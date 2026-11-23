Os maiores acumulados no Parnaso, com 31,6 milímetros, e na Coréia, com 31,2 mm - Divulgação / Grupo Alerta Terê

Os maiores acumulados no Parnaso, com 31,6 milímetros, e na Coréia, com 31,2 mmDivulgação / Grupo Alerta Terê

Publicado 23/11/2026 09:56

A chuva registrada neste domingo (22) provocou diferentes ocorrências em Teresópolis . De acordo com o boletim da Defesa Civil, divulgado às 22h43, foram registrados deslizamentos de terra, queda de árvore, afundamento de via pública e danos em residências em diferentes localidades do município.





No bairro Meudon, uma árvore caiu em via pública, mas o trecho foi desobstruído. No mesmo bairro, um imóvel apresentou problemas estruturais e a moradora precisou deixar a residência, seguindo para a casa da filha.



Já no Pimentel, uma casa sofreu destelhamento parcial. A família também deixou o imóvel e foi para a residência de parentes. Não foram informados feridos nas ocorrências divulgadas.



Outros registros envolveram o afundamento de uma via pública na Granja Primor e deslizamentos de terra no Vale da Revolta e em São Pedro, na região do Pimentel.



LEIA MAIS: Chuva forte provoca alagamentos em Teresópolis No bairro Meudon, uma árvore caiu em via pública, mas o trecho foi desobstruído. No mesmo bairro, um imóvel apresentou problemas estruturais e a moradora precisou deixar a residência, seguindo para a casa da filha.Já no Pimentel, uma casa sofreu destelhamento parcial. A família também deixou o imóvel e foi para a residência de parentes. Não foram informados feridos nas ocorrências divulgadas.Outros registros envolveram o afundamento de uma via pública na Granja Primor e deslizamentos de terra no Vale da Revolta e em São Pedro, na região do Pimentel.

Maiores volumes de chuva

O levantamento pluviométrico da Defesa Civil, considerando as quatro horas anteriores à divulgação do boletim, apontou os maiores acumulados no Parnaso, com 31,6 milímetros, e na Coréia, com 31,2 mm.



Também foram registrados 15,8 mm no Campo Limpo, 15,6 mm no Rosário, 15,33 mm em São Pedro, 14,8 mm no Meudon, 9,6 mm na Quinta Lebrão e 9,26 mm em Vieira.





Município em estágio de Atenção

Além das ocorrências do domingo, a Defesa Civil informou a mudança do município para o estágio de Atenção. A decisão considera os acumulados pluviométricos registrados ao longo de novembro e a previsão de continuidade de condições favoráveis à ocorrência de chuva durante o restante da semana.



Segundo o órgão, a análise conjunta dos volumes já registrados e das projeções meteorológicas indica a possibilidade de novos episódios de precipitação, o que exige atenção especial às condições do solo.



A Defesa Civil orienta os moradores a permanecerem atentos aos comunicados oficiais e aos alertas emitidos pelos canais institucionais.





Alertas à população

Durante o domingo, as sirenes foram acionadas às 14h49, acompanhadas de aviso de chuva. Um minuto depois, foi emitido alerta para possibilidade de chuva moderada a forte, com ocorrência de raios. Às 14h59, também houve aviso meteorológico.



O sistema de alerta à população enviou uma mensagem por SMS às 14h57, informando sobre a probabilidade de chuva moderada a forte.



Moradores de áreas de risco devem ficar atentos a sinais de movimentação de terra, como rachaduras no solo ou nas paredes, inclinação de árvores e postes ou estalos. Diante desses sinais, a recomendação é deixar o local e procurar um lugar seguro.