Iniciativa busca ampliar o alcance da comunicação pública e oferecer mais alternativas de informação gratuitaReprodução / TV Brasil
Com a implantação do serviço, os moradores poderão ter acesso, pela televisão aberta, à programação da TV Brasil, Canal Educação, Canal Saúde e Canal Gov, além de conteúdos locais produzidos por parceiros da Rede Nacional de Comunicação Pública. A iniciativa busca ampliar o alcance da comunicação pública e oferecer mais alternativas de informação gratuita aos telespectadores de Teresópolis.
A destinação do canal foi formalizada pela Portaria MCom nº 25.176, de 17 de novembro de 2026, assinada pelo ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho. O documento estabelece a consignação do canal 28 à EBC para a execução do serviço de retransmissão de televisão digital.
Para iniciar as operações, a EBC ainda precisa obter autorização para uso da radiofrequência e a respectiva licença de funcionamento junto à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).
Programação reúne informação, educação e serviços públicos
Além da programação nacional, a retransmissão poderá incorporar conteúdos locais produzidos por parceiros da Rede Nacional de Comunicação Pública. A proposta é ampliar a presença de produções regionais na televisão aberta, valorizando informações e manifestações culturais de diferentes localidades.
A ampliação do acesso à televisão pública digital integra as ações do Ministério das Comunicações para fortalecer a radiodifusão e democratizar o acesso à informação. Segundo o ministro Frederico de Siqueira Filho, a expansão da cobertura permite levar conhecimento, cultura, informação e cidadania a mais brasileiros.
Teresópolis terá novo canal de televisão pública digital gratuita
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