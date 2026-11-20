O projeto "Theatro Municipal em Turnê" acontece desde 2021 e vem seguindo com a programação em diferentes municípios do Estado do Rio de Janeiro - Acervo do Museu da República

O projeto "Theatro Municipal em Turnê" acontece desde 2021 e vem seguindo com a programação em diferentes municípios do Estado do Rio de JaneiroAcervo do Museu da República

Publicado 20/11/2026 12:04 | Atualizado 20/11/2026 12:24

O público de Teresópolis tem a oportunidade de conhecer um pouco da história de um dos mais importantes espaços culturais do país sem precisar sair da cidade. O foyer do Teatro Feso recebe a exposição itinerante “Theatro Municipal em Turnê” , que apresenta momentos marcantes da trajetória do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, desde a inauguração, em 1909, até os dias atuais.



A mostra fica aberta à visitação até 20 de dezembro, sempre uma hora antes do início da programação do Teatro Feso. Em janeiro, entre os dias 4 e 16, serão realizadas visitas mediadas destinadas a colaboradores da Feso e grupos previamente agendados.



Lançado em 2022, na Imprensa Oficial, em Niterói, o projeto percorre diferentes municípios fluminenses com a proposta de levar a história do Theatro Municipal a pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer presencialmente o prédio histórico, localizado no Centro do Rio.



Ao longo dos últimos anos, a exposição passou por cidades como Cambuci, São João da Barra, Miracema, Porciúncula, Cantagalo, Cordeiro, Quissamã, Petrópolis, Conservatória, Duque de Caxias e Rio das Ostras. Em 2026, antes de chegar a Teresópolis, também esteve em Conservatória, distrito de Valença, e em Duque de Caxias.



LEIA MAIS: Teatro Municipal é um orgulho para o Rio A mostra fica aberta à visitação até 20 de dezembro, sempre uma hora antes do início da programação do Teatro Feso. Em janeiro, entre os dias 4 e 16, serão realizadas visitas mediadas destinadas a colaboradores da Feso e grupos previamente agendados.Lançado em 2022, na Imprensa Oficial, em Niterói, o projeto percorre diferentes municípios fluminenses com a proposta de levar a história do Theatro Municipal a pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer presencialmente o prédio histórico, localizado no Centro do Rio.Ao longo dos últimos anos, a exposição passou por cidades como Cambuci, São João da Barra, Miracema, Porciúncula, Cantagalo, Cordeiro, Quissamã, Petrópolis, Conservatória, Duque de Caxias e Rio das Ostras. Em 2026, antes de chegar a Teresópolis, também esteve em Conservatória, distrito de Valença, e em Duque de Caxias. Memória e patrimônio cultural O circuito apresenta aspectos da história arquitetônica e artística do Theatro Municipal. Entre os conteúdos estão referências aos projetos originais da construção, às pinturas e esculturas que decoram o edifício e aos artistas que marcaram a trajetória da instituição.



Em outras edições, a mostra também reuniu itens do acervo histórico, como figurinos, louças de porcelana, selos comemorativos e um cardápio do baile de Carnaval de 1949. A exposição ainda homenageia nomes importantes da dança, da música e da ópera, como Ana Botafogo e Mercedes Baptista, primeira mulher negra a integrar o Corpo de Baile do Theatro Municipal, em 1948. Além de apresentar a trajetória do Theatro Municipal, a exposição permite conhecer detalhes de um patrimônio que atravessou diferentes períodos da história do Rio de Janeiro. Inaugurado em 14 de julho de 1909, o edifício foi inspirado em grandes teatros europeus e se tornou referência da arquitetura e da vida cultural brasileira. Ao longo de mais de um século, recebeu importantes companhias nacionais e internacionais, além de artistas consagrados da música, da dança e da ópera.



A iniciativa tem caráter educativo e inclui conteúdos voltados a estudantes e ao público infantil. A proposta é ampliar o acesso à memória cultural e artística do estado, aproximando diferentes gerações de um patrimônio que faz parte da história fluminense.



Serviço



Exposição: Theatro Municipal em Turnê

Local: Foyer do Teatro Feso – Teresópolis

Visitação: até 20 de dezembro, uma hora antes dos espetáculos

Visitas mediadas: de 4 a 16 de janeiro, para colaboradores da Feso e grupos previamente agendados.

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