Bombeiros e excursionistas após o resgate já na árae baixa do parqueDivulgação / 16º GBM
De acordo com informações do grupamento, os excursionistas foram localizados nas proximidades da Cota 2000, ou seja, a cerca de 2 mil metros acima do nível do mar, na parte alta do Parnaso. Após serem encontrados, passaram por avaliação da equipe de paramédicos e estavam bem. Em seguida, foram conduzidos em segurança até a base do parque.
Trilha exige preparo e planejamento
Após o resgate, o 16º GBM reforçou orientações para quem pretende realizar atividades em áreas de montanha. Para evitar acidentes, a recomendação é que os visitantes contratem guias devidamente cadastrados e credenciados, respeitem as normas de segurança do parque e consultem a previsão do tempo antes de iniciar o percurso.
Outra orientação é não abandonar os caminhos sinalizados e evitar deslocamentos sem orientação quando houver perda de referência durante a caminhada. Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo telefone 193.
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