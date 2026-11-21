Fonte Judith, no bairro Alto, em Teresópolis - Divulgação

Fonte Judith, no bairro Alto, em TeresópolisDivulgação

Publicado 21/11/2026 14:36

Seis das 12 principais fontes de água de Teresópolis estão impróprias para consumo humano, segundo análise microbiológica divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) nesta quinta-feira (19). O levantamento identificou problemas nas fontes Amélia, Brahma, Granja Guarani, Perpétuo, Taumaturgo e Tijuca.

Os exames foram realizados pelo Laboratório Bacteriológico de Análise de Água para Consumo Humano, a partir de amostras coletadas nos pontos de captação da cidade. As outras seis fontes avaliadas apresentaram resultado considerado próprio para consumo: 7 Tanques, Judith, Santa Ângela, Santa, São Sebastião e Saúde.



De acordo com a Secretaria de Saúde, a qualidade da água pode sofrer alterações em função das condições climáticas e das características do ambiente no entorno das nascentes. Por esse motivo, mesmo nas fontes classificadas como próprias, a orientação é que a população faça o tratamento antes de consumir a água.





Orientação para o consumo

A recomendação da Vigilância Ambiental é filtrar ou ferver a água antes de utilizá-la. Outra alternativa é realizar a desinfecção com hipoclorito de sódio a 2,5%, conhecido como água sanitária.



Nesse procedimento, devem ser adicionadas duas gotas do produto para cada litro de água, após a filtração. Em seguida, é necessário aguardar 30 minutos antes do consumo.



A orientação segue as recomendações sanitárias para o controle e a vigilância da qualidade da água destinada ao consumo humano.





Monitoramento periódico

O acompanhamento das fontes é realizado por profissionais do Programa Vigiágua, vinculado à Divisão de Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde. O trabalho atende às determinações do Ministério da Saúde e tem como objetivo verificar se a água disponibilizada à população está dentro dos padrões microbiológicos de potabilidade.



A análise divulgada em novembro mostra que metade dos pontos avaliados apresentou resultado insatisfatório, reforçando a importância do monitoramento e dos cuidados no consumo de água captada diretamente de nascentes e fontes públicas.

A SMS reforça a importância dos cuidados no tratamento da água antes do consumo, especialmente porque a qualidade microbiológica pode variar de acordo com as condições ambientais e climáticas.





Serviço:

FONTES PRÓPRIAS PARA CONSUMO

1. 7 Tanques: Rua José Bandeira Viana, s/nº – Rosário.

2. Judith: Rua Olga de Oliveira, s/nº – Alto.

3. Santa Ângela: Rua General José Ribeiro – Vale do Paraíso.

4. Santa: Estrada da Fonte Santa, s/nº – Fonte Santa.

5. São Sebastião: Rua Dr. Oliveira, s/nº – Pimenteiras.

6. Saúde: Rua Júlio Rosa, 423 – Tijuca.

FONTES IMPRÓPRIAS PARA CONSUMO

1. Amélia: Rua Diogo José Ponciano, 144 – Alto.

2. Brahma: Rua Dr. Leonardo Martins, s/nº – Várzea/Fazendinha.

3. Granja Guarani: Rua José Clemente Pereira, 280 – Granja Guarani.

4. Perpétuo: Rua Zenóbio da Costa, 148 – Perpétuo.

5. Taumaturgo: Rua Dr. Alípio de Miranda – Taumaturgo.

6. Tijuca: Rua Roberto Rosa – Tijuca.