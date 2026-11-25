O SIne Teresópolis fica localizado no primeiro andar da Prefeitura de TeresópolisDivulgação
De acordo com a Prefeitura, do total de oportunidades, 143 são destinadas a profissionais com experiência comprovada, 15 não exigem experiência anterior e outras 24 são reservadas a pessoas com deficiência. As oportunidades abrangem áreas como comércio, gastronomia, construção civil, serviços administrativos, atividades ambientais, confecção e segurança.
Entre as funções com maior número de vagas estão vigia, com 12 oportunidades, ajudante de reflorestamento, com dez, operador de lojas, com nove, e balconista e repositor de mercadorias, com oito vagas cada para profissionais com experiência. Também há sete oportunidades para servente de obras e outras sete para professor de militar.
Na área administrativa, estão disponíveis vagas para analista fiscal, assistente de diretoria e auxiliar administrativo, com duas oportunidades em cada função. O setor de alimentação também concentra diversas possibilidades, incluindo seis vagas para açougueiro, seis para ajudante de cozinha, cinco para ajudante de padeiro, sete para atendente de buffet e oportunidades para caixa de restaurante, copeiro e cozinheiro geral.
A construção civil reúne vagas para ladrilheiro, pedreiro, pintor de obras e servente. Já entre as atividades relacionadas ao comércio e aos serviços estão oportunidades para estoquista, operador de caixa, motofretista, fiscal de prevenção de perdas, orientador de tráfego para estacionamento e oficial de serviços gerais.
Outro destaque é a oferta de oportunidades para pessoas sem experiência profissional. São 15 vagas para ajudante de carga e descarga, uma alternativa para quem deseja ingressar no mercado de trabalho ou conquistar a primeira oportunidade formal.
Para pessoas com deficiência, são 24 postos distribuídos entre seis funções: auxiliar administrativo (duas vagas), balconista (três), faxineiro no serviço doméstico (cinco), operador de caixa (três), operador de lojas (oito) e repositor de mercadorias (três).
Como se candidatar
O atendimento presencial do Sine é realizado no primeiro piso da Prefeitura, na Avenida Feliciano Sodré, 675, no bairro da Várzea. O funcionamento ocorre de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, exceto em feriados e pontos facultativos. O atendimento é feito por ordem de chegada.
Para se candidatar, é necessário apresentar os documentos originais: carteira de trabalho, documento de identidade, CPF, comprovante de residência com CEP e número do PIS, caso possua. A orientação também é levar o currículo atualizado.
Outra possibilidade é utilizar o aplicativo Sine Fácil, ferramenta do Governo Federal que permite cadastrar o currículo e consultar oportunidades de emprego pelo celular.
A Prefeitura ressalta que, devido à procura, as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, mesmo antes do prazo final informado. Por isso, os interessados devem acompanhar as atualizações e procurar atendimento o quanto antes.
Serviço
Local: Sine Teresópolis – primeiro piso da Prefeitura
Endereço: Avenida Feliciano Sodré, 675, Várzea
Horário: segunda a sexta-feira, das 10h às 17h
Prazo informado: até 4 de dezembro
Consulta de vagas: https://www.teresopolis.rj.gov.br/portal-do-trabalhador/vagas-de-emprego
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Oportunidades incluem postos para profissionais com experiência, candidatos sem experiência e pessoas com deficiência; inscrições até 4 de dezembro
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