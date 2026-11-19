Linha tem saídas às sextas e sábados para Juiz de ForaDivulgação Viação Progresso
A novidade amplia as opções de transporte para moradores que precisam viajar até a cidade mineira, importante polo regional de comércio, educação e serviços de saúde. A operação também contempla os municípios de Três Rios e Comendador Levy Gasparian, ambos no estado do Rio de Janeiro.
A nova ligação havia sido anunciada anteriormente, após autorização concedida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) à Viação Progresso. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União em 21 de outubro, permitindo a operação regular do serviço interestadual.
Antes da implantação da linha, passageiros que precisavam fazer o percurso de ônibus tinham como alternativa viagens com conexão em outras cidades, como Petrópolis, a um custo médio de R$ 88. A ligação pode beneficiar estudantes, trabalhadores, pacientes e pessoas que mantêm relações comerciais e familiares entre Teresópolis e Juiz de Fora.
Outras linhas autorizadas
Além da nova ligação entre Teresópolis e Juiz de Fora, a ANTT também autorizou a Viação Progresso a ampliar o atendimento em uma linha já existente entre Barra Mansa, no Sul Fluminense, e Carangola, em Minas Gerais. As alterações incluem duas novas ligações interestaduais: Carangola (MG)–Sapucaia (RJ) e Leopoldina (MG)–Vassouras (RJ). Com a inclusão dos trechos, a autorização da linha passa a contemplar 26 seções, ampliando as possibilidades de deslocamento entre municípios dos dois estados.
Serviço
Linha: Teresópolis (RJ) x Juiz de Fora (MG)
Empresa: Viação Progresso
Início da operação: 19 de novembro
Passagem anunciada: R$ 45
Embarque em Teresópolis: Terminal Rodoviário José de Carvalho Janotti, na Várzea
Informações e passagens: site da Viação Progresso.
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