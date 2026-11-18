A Escola possui cursos regulares de música com disciplinas teóricas e práticas e avaliações periódicas - Reprodução / IG Escola de Música Giordano Loques Marrelli

A Escola possui cursos regulares de música com disciplinas teóricas e práticas e avaliações periódicasReprodução / IG Escola de Música Giordano Loques Marrelli

Publicado 18/11/2026 11:06

As inscrições para 53 vagas gratuitas na Escola Municipal de Música Giordano Loques Marrelli , Núcleo Avançado da Escola de Música Villa-Lobos, em Teresópolis, foram prorrogadas até quinta-feira (19). Os interessados em participar do processo seletivo para o ano letivo de 2027 devem realizar a inscrição presencialmente no Centro Cultural Bernardo Monteverde, no Alto. No último dia, o atendimento será até as 15h.





As oportunidades são destinadas a crianças, jovens e adultos, em cursos de Iniciação em Música, Formação Musical e Musicalização Infantil. A seleção busca novos alunos para diferentes modalidades e instrumentos.

LEIA MAIS: Teresópolis inaugura iluminação e decoração de Natal no dia 6 de dezembro As oportunidades são destinadas a crianças, jovens e adultos, em cursos de Iniciação em Música, Formação Musical e Musicalização Infantil. A seleção busca novos alunos para diferentes modalidades e instrumentos.

Cursos e vagas

São oferecidas 18 vagas para Iniciação em Música, destinadas a candidatos de 10 a 12 anos, com duração de três anos; 23 vagas para Formação Musical, voltadas a pessoas de 13 a 59 anos, também com duração de três anos; e 12 vagas para Musicalização Infantil, para crianças de 7 a 9 anos, com duração de dois anos.



No primeiro ano de Iniciação em Música, os alunos poderão optar por teclado, violão, flauta doce, violino ou canto. Na Formação Musical, as opções incluem piano, teclado, violão, cavaquinho, canto, guitarra e violino.



De acordo com a Lei Municipal 4.065/2021, 70% das vagas são destinadas exclusivamente a alunos da rede pública de ensino, pessoas de baixa renda comprovada e/ou inscritas em programas sociais.





Documentos necessários

Para se inscrever, é necessário apresentar cópias dos documentos de identificação (CIN e/ou CPF), declaração escolar atualizada ou certificado de conclusão que comprove a escolaridade e comprovante de residência em Teresópolis emitido nos últimos 60 dias.



Para menores de 18 anos, também devem ser apresentados os documentos do responsável. Quem recebe benefício social deverá levar comprovante, como cartão ou extrato do Bolsa Família.



Para as aulas práticas, os alunos deverão possuir e levar o próprio instrumento, exceto piano e teclado. Os candidatos às aulas de canto precisam apresentar laudo médico comprovando aptidão para a prática.





Sorteio e matrícula

A lista geral dos candidatos inscritos será divulgada em 25 de novembro, com informações sobre data, local e horário do sorteio. A seleção será realizada por sorteio público em 9 de dezembro, e o resultado está previsto para o dia 11.



As matrículas ocorrerão entre 25 e 28 de janeiro de 2027, com início das aulas previsto para 1º de fevereiro.



Serviço



Inscrições: até 19 de novembro, no Centro Cultural Bernardo Monteverde, Avenida Oliveira Botelho, 210, sobreloja, Alto. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h; no último dia, até as 15h.



Informações: (21) 2742-3352, ramal 436. O edital completo está disponível no site da Prefeitura.