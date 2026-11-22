Bombeiros e excursionistas após o resgate já na árae baixa do parque - Divulgação / 16º GBM

Bombeiros e excursionistas após o resgate já na árae baixa do parqueDivulgação / 16º GBM

Publicado 22/11/2026 14:40

Dois excursionistas que haviam se perdido durante uma caminhada na trilha da Pedra do Sino, no Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO) , em Teresópolis, foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros na madrugada deste domingo (22). A operação foi realizada por três militares do 16º Grupamento de Bombeiro Militar (16º GBM), após buscas que se estenderam durante toda a madrugada. LEIA MAIS: Natureza, aventura e gastronomia são ativos do turismo em Teresópolis



De acordo com informações do grupamento, os excursionistas foram localizados nas proximidades da Cota 2000, ou seja, a cerca de 2 mil metros acima do nível do mar, na parte alta do Parnaso. Após serem encontrados, passaram por avaliação da equipe de paramédicos e estavam bem. Em seguida, foram conduzidos em segurança até a base do parque. LEIA MAIS: Bombeiros resgatam cão preso em encosta de 60 metros em Nova Friburgo De acordo com informações do grupamento, os excursionistas foram localizados nas proximidades da Cota 2000, ou seja, a cerca de 2 mil metros acima do nível do mar, na parte alta do Parnaso. Após serem encontrados, passaram por avaliação da equipe de paramédicos e estavam bem. Em seguida, foram conduzidos em segurança até a base do parque. Trilha exige preparo e planejamento Pedra do Sino é o ponto mais alto da Serra dos Órgãos, com 2.275 metros de altitude. Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável pela administração do parque, a trilha tem aproximadamente 11 quilômetros de extensão, partindo da sede de Teresópolis. O percurso de subida pode levar de cinco a seis horas e é classificado entre moderado e pesado. O trajeto também integra o trecho final da tradicional Travessia Petrópolis-Teresópolis, considerada uma das principais rotas de montanhismo do país. Em áreas de montanha, mudanças nas condições climáticas, baixa visibilidade e dificuldades de orientação podem transformar uma caminhada em uma situação de risco. O ICMBio recomenda preparo físico, equipamentos adequados e acompanhamento de guia experiente, especialmente nos trechos mais difíceis da travessia.



Após o resgate, o 16º GBM reforçou orientações para quem pretende realizar atividades em áreas de montanha. Para evitar acidentes, a recomendação é que os visitantes contratem guias devidamente cadastrados e credenciados, respeitem as normas de segurança do parque e consultem a previsão do tempo antes de iniciar o percurso. Também é importante o montanhista levar equipamentos adequados, como lanterna, agasalho, água e bateria extra para o celular. O planejamento deve incluir, ainda, a definição do roteiro, a avaliação das condições físicas dos participantes e a comunicação do horário previsto de retorno a familiares ou conhecidos.



Outra orientação é não abandonar os caminhos sinalizados e evitar deslocamentos sem orientação quando houver perda de referência durante a caminhada. Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo telefone 193.





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