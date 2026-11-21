Fonte Judith, no bairro Alto, em TeresópolisDivulgação
De acordo com a Secretaria de Saúde, a qualidade da água pode sofrer alterações em função das condições climáticas e das características do ambiente no entorno das nascentes. Por esse motivo, mesmo nas fontes classificadas como próprias, a orientação é que a população faça o tratamento antes de consumir a água.
Orientação para o consumo
Nesse procedimento, devem ser adicionadas duas gotas do produto para cada litro de água, após a filtração. Em seguida, é necessário aguardar 30 minutos antes do consumo.
A orientação segue as recomendações sanitárias para o controle e a vigilância da qualidade da água destinada ao consumo humano.
Monitoramento periódico
A análise divulgada em novembro mostra que metade dos pontos avaliados apresentou resultado insatisfatório, reforçando a importância do monitoramento e dos cuidados no consumo de água captada diretamente de nascentes e fontes públicas.
1. 7 Tanques: Rua José Bandeira Viana, s/nº – Rosário.
2. Judith: Rua Olga de Oliveira, s/nº – Alto.
3. Santa Ângela: Rua General José Ribeiro – Vale do Paraíso.
4. Santa: Estrada da Fonte Santa, s/nº – Fonte Santa.
5. São Sebastião: Rua Dr. Oliveira, s/nº – Pimenteiras.
6. Saúde: Rua Júlio Rosa, 423 – Tijuca.
1. Amélia: Rua Diogo José Ponciano, 144 – Alto.
2. Brahma: Rua Dr. Leonardo Martins, s/nº – Várzea/Fazendinha.
3. Granja Guarani: Rua José Clemente Pereira, 280 – Granja Guarani.
4. Perpétuo: Rua Zenóbio da Costa, 148 – Perpétuo.
5. Taumaturgo: Rua Dr. Alípio de Miranda – Taumaturgo.
6. Tijuca: Rua Roberto Rosa – Tijuca.
Seis fontes de água estão impróprias para consumo em Teresópolis
Análise da Secretaria Municipal de Saúde avaliou 12 pontos de captação; população deve tratar a água antes de beber, mesmo nas fontes aprovadas
Exposição "Theatro Municipal em Turnê" chega ao Teatro Feso
Aberta até 20 de dezembro, mostra reúne registros de mais de um século de história da casa de espetáculos carioca
Agressões entre estudantes de colégio estadual mobilizam polícia
Episódios no C.E. Campos Salles termiaram com um adolescente ferido e escola evacuada na tarde de quinta-feira (19)
Sesc promove programação de lazer na Calçada da Fama durante feriado
Sede da instituição também terá atividades especiais durante o fim de semana dedicado ao tema da Consciência Negra
Nova linha de ônibus entre Teresópolis e Juiz de Fora começa a operar
Serviço da Viação Progresso tem início nesta quinta-feira (19), com embarque na rodoviária da Várzea, com passagem a R$ 45
Últimos dias para inscrições em cursos da Escola Municipal de Música
Prazo foi prorrogado até esta quinta-feira (19); são 53 vagas gratuitas para o ano letivo de 2027
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.