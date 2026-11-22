Suspeito foi preso em flagrante durante ronda policial - Divulgação / 30ºBPM

Suspeito foi preso em flagrante durante ronda policialDivulgação / 30ºBPM

Publicado 22/11/2026 10:37

Um homem de 56 anos foi preso, na manhã deste domingo (22), suspeito de furtar fios elétricos utilizados na decoração natalina de Teresópolis. A ocorrência foi registrada na Avenida Oliveira Botelho, nas proximidades da Praça Nilo Peçanha, no bairro Alto.





De acordo com informações do 30º Batalhão de Polícia Militar (30º BPM), os agentes realizavam patrulhamento pelo setor Charlie quando flagraram o homem retirando a fiação dos enfeites natalinos instalados em via pública. Diante da situação, os policiais fizeram a abordagem e identificaram o suspeito.



Após a intervenção, ele foi conduzido à 110ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial para apreciação e adoção das medidas legais cabíveis.



Segundo a Polícia Militar, uma consulta aos registros policiais apontou diversas anotações na ficha de antecedentes criminais do homem, incluindo ocorrências relacionadas a crimes de furto, roubo e tráfico de drogas, entre outros.

LEIA MAIS: Teresópolis inaugura iluminação e decoração de Natal no dia 6 de dezembro De acordo com informações do 30º Batalhão de Polícia Militar (30º BPM), os agentes realizavam patrulhamento pelo setor Charlie quando flagraram o homem retirando a fiação dos enfeites natalinos instalados em via pública. Diante da situação, os policiais fizeram a abordagem e identificaram o suspeito.Após a intervenção, ele foi conduzido à 110ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial para apreciação e adoção das medidas legais cabíveis.Segundo a Polícia Militar, uma consulta aos registros policiais apontou diversas anotações na ficha de antecedentes criminais do homem, incluindo ocorrências relacionadas a crimes de furto, roubo e tráfico de drogas, entre outros.

Natal em preparação





, em 6 de novembro, a cidade terá uma decoração natalina ampliada, com previsão de 40% mais iluminação em comparação com a edição anterior. A montagem inclui novos pontos decorados e intervenções em espaços públicos e turísticos. Entre os locais previstos estão as praças Nilo Peçanha e Ginda Bloch, no Alto, além da Fonte Judith, dos jardins do Higino Palace Hotel, da Casa de Cultura Adolpho Bloch e de diferentes trechos das principais avenidas da cidade.



A programação também prevê o retorno da Vila do Papai Noel, no entorno da Prefeitura, na Várzea, com atrações para as famílias, apresentações culturais e espaços para artesanato e alimentação.



O acendimento oficial da decoração está marcado para 6 de dezembro, quando também está prevista a chegada do Papai Noel. A programação natalina deve movimentar diferentes regiões do município e atrair moradores e visitantes durante o período de festas.

O caso acontece em meio aos trabalhos de instalação da decoração natalina de 2026, que já começaram em diferentes pontos de Teresópolis. A Praça Nilo Peçanha, onde ocorreu o flagrante, está entre os espaços contemplados pelo projeto de iluminação deste ano. Conforme reportagem publicada pelo jornal O Dia , em 6 de novembro, a cidade terá uma decoração natalina ampliada, com previsão de 40% mais iluminação em comparação com a edição anterior. A montagem inclui novos pontos decorados e intervenções em espaços públicos e turísticos. Entre os locais previstos estão as praças Nilo Peçanha e Ginda Bloch, no Alto, além da Fonte Judith, dos jardins do Higino Palace Hotel, da Casa de Cultura Adolpho Bloch e de diferentes trechos das principais avenidas da cidade.A programação também prevê o retorno da Vila do Papai Noel, no entorno da Prefeitura, na Várzea, com atrações para as famílias, apresentações culturais e espaços para artesanato e alimentação.O acendimento oficial da decoração está marcado para 6 de dezembro, quando também está prevista a chegada do Papai Noel. A programação natalina deve movimentar diferentes regiões do município e atrair moradores e visitantes durante o período de festas.

Decoração é alvo de denúncias ambientais





As críticas ganharam reforço com uma manifestação do movimento A instalação da decoração natalina também tem sido alvo de questionamentos em Teresópolis. Moradores e especialistas apontam possíveis riscos ambientais e à segurança da população. Entre as preocupações estão hastes metálicas utilizadas para fixar enfeites nas árvores, estruturas com vergalhões sem proteção adequada e instalações elétricas expostas, inclusive nas proximidades de um parquinho atrás da Prefeitura. Moradores também relataram ter formalizado uma reclamação junto ao Ministério Público.As críticas ganharam reforço com uma manifestação do movimento Preserva Teresópolis , que publicou uma moção de repúdio contra a utilização de árvores da arborização urbana como suporte para enfeites. Segundo a entidade, árvores públicas teriam sido perfuradas para a instalação de borboletas de neon, com furos de aproximadamente cinco centímetros. O movimento cita o artigo 67 da Lei Municipal nº 2.925/2010, que proíbe a fixação de fios, arames, cordas, placas, artefatos e objetos perfurantes nas árvores dos logradouros públicos.

A entidade cobra da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente uma vistoria técnica, a identificação dos responsáveis, esclarecimentos sobre eventual autorização e avaliação dos possíveis danos à vegetação. A publicação alerta ainda que as perfurações podem comprometer tecidos responsáveis pelo transporte de nutrientes, favorecer a entrada de fungos e, dependendo da extensão das lesões, afetar a resistência das árvores.

A reportagem procurou a Prefeitura de Teresópolis para obter esclarecimentos sobre as denúncias, as condições de instalação da decoração natalina e as possíveis medidas de fiscalização e proteção da arborização urbana. Também foram solicitadas informações sobre o furto da fiação registrado neste domingo (22) e os eventuais prejuízos à estrutura. Até o fechamento desta matéria, o município não havia encaminhado resposta. O espaço permanece aberto para manifestação.