Cívico-Militar de Areal e reuniu, além do 30º BPM, de Teresópolis, agentes do 11º BPM, de Nova Friburgo; do 26º BPM, de Petrópolis; e do 38º BPM, de Três Rios, visando à preparação para o enfrentamento das particularidades da segurança nas áreas rurais, onde são exigidas estratégias específicas de patrulhamento.



O trabalho contempla ações preventivas e repressivas contra furtos de animais, roubos em propriedades agrícolas e outras práticas criminosas que atingem moradores e produtores. O foco principal é fortalecer a participação da comunidade na prevenção dos delitos, estabelecendo uma rede de comunicação e confiança entre policiais, trabalhadores do campo e proprietários rurais.

Tempo de respostas

menor às ocorrências

Teresópolis não apenas está sendo contemplada no campo, como também recebe reforço no policiamento urbano. Vinte policiais do 30º BPM passaram por treinamento especializado para atuar no motopatrulhamento, modalidade que utiliza motocicletas para ampliar a mobilidade das equipes e reduzir o tempo de resposta às ocorrências.



A capacitação foi iniciada na quinta-feira (12), ministrada pelo Batalhão Tático de Motociclistas (BTM), e terminou na sexta-feira (13). O subcomandante do 30º BPM, tenente-coronel Rodrigo Constâncio, explica que a medida atende a uma determinação da Secretaria de Estado de Polícia Militar, dentro de uma política institucional de segurança pública desenvolvida pela corporação.



Ficou definido que, nesta primeira etapa, duas motocicletas serão destinadas ao patrulhamento da região central do primeiro distrito, trabalhando em apoio às viaturas convencionais, considerando estudos e mapeamentos das áreas com maior incidência de furtos e roubos. O objetivo é também proporcionar maior agilidade no atendimento às solicitações encaminhadas pelo telefone 190.

Atuações permanentes

no patrulhamento rural

De acordo ainda com o subcomandante, o reforço também considera a proximidade das compras de fim de ano, período em que aumenta a circulação de consumidores e trabalhadores no comércio. A ação operacional dos motociclistas tem previsão de emprego imediato das equipes, inicialmente com duas motocicletas na região central.



Quanto ao patrulhamento rural, o programa terá caráter permanente, com ações de prevenção e acompanhamento das propriedades atendidas. Os critérios para a estrutura da estratégia reúnem capacitação especializada, patrulhamento ostensivo, utilização de motocicletas, identificação de áreas de maior incidência criminal e participação comunitária.



A expectativa do batalhão é ampliar a capacidade de prevenção e resposta das forças de segurança, tanto nos bairros quanto nas localidades rurais, principalmente porque a presença policial, nesse modelo, não se limita às abordagens e ao atendimento de ocorrências, mas envolve o acompanhamento das localidades e a aproximação permanente com quem vive e trabalha nessas regiões.



