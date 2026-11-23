TCE-RJ deu prazo de 15 dias para que o prefeito apresente esclarecimentos - Acervo pessoal

TCE-RJ deu prazo de 15 dias para que o prefeito apresente esclarecimentosAcervo pessoal

Publicado 23/11/2026 14:19

A Prefeitura de Teresópolis terá que explicar ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) como funciona o serviço de remoção, guarda e leilão de veículos apreendidos no município. A Corte deu prazo de 15 dias para que o prefeito José Leonardo Vasconcellos apresente esclarecimentos e documentos sobre a contratação da empresa responsável pelo pátio e o modelo utilizado para realizar os leilões.

O caso teve origem em uma representação apresentada pelo vereador da cidade do Rio de Janeiro Pedro Duarte (PSD-RJ), que aponta possíveis irregularidades na forma como o serviço foi organizado. A decisão da conselheira substituta Andrea Siqueira Martins, assinada em 16 de novembro, determinou que a administração municipal se manifeste sobre os questionamentos. O prefeito foi comunicado oficialmente em 19 de novembro.

Um dos principais pontos envolve um convênio firmado entre Teresópolis e Barra do Piraí, publicado em 24 de abril de 2025. Pelo acordo, o município transferiu a Barra do Piraí a responsabilidade pela remoção, guarda, devolução e leilão dos veículos apreendidos em Teresópolis. Os serviços são realizados pela empresa APL Administração de Pátios e Leilões Ltda., que já mantinha contrato com a cidade de Barra do Piraí.

A representação questiona por que Teresópolis optou por esse modelo, sem realizar uma licitação própria para contratar os serviços. O Tribunal quer que a Prefeitura apresente os motivos técnicos, jurídicos e econômicos que justificaram a escolha, além de demonstrar se a solução era mais vantajosa do que contratar uma empresa por meio de licitação ou executar o serviço diretamente.

Contrato venceu em dezembro de 2025

Outro ponto envolve o contrato firmado diretamente entre Teresópolis e a APL, em 27 de maio de 2025. O acordo previa a cessão de um espaço na BR-116, em Três Córregos, utilizado como depósito municipal de veículos.

Segundo a representação, o contrato tinha validade até 20 de dezembro de 2025 e aparecia como vencido no Portal da Transparência, sem registro de um termo aditivo. No entanto, leilões de veículos apreendidos em Teresópolis teriam continuado em 2026.

O TCE-RJ quer que a Prefeitura esclareça se houve prorrogação do contrato e apresente o documento, caso exista. Também pediu explicações sobre a natureza da contratação e sua regularidade, incluindo a divulgação das informações e dos anexos contratuais.

Destino do dinheiro dos leilões

A representação também levanta dúvidas sobre a prestação de contas dos leilões. O vereador pede informações sobre os valores arrecadados com a venda dos veículos, as despesas descontadas e o destino do dinheiro restante após a quitação de eventuais débitos.

Isso porque, quando um veículo é levado a leilão, o valor obtido pode ser utilizado para quitar despesas previstas na legislação, como custos de remoção e estadia, além de débitos vinculados ao veículo. Caso reste algum valor, é necessário esclarecer como ele é destinado e se há quantias a serem devolvidas aos antigos proprietários.

Nesse ponto, a representação solicita que sejam apresentadas as prestações de contas dos leilões realizados desde abril de 2025 que incluíram veículos de Teresópolis.

A decisão do Tribunal, entretanto, não concluiu que houve irregularidades. Nesta etapa, o TCE-RJ considerou que existem elementos suficientes para dar andamento à representação e pediu esclarecimentos à Prefeitura antes de analisar o mérito do caso.

A reportagem procurou a Prefeitura de Teresópolis para comentar os questionamentos e informar se a documentação já foi encaminhada ao Tribunal. Até o fechamento desta matéria, o governo não havia se manifestado.