Filha do Pr Eliseu Rezende, Larissa Rezende é uma liderança no interior e teve mais de mil votos nas eleições 2024 para vereadora - Divulgação / TRE

Filha do Pr Eliseu Rezende, Larissa Rezende é uma liderança no interior e teve mais de mil votos nas eleições 2024 para vereadoraDivulgação / TRE

Publicado 17/11/2026 16:19

A enfermeira Larissa Rezende , conhecida por sua liderança comunitária no interior de Teresópolis, usou as redes sociais para questionar as circunstâncias de seu desligamento do cargo que ocupava desde fevereiro na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Na declaração, intitulada "comunicado", Larissa relatou que foi chamada à UPA às 16h30 desta segunda-feira (16) para ser informada de que estava sendo desligada, sem justificativa, "coincidentemente" pouco depois de ter publicado um vídeo nas redes socias com cobranças ao governo municipal.

No vídeo "O interior pede respostas", que teria sido o motivo da demissão, Larissa cobrava da Prefeitura a continuidade das obras de asfaltamento da estrada entre Santa Rosa e Mottas, no interior do município. "Isso não é um ataque político, é um pedido de respeito, respostas e soluções", escreveu na legenda, amenizando a cobrança e destacando seu caráter respeitoso, mensagem que a enfermeira voltou a reforçar no segundo vídeo.

"Quando o trabalho começa, agradecemos. Quando para, cobramos!", disse Larissa. Na mensagem, a enfermeira afirmou que havia questionado diretamente o governo e só decidiu gravar o video de cobrança depois de não obter respostas. Ela afirmou, ainda, que acreditava que apoiar um governo não significa concordar com todas as decisões da administração.

Larissa também defendeu que se sente na obrigação de prestar esclarecimentos às pessoas que confiaram nela e votaram em sua candidatura, fazendo referência aos 1.014 votos que conquistou em 2024 quando disputou uma vaga para a Câmara Municipal pelo União, partido do Prefeito Leonardo Vasconcellos. A jovem não foi eleita e ocupa a suplência.

"Não ofendi ninguém, não desrespeitei ninguém, não fiz nada ofensivo", declarou a enfermeira, reiterando que cumpria regularmente seus plantões. "Não sei de quem veio a ordem, mas não posso ignorar a coincidência de ter sido hoje. Esse é o preço por cobrar, por ter opinião?", questionou Larissa, que já ocupou outros cargos na administração municipal após a votação expressiva.

Apoio de lideranças políticas



Nos comentários, lideranças políticas locais se manifestaram prestando solidariedade à enfermeira. Alex Castellar (PL), ex candidato a Prefeito, reafirmou a liderança jovem de Larissa: "Você tem um grande futuro pela frente. Quem perde é o Governo municipal que dia após dia vai perdendo os poucos valores que tem", disse.

A vereadora Professora Amanda (Republicanos) lamentou o ocorrido com ela e com outros profissionais que, segundo ela, estariam sendo desligados em todas as pastas. "Eu tenho um conselho pra você, continue, você também não está sozinha! Força!", afirmou.



Prefeitura não se manifestou

A reportagem procurou a Prefeitura de Teresópolis para esclarecer os motivos do desligamento da enfermeira, saber se a decisão já havia sido tomada antes da publicação do vídeo e questionar se houve alguma relação entre a manifestação pública e o encerramento do vínculo profissional. Até o fechamento desta matéria, porém, a administração municipal não havia se manifestado.





