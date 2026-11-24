Prefeitura atribui pendências à modernização dos sistemas municipaisBruno Nepomuceno /PMT
O acordo foi assinado em 4 de maio de 2026 e estabeleceu que a Prefeitura deveria adequar o portal, no prazo de 90 dias, para garantir o acesso público a informações sobre servidores, cargos comissionados, funções de confiança, despesas com pessoal e contratos públicos. Entretanto, durante o acompanhamento do cumprimento das obrigações, os órgãos ministeriais identificaram pendências na disponibilização dos dados.
Entre os problemas apontados estão a ausência de informações sobre profissionais terceirizados que atuam na área da Saúde, a falta de documentos e contratos completos e a desatualização de dados relacionados ao Programa Operação Trabalho (POT).
Índice de transparência caiu
Com o reconhecimento do descumprimento do acordo, a Justiça determinou que o município regularize integralmente o portal em até dez dias, contados a partir da citação, sob pena de continuidade da multa diária de R$ 25 mil prevista no TAC.
Além disso, foi autorizada a execução de R$ 900 mil em multas acumuladas pelo descumprimento das obrigações. O município poderá contestar esse valor no prazo legal.
Prefeito e secretário também são citados
O ex-secretário municipal de Saúde, Fábio Romero Gallote de Albuquerque, também foi incluído na execução. Ele deverá providenciar, em até dez dias após a intimação, a atualização das informações referentes aos contratos e demais dados sob responsabilidade da pasta. Em caso de descumprimento, está prevista multa diária de R$ 10 mil.
Prefeitura atribui pendências à modernização dos sistemas
O governo municipal explicou que a consolidação do novo ambiente tecnológico envolve etapas de migração de dados, parametrização, integração e validação de informações, além da adequação de procedimentos internos relacionados a contratos públicos, despesas com pessoal e dados de responsabilidade das secretarias.
A Prefeitura reconheceu a necessidade de promover os ajustes apontados pelos órgãos de controle e reafirmou o compromisso com a regularização das informações disponibilizadas à população. Sobre as penalidades, informou que poderá apresentar esclarecimentos, documentos e manifestações por meio da Procuradoria-Geral, observando os prazos legais e os instrumentos processuais cabíveis.
A decisão foi proferida em 16 de novembro e divulgada pelo MPT-RJ no dia 23. A atuação conjunta dos três órgãos ministeriais teve como objetivo garantir o cumprimento dos compromissos assumidos pela administração municipal em relação à transparência das informações públicas.
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