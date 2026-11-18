A Escola possui cursos regulares de música com disciplinas teóricas e práticas e avaliações periódicasReprodução / IG Escola de Música Giordano Loques Marrelli
As oportunidades são destinadas a crianças, jovens e adultos, em cursos de Iniciação em Música, Formação Musical e Musicalização Infantil. A seleção busca novos alunos para diferentes modalidades e instrumentos.
Cursos e vagas
No primeiro ano de Iniciação em Música, os alunos poderão optar por teclado, violão, flauta doce, violino ou canto. Na Formação Musical, as opções incluem piano, teclado, violão, cavaquinho, canto, guitarra e violino.
De acordo com a Lei Municipal 4.065/2021, 70% das vagas são destinadas exclusivamente a alunos da rede pública de ensino, pessoas de baixa renda comprovada e/ou inscritas em programas sociais.
Documentos necessários
Para se inscrever, é necessário apresentar cópias dos documentos de identificação (CIN e/ou CPF), declaração escolar atualizada ou certificado de conclusão que comprove a escolaridade e comprovante de residência em Teresópolis emitido nos últimos 60 dias.
Para menores de 18 anos, também devem ser apresentados os documentos do responsável. Quem recebe benefício social deverá levar comprovante, como cartão ou extrato do Bolsa Família.
Para as aulas práticas, os alunos deverão possuir e levar o próprio instrumento, exceto piano e teclado. Os candidatos às aulas de canto precisam apresentar laudo médico comprovando aptidão para a prática.
Sorteio e matrícula
A lista geral dos candidatos inscritos será divulgada em 25 de novembro, com informações sobre data, local e horário do sorteio. A seleção será realizada por sorteio público em 9 de dezembro, e o resultado está previsto para o dia 11.
As matrículas ocorrerão entre 25 e 28 de janeiro de 2027, com início das aulas previsto para 1º de fevereiro.
Serviço
Inscrições: até 19 de novembro, no Centro Cultural Bernardo Monteverde, Avenida Oliveira Botelho, 210, sobreloja, Alto. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h; no último dia, até as 15h.
Informações: (21) 2742-3352, ramal 436. O edital completo está disponível no site da Prefeitura.
Últimos dias para inscrições em cursos da Escola Municipal de Música
Prazo foi prorrogado até esta quinta-feira (19); são 53 vagas gratuitas para o ano letivo de 2027
Secretário de Saúde de Teresópolis é exonerado
Mudança ocorre em meio a polêmicas recentes envolvendo a Saúde municipal; subscretário assume a pasta
Enfermeira é desligada da UPA após vídeo cobrando asfalto no interior
Profissional teria sido informada do desligamento pouco depois de cobrar publicamente continuidade das obras entre Santa Rosa e Mottas
Chuva forte provoca alagamentos em Teresópolis
Coréia e Vale da Revolta tiveram os maiores acumulados na segunda-feira (16); sirenes foram acionadas e alertas de inundação enviados à população
Prefeitura realiza leilão de bens inservíveis no dia 4 de dezembro
Pregão online terá 15 lotes, incluindo máquinas pesadas, veículos e sucatas; lances iniciais de três equipamentos chegam a R$ 200 mil cada
Sine de Teresópolis oferece 162 vagas de emprego
Oportunidades contemplam candidatos com e sem experiência e pessoas com deficiência, em mais de 30 funções
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.