A equipe do Sesc Teresópolis promove uma série de atividades gratuitas para as famílias na Calçada da FamaDivulgação / SIncomércio
O público também poderá participar da Arena Afro Jogos, com jogos de tabuleiro, cartas e quizzes sobre culturas africanas, personalidades negras e conceitos relacionados ao combate ao racismo. Outra atividade será o Stand Guia Antirracista, com distribuição de materiais informativos, orientações de apoio às vítimas de racismo e divulgação de canais públicos de atendimento.
A programação inclui ainda o projeto Sesc+ Criativo, com oficina de confecção de pulseiras e acessórios. Para as crianças, haverá jogos de tabuleiro ancestrais e um Espaço Baby, com piscina de bolinhas, escorrega e cavalinho, destinado aos pequenos de até cinco anos.
Programação também na unidade do Sesc
Entre sexta-feira (20) e domingo (22), das 11h às 17h, será realizada a Arena Afrojogos, espaço educativo e recreativo com jogos inspirados em culturas africanas e na história de personalidades negras. A atividade é gratuita.
Na sexta-feira, a unidade também recebe a vivência “Turbantes e Acessórios Africanos”, das 18h às 22h. A proposta é apresentar a história dos turbantes e destacar acessórios tradicionais, como brincos, colares e adornos africanos.
As iniciativas integram o projeto Consciências, do Sesc RJ, que desenvolve ações permanentes de educação antirracista, valorização da diversidade e promoção do diálogo.
Teatro a preços populares
Feriado na Calçada da Fama
Data: sexta-feira (20 de novembro)
Horário: das 12h às 16h
Local: Rua Francisco Sá, Várzea
Entrada gratuita
Programação na unidade Sesc Teresópolis
Arena Afrojogos: 20, 21 e 22 de novembro, das 11h às 17h
Turbantes e Acessórios Africanos: 20 de novembro, das 18h às 22h
Endereço: Avenida Delfim Moreira, 749, Várzea
Atividades gratuitas
A programação está sujeita a alterações.
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