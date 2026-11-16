Todos os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem testes ou garantiaReprodução / site do leiloeiro
Entre os bens de maior valor estão três equipamentos pesados: uma escavadeira hidráulica sobre esteiras Case CX 130B, uma motoniveladora Case 845B e um trator de esteira New Holland 140B. De acordo com a relação publicada no portal do leiloeiro, os três equipamentos têm lances iniciais de R$ 200 mil cada.
A lista também inclui veículos de passeio, como modelos Volkswagen Gol de diferentes anos, Fiat Palio Weekend Trekking 1.6 e Nissan Sentra 2.0, além de uma motocicleta Honda XRE 300, ano 2012, e um micro-ônibus Renault Master, ano 2018/2019. Entre as sucatas estão peças provenientes de veículos Nissan Sentra, Volkswagen Kombi, Peugeot Boxer e Renault Kangoo, identificada no catálogo como modelo NIKS AMB.
Valores e condições dos lotes
Os valores e a situação dos lances podem ser acompanhados diretamente no site do leiloeiro, que disponibiliza a descrição individual dos 15 lotes. Os valores exibidos durante o período de disputa podem mudar conforme a apresentação de novas ofertas.
As sucatas de peças provenientes de veículos, correspondentes aos lotes 1, 10, 11 e 12, são destinadas exclusivamente a pessoas jurídicas devidamente credenciadas conforme a Lei Federal nº 12.977/2014, que regulamenta a atividade de desmontagem de veículos.
Visitação será realizada na véspera
Antes do leilão, os interessados poderão examinar presencialmente os bens no dia 3 de dezembro, das 9h às 12h e das 13h às 16h. A visitação será dividida em dois endereços.
No Parque de Exposições de Teresópolis, localizado na Rodovia Dr. Rogério Moura Estevão, 7.255, em Albuquerque, na Estrada Teresópolis–Nova Friburgo, km 7,5, estará disponível apenas o lote 14, referente à motoniveladora Case 845B.
Os demais lotes poderão ser visitados na Oficina da Prefeitura, na Rua Magarino Torres, 400, no Vale do Paraíso.
Cadastro e participação
Poderão participar pessoas físicas e jurídicas dos lotes de veículos e máquinas, conforme as condições estabelecidas no edital. Para os lotes de sucatas de peças, a participação é restrita a empresas com certificação específica.
O cadastro e a habilitação devem ser feitos gratuitamente na plataforma do leiloeiro. O edital estabelece que os interessados devem apresentar a documentação solicitada com antecedência mínima de 48 horas para a liberação dos lances online.
Outro ponto importante é que todos os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem testes ou garantia. Os custos de retirada, transporte e eventuais regularizações ficam sob responsabilidade dos arrematantes. Os veículos e equipamentos também serão entregues sem as placas oficiais.
A relação completa dos bens, fotografias, descrições, valores dos lances e condições de participação está disponível no site do leiloeiro.
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