O SIne Teresópolis fica localizado no primeiro andar da Prefeitura de TeresópolisDivulgação
Do total de oportunidades, 138 são destinadas a profissionais com experiência comprovada, nove não exigem experiência e outras 15 são reservadas a pessoas com deficiência (PcD). Entre as funções com maior número de postos estão servente de obras, com 12 vagas; ajudante de carga e descarga, com oito; operador de lojas, também com oito oportunidades destinadas a PcD; e atendente de buffet e cozinheiro geral, com sete vagas cada.
A lista inclui ainda oportunidades para açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de padeiro, analista de marketing, analista fiscal, assistente de diretoria, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, cabeleireiro, carpinteiro, costureiro, farmacêutico, garçom, pedreiro, pintor de obras, professor instrutor de militar, sushiman e vendedor interno, entre outras ocupações.
Oportunidades para quem busca o primeiro emprego
A diversidade de funções contempla diferentes perfis profissionais e níveis de escolaridade e experiência, embora os requisitos específicos devam ser verificados na relação disponibilizada pelo município.
Como se candidatar
Os interessados podem consultar a relação completa de oportunidades e os requisitos de cada função no Portal do Trabalhador de Teresópolis.
O atendimento presencial é realizado na unidade do Sine, localizada no primeiro piso da Prefeitura, na Avenida Feliciano Sodré, 675, na Várzea. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, exceto feriados e pontos facultativos.
Para realizar o cadastro, é necessário apresentar carteira de trabalho, documento de identidade, CPF, comprovante de residência com CEP, número do PIS (caso possua) e currículo atualizado.
Também é possível consultar oportunidades e cadastrar o currículo pelo aplicativo Sine Fácil, do Governo Federal. A Prefeitura alerta que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio, por isso é importante verificar a disponibilidade antes de comparecer ao atendimento.
Saldo positivo em empregos
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