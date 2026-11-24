Iniciativa busca ampliar o alcance da comunicação pública e oferecer mais alternativas de informação gratuita - Reprodução / TV Brasil

Iniciativa busca ampliar o alcance da comunicação pública e oferecer mais alternativas de informação gratuitaReprodução / TV Brasil

Publicado 24/11/2026 14:42

Em breve, Teresópolis poderá contar com uma nova opção de televisão aberta e gratuita. O Ministério das Comunicações publicou, nesta segunda-feira (23), no Diário Oficial da União, a destinação do canal digital 28 à Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para a implantação do serviço de Retransmissão de Televisão Digital (RTVD) no município. A medida abre caminho para a ampliação da oferta de programação pública na cidade, com conteúdo voltado à informação, educação, cultura e serviços de interesse da população.





Com a implantação do serviço, os moradores poderão ter acesso, pela televisão aberta, à programação da TV Brasil, Canal Educação, Canal Saúde e Canal Gov, além de conteúdos locais produzidos por parceiros da Rede Nacional de Comunicação Pública. A iniciativa busca ampliar o alcance da comunicação pública e oferecer mais alternativas de informação gratuita aos telespectadores de Teresópolis.



A destinação do canal foi formalizada pela Portaria MCom nº 25.176, de 17 de novembro de 2026, assinada pelo ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho. O documento estabelece a consignação do canal 28 à EBC para a execução do serviço de retransmissão de televisão digital.



Para iniciar as operações, a EBC ainda precisa obter autorização para uso da radiofrequência e a respectiva licença de funcionamento junto à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).



LEIA MAIS: TCE-RJ cobra explicações sobre pátio e leilões de veículos Com a implantação do serviço, os moradores poderão ter acesso, pela televisão aberta, à programação da TV Brasil, Canal Educação, Canal Saúde e Canal Gov, além de conteúdos locais produzidos por parceiros da Rede Nacional de Comunicação Pública. A iniciativa busca ampliar o alcance da comunicação pública e oferecer mais alternativas de informação gratuita aos telespectadores de Teresópolis.A destinação do canal foi formalizada pela Portaria MCom nº 25.176, de 17 de novembro de 2026, assinada pelo ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho. O documento estabelece a consignação do canal 28 à EBC para a execução do serviço de retransmissão de televisão digital.Para iniciar as operações, a EBC ainda precisa obter autorização para uso da radiofrequência e a respectiva licença de funcionamento junto à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Programação reúne informação, educação e serviços públicos

Entre os canais previstos está a TV Brasil, emissora pública da EBC que oferece programação jornalística, cultural, educativa e de entretenimento. A grade também contempla o Canal Educação, voltado a conteúdos relacionados ao ensino e à formação; o Canal Saúde, com informações e produções sobre saúde pública; e o Canal Gov, dedicado à divulgação de ações, serviços e informações do Governo Federal.



Além da programação nacional, a retransmissão poderá incorporar conteúdos locais produzidos por parceiros da Rede Nacional de Comunicação Pública. A proposta é ampliar a presença de produções regionais na televisão aberta, valorizando informações e manifestações culturais de diferentes localidades.



A ampliação do acesso à televisão pública digital integra as ações do Ministério das Comunicações para fortalecer a radiodifusão e democratizar o acesso à informação. Segundo o ministro Frederico de Siqueira Filho, a expansão da cobertura permite levar conhecimento, cultura, informação e cidadania a mais brasileiros.



Com a futura implantação do serviço, Teresópolis passa a integrar a relação de municípios contemplados pela expansão da Rede Nacional de Comunicação Pública. A chegada do sinal, no entanto, ainda depende das etapas técnicas e regulatórias necessárias para que a estação entre em funcionamento.



O Ministério das Comunicações e a EBC ainda não divulgaram o cronograma de implantação nem os detalhes da área de cobertura do sinal na cidade.