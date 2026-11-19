Linha tem saídas às sextas e sábados para Juiz de Fora - Divulgação Viação Progresso

Linha tem saídas às sextas e sábados para Juiz de ForaDivulgação Viação Progresso

Publicado 19/11/2026 13:00 | Atualizado 19/11/2026 15:18

A ligação rodoviária entre Teresópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro, e Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais, já está em funcionamento. A nova linha, operada pela Viação Progresso, começou a atender passageiros nesta quinta-feira (19), com passagem anunciada a R$ 45. O embarque em Teresópolis acontece no Terminal Rodoviário José de Carvalho Janotti, na Várzea. LEIA MAIS: Buscas por ônibus para Teresópolis crescem 29% no primeiro semestre de 2026 LEIA MAIS: Teresópolis terá nova linha de ônibus para Juiz de Fora



A novidade amplia as opções de transporte para moradores que precisam viajar até a cidade mineira, importante polo regional de comércio, educação e serviços de saúde. A operação também contempla os municípios de Três Rios e Comendador Levy Gasparian, ambos no estado do Rio de Janeiro.



A nova ligação havia sido



Antes da implantação da linha, passageiros que precisavam fazer o percurso de ônibus tinham como alternativa viagens com conexão em outras cidades, como Petrópolis, a um custo médio de R$ 88. A ligação pode beneficiar estudantes, trabalhadores, pacientes e pessoas que mantêm relações comerciais e familiares entre Teresópolis e Juiz de Fora. Inicialmente, é oferecida apenas uma viagem diária, às sextas-feira e sábado, com saída às 14h30 de Teresópolis. A duração do trajeto é de 4h20. As saídas da cidade mineira são nos mesmos dias, às 9h com previsão de chegada às 12h55 a Teresópolis. Excepecionalmente em épocas de feriado, como o desta sexta-feira (20, Dia da Consciência Negra, são oferecidas viagens extras.A novidade amplia as opções de transporte para moradores que precisam viajar até a cidade mineira, importante polo regional de comércio, educação e serviços de saúde. A operação também contempla os municípios de Três Rios e Comendador Levy Gasparian, ambos no estado do Rio de Janeiro.A nova ligação havia sido anunciada anteriormente , após autorização concedida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) à Viação Progresso. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União em 21 de outubro, permitindo a operação regular do serviço interestadual.Antes da implantação da linha, passageiros que precisavam fazer o percurso de ônibus tinham como alternativa viagens com conexão em outras cidades, como Petrópolis, a um custo médio de R$ 88. A ligação pode beneficiar estudantes, trabalhadores, pacientes e pessoas que mantêm relações comerciais e familiares entre Teresópolis e Juiz de Fora. Outras linhas autorizadas Além da nova ligação entre Teresópolis e Juiz de Fora, a ANTT também autorizou a Viação Progresso a ampliar o atendimento em uma linha já existente entre Barra Mansa, no Sul Fluminense, e Carangola, em Minas Gerais. As alterações incluem duas novas ligações interestaduais: Carangola (MG)–Sapucaia (RJ) e Leopoldina (MG)–Vassouras (RJ). Com a inclusão dos trechos, a autorização da linha passa a contemplar 26 seções, ampliando as possibilidades de deslocamento entre municípios dos dois estados.

Serviço Linha: Teresópolis (RJ) x Juiz de Fora (MG)



Empresa: Viação Progresso



Início da operação: 19 de novembro



Passagem anunciada: R$ 45



Embarque em Teresópolis: Terminal Rodoviário José de Carvalho Janotti, na Várzea



Informações e passagens: site da Viação Progresso.

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