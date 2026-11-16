O SIne Teresópolis fica localizado no primeiro andar da Prefeitura de Teresópolis - Divulgação

O SIne Teresópolis fica localizado no primeiro andar da Prefeitura de TeresópolisDivulgação

Publicado 16/11/2026 15:31





Do total de oportunidades, 138 são destinadas a profissionais com experiência comprovada, nove não exigem experiência e outras 15 são reservadas a pessoas com deficiência (PcD). Entre as funções com maior número de postos estão servente de obras, com 12 vagas; ajudante de carga e descarga, com oito; operador de lojas, também com oito oportunidades destinadas a PcD; e atendente de buffet e cozinheiro geral, com sete vagas cada.



A lista inclui ainda oportunidades para açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de padeiro, analista de marketing, analista fiscal, assistente de diretoria, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, cabeleireiro, carpinteiro, costureiro, farmacêutico, garçom, pedreiro, pintor de obras, professor instrutor de militar, sushiman e vendedor interno, entre outras ocupações.



O mercado de trabalho de Teresópolis conta com 162 oportunidades de emprego disponíveis por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine) . As vagas estão distribuídas em mais de 30 funções, abrangendo setores como comércio, gastronomia, construção civil, serviços e áreas administrativas. A relação divulgada pela Prefeitura é válida até o dia 23 de novembro, mas os postos podem ser preenchidos antes do prazo.Do total de oportunidades, 138 são destinadas a profissionais com experiência comprovada, nove não exigem experiência e outras 15 são reservadas a pessoas com deficiência (PcD). Entre as funções com maior número de postos estão servente de obras, com 12 vagas; ajudante de carga e descarga, com oito; operador de lojas, também com oito oportunidades destinadas a PcD; e atendente de buffet e cozinheiro geral, com sete vagas cada.A lista inclui ainda oportunidades para açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de padeiro, analista de marketing, analista fiscal, assistente de diretoria, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, cabeleireiro, carpinteiro, costureiro, farmacêutico, garçom, pedreiro, pintor de obras, professor instrutor de militar, sushiman e vendedor interno, entre outras ocupações.

Oportunidades para quem busca o primeiro emprego

Entre as vagas que não exigem experiência estão oito postos para ajudante de carga e descarga e um para atendente de lanchonete. Para pessoas com deficiência, há oportunidades para auxiliar administrativo, com duas vagas; faxineiro, com cinco; e operador de lojas, com oito.



A diversidade de funções contempla diferentes perfis profissionais e níveis de escolaridade e experiência, embora os requisitos específicos devam ser verificados na relação disponibilizada pelo município.





Como se candidatar

Os interessados podem consultar a relação completa de oportunidades e os requisitos de cada função no Portal do Trabalhador de Teresópolis.



O atendimento presencial é realizado na unidade do Sine, localizada no primeiro piso da Prefeitura, na Avenida Feliciano Sodré, 675, na Várzea. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, exceto feriados e pontos facultativos.



Para realizar o cadastro, é necessário apresentar carteira de trabalho, documento de identidade, CPF, comprovante de residência com CEP, número do PIS (caso possua) e currículo atualizado.



Também é possível consultar oportunidades e cadastrar o currículo pelo aplicativo Sine Fácil, do Governo Federal. A Prefeitura alerta que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio, por isso é importante verificar a disponibilidade antes de comparecer ao atendimento.

Saldo positivo em empregos

Os dados mais recentes divulgados pelo Novo Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego, dão conta de que Teresópolis terminou setembro de 2026 com saldo positivo de empregos formais. O município registrou 1.711 admissões e 1.492 desligamentos no mercado formal de trabalho, resultando em um saldo positivo de 219 empregos com carteira assinada.

O resultado indica que o município abriu mais vagas do que perdeu no período, com as contratações superando as demissões em aproximadamente 14,7%. Ao final do mês, o estoque de vínculos formais de emprego chegou a 39.633.