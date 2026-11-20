C.E. Campos Salles é um dos mais tradicionais da rede estadual em Teresópolis, com 430 alunos - Reprodução / Street View

C.E. Campos Salles é um dos mais tradicionais da rede estadual em Teresópolis, com 430 alunosReprodução / Street View

Publicado 20/11/2026 10:53



Duas ocorrências de agressões físicas envolvendo estudantes mobilizaram equipes do 30º Batalhão de Polícia Militar (30º BPM) para o Colégio Estadual Campos Salles, localizado na Barra do Imbuí, em Teresópolis , na tarde desta quinta-feira (19). Os episódios levaram à interrupção das aulas e evacuação do colégio.

O primeiro caso envolveu alunos do terceiro ano do Ensino Médio. Segundo informações da Polícia Militar, um estudante teria sido agredido por um colega no pátio da escola. A vítima recebeu atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro São Pedro, e posteriormente compareceu à 110ª Delegacia de Polícia, acompanhada da mãe, para registrar a ocorrência.



O segundo episódio foi mais grave e acabou com um estudante ferido após uma briga com outro aluno da unidade escolar. De acordo com o relato da PM, após os colegas separarem os envolvidos, um dos estudantes, de 15 anos, bastante alterado, atingiu com um soco o vidro da entrada da área administrativa da escola e sofreu cortes profundos nas mãos. Testemunhas relataram que houve grande quantidade de sangue no local durante a confusão, que se espalhou pelos corredores e salas da escola.



Segundo o registro do 30º BPM, os policiais encontraram o adolescente ferido e providenciaram seu transporte, acompanhado da mãe, até a UPA. Logo em seguida, foi indicada a transferência do estudante para o Hospital das Clínicas de Teresópolis Costantino Ottaviano (HCTCO), para a realização de exames complementares.



Ainda segundo a Polícia Militar, os ferimentos nas mãos foram provocados pelo próprio adolescente ao atingir a vidraça. Naquele atendimento, não foram identificados indícios de lesões causadas por agressão de terceiros.





Providências

A direção do Colégio Estadual Campos Salles acionou a Polícia Militar e o Conselho Tutelar após as ocorrências, além de convocar os responsáveis pelos estudantes envolvidos. A unidade também foi evacuada durante o episódio.

A Secretaria de Estado de Educação informou que a direção da escola prestou atendimento aos envolvidos, acionou a Polícia Militar e o Conselho Tutelar e convocou os responsáveis pelos estudantes.



A pasta também informou que as ocorrências serão incluídas no Registro de Violência Escolar (RVE), ferramenta utilizada para acompanhar situações de violência, racismo, discriminação e bullying nas unidades da rede estadual.



A Secretaria acrescentou que desenvolve ações pedagógicas de conscientização, escuta ativa e diálogo com os estudantes, com o objetivo de promover uma cultura de paz no ambiente escolar.