A equipe do Sesc Teresópolis promove uma série de atividades gratuitas para as famílias na Calçada da Fama - Divulgação / SIncomércio

A equipe do Sesc Teresópolis promove uma série de atividades gratuitas para as famílias na Calçada da FamaDivulgação / SIncomércio

Publicado 19/11/2026 14:47



O feriado nacional do Dia da Consciência Negra, celebrado nesta sexta-feira (20), terá programação cultural e recreativa gratuita em Teresópolis. O Sesc realiza o evento “Feriado na Calçada da Fama”, das 12h às 16h, na Rua Francisco Sá, na Várzea, com atividades voltadas para crianças, jovens e adultos.

A programação reúne iniciativas de valorização das culturas africana e afro-brasileira, educação antirracista e lazer para toda a família. Entre as atrações está uma oficina de turbantes e acessórios tradicionais, que apresenta referências históricas e culturais desses elementos.



O público também poderá participar da Arena Afro Jogos, com jogos de tabuleiro, cartas e quizzes sobre culturas africanas, personalidades negras e conceitos relacionados ao combate ao racismo. Outra atividade será o Stand Guia Antirracista, com distribuição de materiais informativos, orientações de apoio às vítimas de racismo e divulgação de canais públicos de atendimento.



A programação inclui ainda o projeto Sesc+ Criativo, com oficina de confecção de pulseiras e acessórios. Para as crianças, haverá jogos de tabuleiro ancestrais e um Espaço Baby, com piscina de bolinhas, escorrega e cavalinho, destinado aos pequenos de até cinco anos.





Programação também na unidade do Sesc

As atividades não ficarão restritas à Calçada da Fama. A unidade do Sesc Teresópolis, localizada na Avenida Delfim Moreira, 749, também terá programação especial em referência ao Mês da Consciência Negra.



Entre sexta-feira (20) e domingo (22), das 11h às 17h, será realizada a Arena Afrojogos, espaço educativo e recreativo com jogos inspirados em culturas africanas e na história de personalidades negras. A atividade é gratuita.



Na sexta-feira, a unidade também recebe a vivência “Turbantes e Acessórios Africanos”, das 18h às 22h. A proposta é apresentar a história dos turbantes e destacar acessórios tradicionais, como brincos, colares e adornos africanos.



As iniciativas integram o projeto Consciências, do Sesc RJ, que desenvolve ações permanentes de educação antirracista, valorização da diversidade e promoção do diálogo.

“Essa é mais uma ação importante para movimentar o Centro da cidade, atraindo moradores e visitantes para a região. Iniciativas como essa valorizam os espaços públicos, estimulam a circulação de pessoas e contribuem para fortalecer o comércio local", destacou Igor Edelstein, presidente do Sincomércio Teresópolis.

Teatro a preços populares



A programação do Teatro do Sesc Teresópolis também terá atrações no fim de semana como parte do projeto Sesc Pulsar. No sábado (21), às 19h30, será apresentada a peça “Uma Reivindicação Ficcional da Memória dos Movimentos Artísticos Negros dos Anos 1920 no Brasil”, que parte de uma reflexão sobre a peça “Tudo Preto”, de 1926, da Companhia Negra de Revistas, para construir uma relação poética entre o Rio de Janeiro, as artes e o tempo, sob uma perspectiva negra e contemporânea.

Já no domingo (22), às 16h, o público poderá assistir a “Ádil e os Leões”, espetáculo inspirado em um conto da tradição oral oriental, que utiliza bonecos de silhueta e teatro de sombras para contar a história de um príncipe que precisa enfrentar seus medos e provar sua bravura.





Os preços dos ingressos são populares e podem ser adquiridos online ou na bilheteria da undiade.

Serviço



Feriado na Calçada da Fama



Data: sexta-feira (20 de novembro)



Horário: das 12h às 16h



Local: Rua Francisco Sá, Várzea



Entrada gratuita





Programação na unidade Sesc Teresópolis



Arena Afrojogos: 20, 21 e 22 de novembro, das 11h às 17h



Turbantes e Acessórios Africanos: 20 de novembro, das 18h às 22h



Endereço: Avenida Delfim Moreira, 749, Várzea



Atividades gratuitas



A programação está sujeita a alterações.