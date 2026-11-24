Prefeitura atribui pendências à modernização dos sistemas municipais - Bruno Nepomuceno /PMT

Prefeitura atribui pendências à modernização dos sistemas municipaisBruno Nepomuceno /PMT

Publicado 24/11/2026 14:52

A Prefeitura de Teresópolis terá que regularizar integralmente o Portal da Transparência do município no prazo de dez dias, conforme determinação da Justiça do Trabalho. A decisão também autorizou a execução de R$ 920 mil em multas pelo descumprimento de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o município e o Ministério Público do Trabalho (MPT-RJ), o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e o Ministério Público Federal (MPF).





O acordo foi assinado em 4 de maio de 2026 e estabeleceu que a Prefeitura deveria adequar o portal, no prazo de 90 dias, para garantir o acesso público a informações sobre servidores, cargos comissionados, funções de confiança, despesas com pessoal e contratos públicos. Entretanto, durante o acompanhamento do cumprimento das obrigações, os órgãos ministeriais identificaram pendências na disponibilização dos dados.



Entre os problemas apontados estão a ausência de informações sobre profissionais terceirizados que atuam na área da Saúde, a falta de documentos e contratos completos e a desatualização de dados relacionados ao Programa Operação Trabalho (POT).



LEIA MAIS: Prefeitura tem 30 dias para comprovar cumprimento de acordo com MPs O acordo foi assinado em 4 de maio de 2026 e estabeleceu que a Prefeitura deveria adequar o portal, no prazo de 90 dias, para garantir o acesso público a informações sobre servidores, cargos comissionados, funções de confiança, despesas com pessoal e contratos públicos. Entretanto, durante o acompanhamento do cumprimento das obrigações, os órgãos ministeriais identificaram pendências na disponibilização dos dados.Entre os problemas apontados estão a ausência de informações sobre profissionais terceirizados que atuam na área da Saúde, a falta de documentos e contratos completos e a desatualização de dados relacionados ao Programa Operação Trabalho (POT).

Índice de transparência caiu





Com o reconhecimento do descumprimento do acordo, a Justiça determinou que o município regularize integralmente o portal em até dez dias, contados a partir da citação, sob pena de continuidade da multa diária de R$ 25 mil prevista no TAC.



Além disso, foi autorizada a execução de R$ 900 mil em multas acumuladas pelo descumprimento das obrigações. O município poderá contestar esse valor no prazo legal.



A decisão judicial também destacou a queda no desempenho de Teresópolis na avaliação nacional de transparência pública realizada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). De acordo com os dados apresentados no processo, o índice do município passou de 98,37% em 2024 para 40,29% em 2026, como mostrou O DIA Com o reconhecimento do descumprimento do acordo, a Justiça determinou que o município regularize integralmente o portal em até dez dias, contados a partir da citação, sob pena de continuidade da multa diária de R$ 25 mil prevista no TAC.Além disso, foi autorizada a execução de R$ 900 mil em multas acumuladas pelo descumprimento das obrigações. O município poderá contestar esse valor no prazo legal.

Prefeito e secretário também são citados





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A decisão também prevê consequências individuais para gestores responsáveis pelo cumprimento do acordo. O prefeito José Leonardo Vasconcellos de Andrade deverá responder por uma multa de R$ 20 mil, conforme estabelecido no TAC, e poderá sofrer penalidade diária de R$ 10 mil caso não cumpra a determinação judicial no prazo. ex-secretário municipal de Saúde , Fábio Romero Gallote de Albuquerque, também foi incluído na execução. Ele deverá providenciar, em até dez dias após a intimação, a atualização das informações referentes aos contratos e demais dados sob responsabilidade da pasta. Em caso de descumprimento, está prevista multa diária de R$ 10 mil.

Prefeitura atribui pendências à modernização dos sistemas

Em nota oficial, a Prefeitura afirmou que o município passa por um processo de modernização tecnológica e unificação dos sistemas de gestão administrativa. Segundo a administração, o Portal da Transparência passou a operar integrado ao sistema de gestão municipal, permitindo que informações registradas pelos diferentes setores sejam encaminhadas para divulgação pública.



O governo municipal explicou que a consolidação do novo ambiente tecnológico envolve etapas de migração de dados, parametrização, integração e validação de informações, além da adequação de procedimentos internos relacionados a contratos públicos, despesas com pessoal e dados de responsabilidade das secretarias.



A Prefeitura reconheceu a necessidade de promover os ajustes apontados pelos órgãos de controle e reafirmou o compromisso com a regularização das informações disponibilizadas à população. Sobre as penalidades, informou que poderá apresentar esclarecimentos, documentos e manifestações por meio da Procuradoria-Geral, observando os prazos legais e os instrumentos processuais cabíveis.



A decisão foi proferida em 16 de novembro e divulgada pelo MPT-RJ no dia 23. A atuação conjunta dos três órgãos ministeriais teve como objetivo garantir o cumprimento dos compromissos assumidos pela administração municipal em relação à transparência das informações públicas.

A reportagem não conseguiu contato com o ex-secrário de Saúde para esclarecimentos.