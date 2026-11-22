Suspeito foi preso em flagrante durante ronda policialDivulgação / 30ºBPM
De acordo com informações do 30º Batalhão de Polícia Militar (30º BPM), os agentes realizavam patrulhamento pelo setor Charlie quando flagraram o homem retirando a fiação dos enfeites natalinos instalados em via pública. Diante da situação, os policiais fizeram a abordagem e identificaram o suspeito.
Após a intervenção, ele foi conduzido à 110ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial para apreciação e adoção das medidas legais cabíveis.
Segundo a Polícia Militar, uma consulta aos registros policiais apontou diversas anotações na ficha de antecedentes criminais do homem, incluindo ocorrências relacionadas a crimes de furto, roubo e tráfico de drogas, entre outros.
Natal em preparação
Conforme reportagem publicada pelo jornal O Dia, em 6 de novembro, a cidade terá uma decoração natalina ampliada, com previsão de 40% mais iluminação em comparação com a edição anterior. A montagem inclui novos pontos decorados e intervenções em espaços públicos e turísticos. Entre os locais previstos estão as praças Nilo Peçanha e Ginda Bloch, no Alto, além da Fonte Judith, dos jardins do Higino Palace Hotel, da Casa de Cultura Adolpho Bloch e de diferentes trechos das principais avenidas da cidade.
A programação também prevê o retorno da Vila do Papai Noel, no entorno da Prefeitura, na Várzea, com atrações para as famílias, apresentações culturais e espaços para artesanato e alimentação.
O acendimento oficial da decoração está marcado para 6 de dezembro, quando também está prevista a chegada do Papai Noel. A programação natalina deve movimentar diferentes regiões do município e atrair moradores e visitantes durante o período de festas.
Decoração é alvo de denúncias ambientais
As críticas ganharam reforço com uma manifestação do movimento Preserva Teresópolis, que publicou uma moção de repúdio contra a utilização de árvores da arborização urbana como suporte para enfeites. Segundo a entidade, árvores públicas teriam sido perfuradas para a instalação de borboletas de neon, com furos de aproximadamente cinco centímetros. O movimento cita o artigo 67 da Lei Municipal nº 2.925/2010, que proíbe a fixação de fios, arames, cordas, placas, artefatos e objetos perfurantes nas árvores dos logradouros públicos.
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