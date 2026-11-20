O projeto "Theatro Municipal em Turnê" acontece desde 2021 e vem seguindo com a programação em diferentes municípios do Estado do Rio de JaneiroAcervo do Museu da República
A mostra fica aberta à visitação até 20 de dezembro, sempre uma hora antes do início da programação do Teatro Feso. Em janeiro, entre os dias 4 e 16, serão realizadas visitas mediadas destinadas a colaboradores da Feso e grupos previamente agendados.
Lançado em 2022, na Imprensa Oficial, em Niterói, o projeto percorre diferentes municípios fluminenses com a proposta de levar a história do Theatro Municipal a pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer presencialmente o prédio histórico, localizado no Centro do Rio.
Ao longo dos últimos anos, a exposição passou por cidades como Cambuci, São João da Barra, Miracema, Porciúncula, Cantagalo, Cordeiro, Quissamã, Petrópolis, Conservatória, Duque de Caxias e Rio das Ostras. Em 2026, antes de chegar a Teresópolis, também esteve em Conservatória, distrito de Valença, e em Duque de Caxias.
Memória e patrimônio cultural
Em outras edições, a mostra também reuniu itens do acervo histórico, como figurinos, louças de porcelana, selos comemorativos e um cardápio do baile de Carnaval de 1949. A exposição ainda homenageia nomes importantes da dança, da música e da ópera, como Ana Botafogo e Mercedes Baptista, primeira mulher negra a integrar o Corpo de Baile do Theatro Municipal, em 1948.
A iniciativa tem caráter educativo e inclui conteúdos voltados a estudantes e ao público infantil. A proposta é ampliar o acesso à memória cultural e artística do estado, aproximando diferentes gerações de um patrimônio que faz parte da história fluminense.
Serviço
Exposição: Theatro Municipal em Turnê
Local: Foyer do Teatro Feso – Teresópolis
Visitação: até 20 de dezembro, uma hora antes dos espetáculos
Visitas mediadas: de 4 a 16 de janeiro, para colaboradores da Feso e grupos previamente agendados.
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