C.E. Campos Salles é um dos mais tradicionais da rede estadual em Teresópolis, com 430 alunosReprodução / Street View
O segundo episódio foi mais grave e acabou com um estudante ferido após uma briga com outro aluno da unidade escolar. De acordo com o relato da PM, após os colegas separarem os envolvidos, um dos estudantes, de 15 anos, bastante alterado, atingiu com um soco o vidro da entrada da área administrativa da escola e sofreu cortes profundos nas mãos. Testemunhas relataram que houve grande quantidade de sangue no local durante a confusão, que se espalhou pelos corredores e salas da escola.
Segundo o registro do 30º BPM, os policiais encontraram o adolescente ferido e providenciaram seu transporte, acompanhado da mãe, até a UPA. Logo em seguida, foi indicada a transferência do estudante para o Hospital das Clínicas de Teresópolis Costantino Ottaviano (HCTCO), para a realização de exames complementares.
Ainda segundo a Polícia Militar, os ferimentos nas mãos foram provocados pelo próprio adolescente ao atingir a vidraça. Naquele atendimento, não foram identificados indícios de lesões causadas por agressão de terceiros.
Providências
A pasta também informou que as ocorrências serão incluídas no Registro de Violência Escolar (RVE), ferramenta utilizada para acompanhar situações de violência, racismo, discriminação e bullying nas unidades da rede estadual.
A Secretaria acrescentou que desenvolve ações pedagógicas de conscientização, escuta ativa e diálogo com os estudantes, com o objetivo de promover uma cultura de paz no ambiente escolar.
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