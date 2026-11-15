A utilização de motos no patrulhamento em Teresópolis faz parte da política institucional de segurança pública Foto: Reprodução/Instagram 30º BPM
Os números (registrados entre janeiro e setembro) são produzidos pelo ISP a partir dos registros das delegacias de polícia e abrangem ocorrências relacionadas à atuação das forças de segurança, incluindo o 30º Batalhão de Polícia Militar (30º BPM), a Polícia Civil e operações integradas com outros órgãos.
Com foco principal na estratégia de prevenção e combate à criminalidade no campo, policiais militares dos quatro batalhões subordinados ao 7º Comando de Policiamento de Área (CPA) participaram, na quarta-feira (11), de uma capacitação do programa Patrulha Rural - Protetores do Campo.
O treinamento aconteceu na Escola Cívico-Militar de Areal e reuniu, além do 30º BPM, de Teresópolis, agentes do 11º BPM, de Nova Friburgo; do 26º BPM, de Petrópolis; e do 38º BPM, de Três Rios, visando à preparação para o enfrentamento das particularidades da segurança nas áreas rurais, onde são exigidas estratégias específicas de patrulhamento.
O trabalho contempla ações preventivas e repressivas contra furtos de animais, roubos em propriedades agrícolas e outras práticas criminosas que atingem moradores e produtores. O foco principal é fortalecer a participação da comunidade na prevenção dos delitos, estabelecendo uma rede de comunicação e confiança entre policiais, trabalhadores do campo e proprietários rurais.
Tempo de respostas
menor às ocorrências
A capacitação foi iniciada na quinta-feira (12), ministrada pelo Batalhão Tático de Motociclistas (BTM), e terminou na sexta-feira (13). O subcomandante do 30º BPM, tenente-coronel Rodrigo Constâncio, explica que a medida atende a uma determinação da Secretaria de Estado de Polícia Militar, dentro de uma política institucional de segurança pública desenvolvida pela corporação.
Ficou definido que, nesta primeira etapa, duas motocicletas serão destinadas ao patrulhamento da região central do primeiro distrito, trabalhando em apoio às viaturas convencionais, considerando estudos e mapeamentos das áreas com maior incidência de furtos e roubos. O objetivo é também proporcionar maior agilidade no atendimento às solicitações encaminhadas pelo telefone 190.
Atuações permanentes
no patrulhamento rural
Quanto ao patrulhamento rural, o programa terá caráter permanente, com ações de prevenção e acompanhamento das propriedades atendidas. Os critérios para a estrutura da estratégia reúnem capacitação especializada, patrulhamento ostensivo, utilização de motocicletas, identificação de áreas de maior incidência criminal e participação comunitária.
A expectativa do batalhão é ampliar a capacidade de prevenção e resposta das forças de segurança, tanto nos bairros quanto nas localidades rurais, principalmente porque a presença policial, nesse modelo, não se limita às abordagens e ao atendimento de ocorrências, mas envolve o acompanhamento das localidades e a aproximação permanente com quem vive e trabalha nessas regiões.
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