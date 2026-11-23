Os maiores acumulados no Parnaso, com 31,6 milímetros, e na Coréia, com 31,2 mmDivulgação / Grupo Alerta Terê
No bairro Meudon, uma árvore caiu em via pública, mas o trecho foi desobstruído. No mesmo bairro, um imóvel apresentou problemas estruturais e a moradora precisou deixar a residência, seguindo para a casa da filha.
Já no Pimentel, uma casa sofreu destelhamento parcial. A família também deixou o imóvel e foi para a residência de parentes. Não foram informados feridos nas ocorrências divulgadas.
Outros registros envolveram o afundamento de uma via pública na Granja Primor e deslizamentos de terra no Vale da Revolta e em São Pedro, na região do Pimentel.
Maiores volumes de chuva
Também foram registrados 15,8 mm no Campo Limpo, 15,6 mm no Rosário, 15,33 mm em São Pedro, 14,8 mm no Meudon, 9,6 mm na Quinta Lebrão e 9,26 mm em Vieira.
Município em estágio de Atenção
Segundo o órgão, a análise conjunta dos volumes já registrados e das projeções meteorológicas indica a possibilidade de novos episódios de precipitação, o que exige atenção especial às condições do solo.
A Defesa Civil orienta os moradores a permanecerem atentos aos comunicados oficiais e aos alertas emitidos pelos canais institucionais.
Alertas à população
O sistema de alerta à população enviou uma mensagem por SMS às 14h57, informando sobre a probabilidade de chuva moderada a forte.
Moradores de áreas de risco devem ficar atentos a sinais de movimentação de terra, como rachaduras no solo ou nas paredes, inclinação de árvores e postes ou estalos. Diante desses sinais, a recomendação é deixar o local e procurar um lugar seguro.
Chuva forte provoca deslizamentos, queda de árvore e danos em imóveis
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